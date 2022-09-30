ضمّت "ألعاب موتورسبورت" الشركة الرائدة في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية وسلاسل الرياضة الإلكترونية لمجموعة من أهم البطولات حول العالم، و"فرانكي زومبي" جهودهما معاً من أجل العمل على فعاليات فنية وخيرية.

حيث تم الإعلان عن هذه الشراكة التي ستتضمن العديد من الفعاليات الخيرية، إضافة إلى كسوة لونية خاصة لسيارة فورد موستانغ رقم 78 والعمل على "لايف فاست موتورسبورتس".

الكسوة التي صممت من قبل "فرانكي زومبي" ستُستعمل من قبل بي.جيه ماكلويد خلال منافسات سلسلة ناسكار كاب 400 يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على حلبة هومستيد-ميامي.

وبوسع المتابعين تحميل هذه الكسوة اللونية لتكون جزءاً من لعبة "ناسكار 21: إغنيشن" نسخة "الانتصار"، الحزمة القابلة للتحميل لموسم 2022، والموسم الثاني الكامل على أجهزة الكونسول اكسبوكس، بلايستيشن والحاسب الشخصي عبر منصة ستيم.

أما اللاعبون الذي قاموا بشراء نسخة "الانتصار" أو يمتلكون الموسم الثاني الكامل، سيحصلون على هذه الكسوة الخاصة يوم 6 أكتوبر، أي قبل أسبوع من خروج السيارة الحقيقية إلى أرض الحلبة.

"ألعاب موتورسبورت" تتعاون مع "فرانكي زومبي" في فعاليات فنية وخيرية تصوير: ألعاب موتورسبورت

وعلاوة على تصميم كسوة خاصة، فإن فرانكي زومبي سيظهر في المنافسات شخصياً، وسيقوم برسم ما يجري لجولة شارلوت بين 8-9 أكتوبر وكذلك لجولة هومستيد-ميامي سبيدواي (22 - 23 أكتوبر). إضافة إلى فعاليات خيرية خاصة ومساعي لرفع الوعي إزاء المساعدات الإنسانية.

حيث قال جاي بينيل مدير العلامة التجارية الخاصة بـ "ناسكار" لدى "ألعاب موتورسبورت": "تملؤنا الحماسة للشراكة مع ’فرانكي زومبي’ حيث سيدعم ذلك من جهودنا الخيرية، مع إظهار الاحترام للمجتمع إضافة لتقديم طرق جديدة للتفاعل مع الرياضة".

وأكمل: "إنها أولوية دائمة لدى ’ألعاب موتورسبورت’ أن نتبع مقاربات جديدة لتوسيع جمهورنا وتقديم المزيد من الفعاليات ونشعر بأن فرانكي هو الشخص المثالي لتقديم هذا الجسر بيننا وبين المتابعين عبر فنّه المتميز".

من جهته، قال فرانكي زومبي: "تغطية سباقات ناسكار وتحويلها لعمل فني لهو أمر لا نراه عادة، وبصفتي متابعاً دائماً للسباقات فإنني لا أكيد أطيق صبراً للعمل على ذلك. أنا متحمس للشراكة مع ’ألعاب موتورسبورت’ لجلب الكسوة اللونية الخاصة إلى المتابعين وتعزيز التفاعل والمشاركة".