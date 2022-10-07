"ألعاب موتورسبورت" تطلق توسعة موسم 2022 للعبة "ناسكار 21:إغنيشن" اليوم

تم الإعلان أن لعبة "ناسكار 21: إغنيشن" من "ألعاب موتورسبورت" الشركة الرائدة في تطوير ونشر ألعاب رياضة المحركات، والمزوّد الرسمي لأنظمة الرياضة الإلكترونية للعديد من سلاسل رياضة السيارات حول العالم، ستحصل على تحديث لموسم 2022.

توافر التحديث الموسمي الجديد للتحميل بدءاً من 6 أكتوبر، لأجهزة بلايستيشن 4 و5، وكذلك اكسبوكس ون، سيريس اس واكس، وكذلك الحاسب الشخصي عبر منصة "ستيم".

أما بالنسبة لمالكي اللعبة بنسختيها الاعتيادية ونسخة الأبطال، فإن التحديث مجاني، بينما يمكن لأولئك الذين لا يمتلكون اللعبة بعد، شراؤها بخصم كبير للغاية الآن (19.9$) ومن ثم سيحصلون حينها على التحديث مجاناً.

علاوة على ذلك، فإن نسخة "ناسكار 21: إغنيشن" نسخة "الانتصار" ما زالت متاحة، وتتضمن بالفعل الموسم الأول (المحتويات الإضافية القابلة للتحميل من 2021)، وكذلك تحديث موسم 2022 والموسم الثاني للعبة (محتويات إضافية قابلة للتحميل من 2022).

ويمكن الاطلاع على الميزات الجديدة التي يجلبها التحديث عبر العرض التشويقي من هنا.

وسيقدم التحديث الموسمي عدداً من الميزات الجديدة للعبة. حيث سيجد اللاعبون واجهة جديدة محسّنة، حيث بات بوسعهم الانتقال بين القوائم بسهولة وسلاسة أكبر. مع عرض جديد أفضل وأكثر وضوحاً لمعدلات تآكل الإطارات ومستويات الوقود بالوقت الحقيقي تزامناً مع حالة السيارة على المسار خلال السباق.

علاوة على ذلك، سيحصل اللاعبون على وصول لمحتويات سلسلة "ناسكار 2022 كاب" من الحلبات سواء ضمن الموسم أو منافسات خارج الموسم. بينما تم تحديث تشكيلات السائقين، الفرق، الكسوة اللونية بما يتماشى مع موسم 2022، بحيث سيحصل اللاعبون على أهم وأحدث إضافات طرازات الجيل الجديد من سيارات شيفروليه، فورد وتويوتا على حلبات ناسكار.

حيث قال جاي بينيل، مدير العلامة التجارية لدى ناسكار، "ألعاب موتورسبورت": "لقد كان موسم 2022 في ناسكار تاريخياً بحقّ، مع إضافة سيارات الجيل الجديد وتواجد الناشئين ذوي المواهب، لذا كان من الضروري بالنسبة لنا نقل كل هذا إلى اللعبة".

وأكمل: "نتفهم بأن اللاعبين كانوا يرغبون بإصدار مستقلّ من اللعبة هذا العام، لذا أردنا تعويض هذا الخطأ في الإصدارات القادمة. بالتالي يعتبر التحديث الموسمي جسراً يصل إلى النسخة القادمة من لعبة ناسكار، والتي تعمل على تطويرها بكل جد شركة ’ألعاب موتورسبورت’ بما في ذلك تغييرات مثيرة في أسلوب اللعب بناء على رغبات اللاعبين".

ولضمان سهولة الوصول إلى محتويات موسم ناسكار 2022 لأكبر قدر ممكن من اللاعبين، ستطلق "ألعاب موتورسبورت" تحديثاً للمحتوى للعبتي "ناسكار هيت 5" و"ناسكار هيت موبايل". وسيتمكن اللاعبون من تجربة اللعب مع السيارات والسائقين والفرق وفقاً لموسم 2022 ضمن جميع أطوار اللعبة سواء اللاعب الفردي أو اللعب الجماعي عبر الإنترنت، بحيث سيكون التحديث متاحاً للشراء والتحميل.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع اللعبة. وللاطلاع على أهم أخبار "ألعاب موتورسبورت" الرجاء زيارة الموقع الرسمي أو المتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي: تويتر، انستاغرام وفيسبوك.