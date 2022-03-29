"آر فاكتور2" من "ألعاب موتورسبورت" تصبح منصة المحاكاة الرسمية في الفورمولا إي

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" الشركة المطورة، الناشرة والمزودة لأنظمة الرياضة الإلكترونية للعديد من سلاسل وبطولات رياضة السيارات حول العالم، أنها باتت المزود الرسمي لمنصة المحاكاة لبطولة الفورمولا إي، أول بطولة سيارات مقعد أحادي كهربائية في العالم.

وتأتي هذه الصفقة كامتداد للشراكة بين "ألعاب موتورسبورت" والفورمولا إي.

ستعمل "ألعاب موتورسبورت" على تضمين الفورمولا إي - بما في ذلك السائقين والفرق - ضمن منصة "آر فاكتور2"، منصة محاكاة السباقات الأهم والأكبر عالمياً.

وسيتمّ تحديث السائقين والفرق للتوافق مع مستجدات الموسم الثامن من البطولة. وحالما يكتمل ذلك، فإن المنصة ستضم كل موسم من مواسم البطولة منذ 2018. وستتوافر حزمة الفورمولا إي للتحميل والشراء لجميع مستخدمي المنصة.

حيث قال دميرتي كوزكو، المدير التنفيذي لدى "ألعاب موتورسبورت": "إن الفورمولا إي تعتبر إحدى أكثر بطولات رياضة السيارات حماسة ونمواً، ويشرفنا جلبها بشكل كامل إلى منصة ’آر فاكتور2’ التي تعزز موقعها كأهم منصة محاكاة في العالم. وستقوي هذه الإضافة من التجربة التي تقدمها للمستخدمين".

بينما قال كيران هولمز-داربي مدير قسم الألعاب في الفورمولا إي: "إن الفورمولا إي تتمحور حول تسريع التغيير، لذا نريد منح المزيد من الوصول إلى البطولة وإتاحة المجال لتحقيق أهدافها داخل وخارج الحلبات".

وتبني هذه الشراكة بين العلامتين على العلاقة الناجحة التي تجمع بين "ألعاب موتورسبورت" والفورمولا إي منذ تجربة منافسات الرياضة الإلكترونية في "التحدي من المنزل"، والذي تم إطلاقه خلال جائحة كورونا والذي لاقى نجاحاً كبيراً للغاية بين المتابعين والمشاركين.