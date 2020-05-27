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أبت يشرح الأسباب وراء "فضيحة" منافسات الفورمولا إي الإلكترونية

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أبت يشرح الأسباب وراء "فضيحة" منافسات الفورمولا إي الإلكترونية
27-05-2020

نشر دانيال أبت مؤخراً تصريح فيديو له، يعتذر خلاله عن "فضيحة" منافسات الفورمولا إي الإلكترونية، مؤكداً أن فريق أودي قد تخلى عن خدماته بالفعل.

تمّ تعليق مشاركة أبت مع الفريق يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن اتضح أنه استعان بسائق محاكاة محترف: لورينزو هويرزينغ كي يقود مكانه في جولة برلين الافتراضية ضمن سلسلة تحدي السباقات في المنزل لمنافسات الفورمولا إي الإلكترونية.

وضمن فيديو "تصريحي على فضيحة الفورمولا إي" رفعه على قناته ضمن موقع "يوتيوب"، أوضح أبت - الذي لم يكن يرتدي سترة بشعار أودي - أنه كان يفكر منذ البداية بإعلام الناس أن هويرزينغ كان يقود بدلاً عنه.

فقال: "عندما كنا نتمرن من أجل سلسلة تحدي السباق في المنزل ضمن بثّ على موقع ’تويتش’... خضنا محادثة وأتت الفكرة بأنه سيكون من المضحك أن يقود سائق محاكاة بدلاً مني، كي نثبت للآخرين، السائقين الحقيقيين، أنه بالفعل قادر على المنافسة".

وتابع: "أردنا توثيق ذلك، واختلقنا قصة مضحكة من أجل ترفيه المتابعين".

ولم يتم ذكر اسم هويرزينغ في الفيديو، وأضاف أبت أنه لم يكن يتوقع كمية الجدَل لقاء ما حصل.

كما أوضح أيضاً أن عملية التبديل تلك كانت فكرة مشتركة، ولم تكن بهدف المال ولم يدفع أحدٌ منهما مالاً للآخر.

فقال: "من المهم جداً بالنسبة لي توضيح أنه لم يكن في نيّتي على الإطلاق السماح لسائق آخر بالقيادة بديلاً عني لتحقيق نتائج جيدة ومن ثم إخفاء الأمر، أو من أجل أن أبدو بمستوى جيد".

وأردف: "عندما قدتُ في سباق السبت، تفاعل السائقون الآخرون بالطبع، وأدركوا أن هناك أمراً ما غريباً. وكنتُ على دراية بذلك".

واستكمل: "لم يكن في نيتي على الإطلاق الإبقاء على الأمر سراً. حتى أننا تكلمنا ضمن مجموعة ’واتس آب’ وقدمتُ بعض التلميحات كذلك".

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وتم تغريم أبت بمبلغ قدره 10.000 يورو من قبل الفورمولا إي، حيث قال صاحب الـ 27 عاماً أنه تبرع بالمال مباشرة إلى جمعية خيرية.

"بعد السباق بفترة قصيرة، أدركتُ أن المسألة لم تسر جيداً، وفجأة سارت الأمور في طريق لم أكن لأتخيله حتى في أحلامي" قال أبت.

وأكمل: "يمكنني تفهم أننا مضينا بعيداً مع هذه الفكرة. لقد ارتكبنا خطأ هائلاً".

وتابع: "أنا مسؤول عن خطئي. لقد تقبلتُ الأمر، وسأواصل تحمّل كافة العواقب".

وأردف: "لن نتابع معاً (مع أودي) في الفورمولا إي بعد الآن، لقد انتهت هذه الشراكة".

واسترسل: "ذلك أمر مؤلم لم أشعر بمثله في حياتي".

واستكمل: "في نهاية المطاف، هناك أمر وحيد: أنت ترتكب أخطاءً في حياتك. أشعر أنني لم أخطئ بمثل هذا الحجم في حياتي. لقد وصلت إلى الحضيض لكنني سأنهض مجدداً".

واختتم أبت الفيديو، بتوجيه الاعتذار إلى عائلته، أصدقائه، أودي، الفورمولا إي ومنظمة "يونيسف".

شاهدوا الفيديو...

 
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