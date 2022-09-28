"ألعاب موتورسبورت" تتواجد في خمسة سباقات ضمن سلسلة ناسكار كاب 2022

سيتمكن الجمهور من المشاركة في منافساتٍ ضمن ناسكار رايفلز للفوز بجوائز وفرصة الذهاب لحضور بطولة كأس ناسكار.

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" الشركة الرائدة في تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية وتقديم سلاسل الرياضة الإلكترونية إلى بطولات عالمية شهيرة، عن التواجد في خمسة سباقات خلال منافسات سلسلة ناسكار كاب 2022.

الجولات التي ستتواجد بها "ألعاب موتورسبورت" هي:

تالاديغا سوبرسبيدواي - ييلا وود 500 (الأحد، 2 أكتوبر، 2022)

شارلوت موتورسبيدواي روفال - بانك أوف أميركا روفال 400 (الأحد، 9 أكتوبر، 2022)

هومستيد-ميامي سبيدواي - ديكسي فودكا 400 (الأحد 23 أكتوبر، 2022)

مارتينسفيل سبيدواي - إكسفينيتي 500 (الأحد 30 أكتوبر، 2022)

فينيكس ريسواي - ناسكار كاب (الأحد 6 نوفمبر، 2022)

حيث قال جاي بينيل مدير العلامة التجارية لدى ناسكار و"ألعاب موتورسبورت": "لطالما تميزت ’ألعاب موتورسبورت’ بطبيعتها التفاعلية بالتالي فإن التواجد على الحلبات خلال موسم ناسكار كاب مع هذه الفعاليات الخمسة، هو المثال الأكبر على ذلك".

وأكمل: "لن يكون الجمهور والمتابعون قادرين على زيادة منطقتنا الخاصة وحسب بل سيحظون بوقت رائع للعب أهم ألعابنا الإلكترونية والمنافسة على جوائز مذهلة. لا نكاد نطيق صبراً لمعرفة صاحب اللفة الأسرع الذي سيخرج منتصراً خلال سباق بطولة ناسكار رايفلز".

وتقدم "ألعاب موتورسبورت" فعاليات على الحلبات بطريقة متميزة من أجل التفاعل مع ما تقدمه من منتجات وبهدف إظهار أهم التحديثات والتحسينات على مكتبتها الكبيرة من الألعاب الإلكترونية.

وفي كل سباق، سيتمكن الجمهور من لعب "ناسكار 21: إغنيشن - توسعة 2022" على كل من أجهزة الحاسب الشخصي والكونسول.

علاوة على ذلك سيحظون بفرصة لعب "ناسكار رايفلز" التي ستتوافر مع 6 أجهزة نينتندو سويتش.

وستكون هناك منافسات وفعاليات تقام في كل جولة، إضافة إلى منافسات لأسرع لفة مع تنافس بين الجمهور. بينما سيخوض أفضل ثمانية مشاركين منافسات مباشرة لتسجيل أسرع لفة.

الجوائز تقسّم كالتالي:

الفائز من كل جولة تأهيلية سيتلقى خوذة موقعة من "بي.جيه مكلويد"، جهاز نينتندو سويتش، نسخة من لعبة ناسكار رايفلز، لقاء شخصي مع مكلويد ومات تيفت، إضافة إلى تذاكر طيران وإقامة وفرصة تذكرتين لضيوف الشرف ضمن جولة فينيكس.

أما صاحب المركز الثاني سيتلقى جهاز نينتندو سويتش ونسخة من ناسكار رايفلز، ولقاء مع مكلويد وتيفت، كذلك بطاقة موقعة من قبل مكلويد.

وبعد الجولات التأهيلية، سينتقل المشاركون إلى جولة فينيكس، خلالها ستقام منافسات أسرع لفة إضافة إلى فعاليات مشابهة للجولات السابقة، لكن وبدلاً من السباقات بشكل مباشر، سينتقل أسرع أربعة مشاركين إلى سباق ناسكار رايفلز.

وسيتنافس ثمانية مشاركين نهائيين ضمن سباق افتراضي بطول 22 لفة. وسيحصل الفائز على تذكرتين ضيف شرف لسباق دايتونا 500 لعام 2023، وكذلك 10.000 دولار أمريكي، وكأساً خاصاً ونسخة من لعبة ناسكار 2023 حال صدورها.