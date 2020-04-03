أفضل السباقات الإلكترونية للمشاهدة في شهر أبريل

"فريق ريد لاين ريل ريسيرز نفركويت" الجولة السادسة

التاريخ والموعد: الجمعة 3 أبريل/نيسان، الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش

اللعبة: آي.ريسينغ

المشاركون: ماكس فيرشتابن، لاندو نوريس، خوان بابلو مونتويا، أنطونيو فيليكس دا كوستا، ستوفيل فاندورن.

كيفية المشاهدة: قناة "فريق ريدلاين" على منصة يوتيوب/ الموقع الإلكتروني

ما هو؟ اقترب الأسبوع الثاني من بطولة "ريدلاين" لسباقات المحاكاة للسائقين المحترفين من نهايته. الجولة الأولى شهدت ارتطام نجمي الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس أثناء تنافسهما على الصدارة على حلبة سبا-فرانكورشان الافتراضية.

سايج كرم، دراير ورينبولد ريسينغ تصوير: دراير ورينبولد ريسينغ

الجولة الثانية من تحدي إندي كار آي.ريسينغ

الموعد والتاريخ: السبت 4 أبريل/نيسان

اللعبة: آي.ريسينغ

المشاركون: عدد كبير من سائقي إندي كار من بينهم حامل اللقب جوزيف نيوغاردن وأليكسندر روسي، إضافة إلى سكوت ماكلوغين وفيليبي نصر.

كيفية المشاهدة: شبكة "أن بي سي" الرياضية

ما هو؟ لا تمتلك إندي كار تاريخاً عريقاً في السباقات الإلكترونية، لكنها تبنّت سباقات المحاكاة بشكل كامل مع سلسلة "آي.ريسينغ" الجديدة. حيث يتقدم حامل اللقب جوزيف نيوغاردن تشكيلة المشاركين. وستكون حلبة "باربر موتورسبورتس" الافتراضية مكان إقامة الجولة الثانية.

ديني هاملين، دايل إيرنهارت الابن تصوير: ناسكار

سلسلة إي.ناسكار برو آي.ريسينغ

الموعد والتاريخ: الأحد 5 أبريل/نيسان

اللعبة: آي.ريسينغ

المشاركون: العديد من نجوم ناسكار، من بينهم المعتزل دايل إيرنهارت الابن وبوبي لابونتي.

كيفية المشاهدة: شبكة فوكس، أف.أس1، تطبيق فوكس سبورت

ما هي؟ استبدلت ناسكار جولاتها الفعلية بسباقات محاكاة منقولة على التلفاز في الحلبات التي كانت ستستضيف السباقات. آخر سباق في تكساس جمع ما يقارب 1.3 مليون متفرج، حيث أقيم على حلبة "بريستول" الافتراضية.

لاندو نوريس، الفورمولا 1 2019 تصوير: فيلوس ريسينغ

سلسلة فيلوس #NotTheGP بالتعاون مع "موتورسبورت للألعاب"

الموعد والتاريخ: الأحد 5 أبريل/نيسان

اللعبة: الفورمولا 1 2019

المشاركون: سائقو الفورمولا واحد، سائقو لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية، المشاهير

كيفية المشاهدة: قناة "فيلوس" على منصة يوتيوب/الموقع الإلكتروني، موتورسبورت.تي في، موتورسبورت.كوم، أوتوسبورت.كوم وصفحاتها على فيسبوك.

ما هي؟ لعبة الفورمولا 1 الإلكترونية الرسمية، حيث يشارك فيها نجوم من الفورمولا واحد وكذلك مشاهير من داخل وخارج عالم السباقات. شهدت أول جولتين حماساً كبيراً على الحلبة مع الكثير من الدراما.

جائزة الفورمولا واحد الكبرى الافتراضية

الموعد والتاريخ: الأحد 5 أبريل/نيسان

اللعبة: الفورمولا 1 2019

المشاركون: لاندو نوريس، نيكولاس لاتيفي، نيكو هلكنبرغ، سيرجيو بيريز ولانس سترول

كيفية المشاهدة: قناة الفورمولا واحد على منصة يوتيوب

ما هي؟ بطولة سباقات الجائزة الكبرى الرسمية الافتراضية من قبل الفورمولا واحد، تهدف لتقديم سباقات ترفيهية للمتابعين مع تشكيلات غير اعتيادية للسائقين ضمن بيئة سباقات محاكاة عالية المنافسة. ضمت الجولة الأولى ليام باين، النجم الأولمبي السابق كريس هوي ومحترف الغولف إيان باولتر إلى جانب نجوم من الفورمولا واحد أمثال لاندو نوريس ونيكولاس لاتيفي. ومن المتوقع أن يشارك المزيد من نجوم الفورمولا واحد في الجولات المستقبلية. ومع غياب وجود لحلبة فيتنام ضمن نسخة 2019 من اللعبة الإلكترونية، سيتمّ استعمال حلبة أستراليا كبديل.

الجولة الثالثة من تحدي آي.ريسينغ إندي كار

الموعد والتاريخ: السبت 11 أبريل/نيسان

اللعبة: آي.ريسينغ

المشاركون: أغلبية سائقي إندي كار من بينهم حامل اللقب جوزيف نيوغاردن وأليكسندر روسي، إضافة إلى سكوت ماكلوغين وفيليبي نصر

كيفية المشاهدة: شبكة "أن بي سي سبورتس"

ما هي؟ الجولة الثالثة من سلسلة إندي كار التي تقام على حلبات من اختيار السائقين. شارك حتى الآن 25 سائقاً بينما يبدو العدد في ازدياد للجولات المقبلة، إضافة إلى تواجد سكوت سبيد سائق الفورمولا واحد السابق.

لقطة شاشة من لعبة ديرت رالي 2.0

الجولة الأولى من بطولة العالم في الرالي كروس

الموعد والتاريخ: السبت 18 أبريل/نيسان

اللعبة: ديرت رالي 2.0

المشاركون: نجوم الرالي كروس إضافة إلى نجوم لعبة "ديرت"

كيفية المشاهدة: موتورسبورت.تي في، يوتيوب، فيسبوك، تويتش

ما هي؟ بطولة افتراضية لمنافسات رالي كروس تقام ضمن لعبة "ديرت رالي 2.0" من تصميم "كودماسترز". بعض من أهم سائقي رالي كروس سيخوضون المنافسات في مواجهة أهم المتأهلين من اللاعبين كذلك. التصفيات مفتوحة أمام الجميع للمشاركة على منصة الحاسب الشخصي. وستكون جولة كاتالونيا الافتراضية الأولى من بين جولات عديدة أخرى.

الجولة الرابعة من تحدي آي.ريسينغ إندي كار

الموعد والتاريخ: السبت 18 أبريل/نيسان

اللعبة: آي.ريسينغ

المشاركون: أغلبية سائقي إندي كار من بينهم حامل اللقب جوزيف نيوغاردن وأليكسندر روسي، إضافة إلى سكوت ماكلوغين وفيليبي نصر

كيفية المشاهدة: شبكة "أن بي سي سبورتس"

ما هي؟ اختيار عشوائي لحلبة افتراضية تقام عليها الجولة الرابعة من السلسلة. وبالرغم من أن العديد من السائقين جديدون على سباقات المحاكاة، لكن المنافسة ستكون شديدة مع تأقلمهم شيئاً فشيئاً.

إحدى المتابعات تستعمل جهاز المحاكاة للعبة لومان الإلكترونية تصوير: بول فوستر

تصفيات سلسلة لومان برو

الموعد والتاريخ: الجمعة 24 أبريل/نيسان حتى السبت 3 مايو/أيار

اللعبة: فورزا موتورسبورت 7

المشاركون: تصفيات مفتوحة أمام جميع اللاعبين

ما هي؟ بينما يمكن لفرق المحترفين التأهل إلى نهائيات "لومان سوبر" ضمن فئة الفرق المحترفة، يمكن للاعبين المنفردين حجز مواقعهم ضمن سباق لومان 24 ساعة 2020 عن طريق تسجيل أسرع اللفات على الحلبة الافتراضية في سبا-فرانكورشان.

الجولة الخامسة من منافسات لومان برو للفرق بالتعاون مع "موتورسبورت للألعاب"

الموعد والتاريخ: السبت 25 أبريل/نيسان، الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش

اللعبة: فورزا موتورسبورت 7

المشاركون: ريد بُل، لازاروس، فريق جان إليزي للسباقات الإلكترونية

كيفية المشاهدة: موتورسبورت.تي في. يوتيوب، فيسبوك وتويتش

ما هي؟ الجولة الأخيرة من سلسلة منافسات لومان برو للفرق. بعد هذه الجولة، ستحجز الفرق الستة الأولى موقعها ضمن جولة السوبر الختامية، والتي ستقام في سباق لومان 24 ساعة 2020. الموسم الثاني من البطولة بمجموع جوائز يبلغ 200.000 دولار أمريكي.

جولة نوربورغرينغ 24 ساعة في آي.ريسينغ

الموعد والتاريخ: السبت 25 أبريل/نيسان، الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينتش

اللعبة: آي.ريسينغ

المشاركون: سائقون محترفون في مواجهة سائقي سباقات المحاكاة

كيفية المشاهدة: موقع آي.ريسينغ ومنصة يوتيوب

ما هي؟ أحد أكثر فعاليات آي.ريسينغ تميزاً، إذ استقطبت في الماضي نجوماً من الفورمولا واحد أمثال ماكس فيرشتابن، لاندو نوريس. كما أن أهم سائقي وفرق سباقات المحاكاة يشاركون بها عادة، كما أنّ سباقات التحمل الافتراضية تحمل الكثير من الحماسة والتشويق التي تقدمها الجولات الحقيقية.

الجولة الخامسة من تحدي آي.ريسينغ إندي كار

الموعد والتاريخ: السبت 25 أبريل/نيسان

اللعبة: آي.ريسينغ

المشاركون: أغلبية سائقي إندي كار من بينهم حامل اللقب جوزيف نيوغاردن وأليكسندر روسي، إضافة إلى سكوت ماكلوغين وفيليبي نصر

كيفية المشاهدة: شبكة "أن بي سي سبورتس"

ما هي؟ الجولة الخامسة من هذه السلسة ستقام على حلبة الأمريكيتين الافتراضية. استضافت حلبة الفورمولا واحد سباق إندي كار العام الماضي، وتسببت بالكثير من الجدل حينها. إذ بات الناشئ كولون هيرتا أصغر فائز إندي كار في التاريخ. الآن، سيشارك إلى جانب زملائه ضمن النسخة الرقمية من الحلبة.