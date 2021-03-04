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eSports / أخبار موتورسبورت.كوم

"ألعاب موتورسبورت" تتجه للاستحواذ على منصة "آر.فاكتور2" التابعة "لاستديو397"

ستبقى علامة "استديو297" مع اسمه، تحت شعار "ألعاب موتورسبورت" المحدّث، بينما ستبقى منصة "آر.فاكتور2" التابعة له، تحت شعار "استديو397".

"ألعاب موتورسبورت" تتجه للاستحواذ على منصة "آر.فاكتور2" التابعة "لاستديو397"

أعلنت اليوم "ألعاب موتورسبورت" الرائدة في عالم تطوير ألعاب السباقات، والشركة الناشرة والمزودة بألعاب الرياضة الإلكترونية الرسمية لعدة سلاسل سباقات عالمية، عن الاتجاه نحو اتفاقية تسمح لها بالاستحواذ على "استديو397"، الشركة التي تقف وراء منصة "آر.فاكتور2" الرائدة في عالم سباقات المحاكاة.

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform.

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform.

Photo by: Motorsport Games

وسيواصل "استديو397" العمل على منصة "آر.فاكتور2" إضافة إلى تطوير النماذج الفيزيائية وغيرها لمشاريع "ألعاب موتورسبورت". وتتوقع "ألعاب موتورسبورت" استعمال هذه الموارد الإضافية لتعزيز ما تقدمه منصة "آر.فاكتور2"، خاصة في النواحي التي تهمّ مجتمع ألعاب السباقات.

وقد عمل كل من "ألعاب موتورسبورت" و"استديو397" سوية لفترة طويلة من الزمن، حيث قدمت "آر.فاكتور2" منصة المحاكاة لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي الذي نجح نجاحاً باهراً، إضافة إلى تحدي السباق من المنزل في الفورمولا إي، حيث تمت إقامة كل منهما بالتعاون مع "ألعاب موتورسبورت". ومن المتوقع أن يحافظ الاستديو على اسمه وشعاره وفريق التطوير الخاص به، إضافة إلى العمليات الإدارية كذلك.

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform.

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform.

Photo by: Motorsport Games

حيث قال ستيفن هود، رئيس "ألعاب موتورسبورت: "تجمعنا علاقة عمل طويلة مع ’استديو397’ سواء على صعيدي التطوير أو الرياضة الإلكترونية. هذا الاستحواذ، عندما يكتمل، يعتبر تكملة منطقية لبيئة العمل الجيدة التي جمعتنا ونحظى بها هنا ضمن عائلة ’ألعاب موتورسبورت’".

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform. (Logo RF2)

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform. (Logo RF2)

Photo by: Motorsport Games

وأكمل: "’استديو397’ يمتلك شغفاً واضحاً بالسباقات الافتراضية، وقد لاحظنا سوية فرصة العمل ضمن فريق واحد من أجل دفع هذه الفئة من الألعاب إلى مستوى آخر تماماً. نحن نرى هذا الاستحواذ كأخبار رائعة لمجتمع ألعاب سباقات المحاكاة، حيث بات بوسعنا الآن الاستفادة من أهم ميزات وخصائص منصة ’آر.فاكتور2’، وضمها معاً إلى ما تمكنا من تصميمه بناء على ’محرك أنريل’ - التابع لـ إيبيك غيمز - وما يتمتع به فريقنا من مواهب لامعة خلال سنتي التطوير الماضيتين. هدفنا يتمحور حول تقديم منتج بجوهر متميز وخاص".

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform.

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform.

Photo by: Motorsport Games

من جهته، قال مارسيل أوفيرمانز، المدير الإداري لدى "استديو397": "بعد التقدم الذي شهدته منصة ’آر.فاكتور2’ خلال السنوات الخمس الماضية، تملؤنا الحماسة حيال الخطوة التالية مع ’ألعاب موتورسبورت’، من أجل تقدم وتعزيز ودمج أهم تقنيات المحاكاة ضمن المشاريع المستقبلية. يجمعنا هدف مشترك وطموح واحد".

أما ديمتري كوزكو المدير التنفيذي لدى "ألعاب موتورسبورت"، فقال: "الاستحواذ المقرر يعتبر علامة أخرى واضحة على نية ’ألعاب موتورسبورت’ بتعزيز موقعها الريادي في مجال ألعاب المحاكاة. نحن نواصل الاستفادة من الموارد التي يقدمها مالكو الأسهم من أجل الوصول إلى هدفنا. ضمّ ’آر.فاكتور2’ والخبرة العميقة خلف هذه المنصة تمثل تقدماً هائلاً بالنسبة لنا. سنجلب خبراتنا ومعرفتنا إلى مستويات أكبر وأعلى بفضل ذلك".

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform. (Logo Studio397)

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform. (Logo Studio397)

Photo by: Motorsport Games

بالمقابل، قال فرناندو ألونسو أحد مالكي الأسهم في "ألعاب موتورسبورت"، سائق ألبين في الفورمولا واحد وبطل العالم مرتين في الفورمولا واحد: "مستوى المحاكاة التي تقدمها منصة ’آر.فاكتور2’ لا تُضاهى. يسرني انضمام ’استديو397’ ومنصته ’آر.فاكتور2’ إلى عائلة ’ألعاب موتورسبورت’، وأنا واثق أنّنا سنرى نجاحاً رائعاً لهذه الصفقة".

يشار إلى أن "ألعاب موتورسبورت" تعمل على تطوير ألعاب رسمية لبطولات عالمية عديدة، مثل بطولة "بي تي سي سي"، سلسلة "ناسكار هيت برو ليغ" ورياضتها الإلكترونية، سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، سلسلة رالي كروس، تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي، وكذلك سلسلتي #NotTheGP ولومان الإلكترونية.

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform.

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform.

Photo by: Motorsport Games

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"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"

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