أهم الأحداث
لومان
آر
لومان
لومان 24 ساعة
17 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
لومان
الطريق الى لومان
18 سبتمبر
الحدث انتهى
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
15 أكتوبر
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي تركيا
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي ألمانيا
15 أكتوبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
سباقات التحمل الأخرى / أخبار عاجلة

نوربورغرينغ 24 ساعة: بورشه تسحب مشاركة تسعة سائقين بسبب فيروس كورونا

المشاركات
التعليقات
نوربورغرينغ 24 ساعة: بورشه تسحب مشاركة تسعة سائقين بسبب فيروس كورونا

سحبت بورشه مشاركةَ فريق "مانثي ريسينغ" مع عدد من سائقيها المصنعيين، في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بمرض "كوفيد-19".

اتخذت العلامة الألمانية قرارها على ضوء الكشف الإيجابيّ لفحوصات "كوفيد-19" خلال الكشوفات الدورية التي تلت سباق لومان 24 ساعة، والذي شاركت فيه بسيارتَين لفريقها "مانثي ريسينغ" ضمن فئة "جي تي إي المحترفين".

وفي بيان أصدرته بورشه مساء يوم أمس الاثنين، أشارت إلى أن "لا أحد من طواقم عمل بورشه، شارك في سباق لومان، سيشارك في نوربورغرينغ".

وعلّق فريتز إنزينغر نائب رئيس قسم سباقات السيارات لدى بورشه: "بالنسبة لنا، الصحة هي الأمر الأهم".

وتابع: "نظراً للوضع الحالي، يبدو من الواضح للغاية أن علينا وضع أهدافنا الرياضية جانباً، من أجل المصلحة العامة".

وأردف: "سنبذل كامل جهودنا لتقديم الدعم إلى فرقنا الزبونة خلال السباق، عبر الطواقم التقنية".

وكانت سيارة فريق "مانثي"، بورشه 911، من بين ثماني سيارات "جي تي 3" تستعد للمشاركة في فئة "أس.بي-9" العُليا ضمن سباق نوربورغرينغ، مع السائقين جوليان أندلاور، مات كامبيل، ماثيو جامينيه ولارس كيرن.

اقرأ أيضاً:

من جهته، قال نيكولاس ريدر المدير الإداري للفريق: "لقد اتخذنا القرار سوية مع بورشه موتورسبورت، فريقنا، ’غريللو’ ونوردشليفه".

وتابع: "لكن وضمن الظروف الحالية، من الواضح أن الصحة هي الأمر الأهم لجميع من شارك في سباق لومان 24 ساعة".

يشار إلى أن فرق: "كيه.سي.أم. جي"، فريكاديللي وفالكن، قد تأثرت جميعها بقرار بورشه سحب السائقين الذين شاركوا في سباق لومان 24 ساعة.

إذ لن يتوافر لفريق "كيه.سي.أم.جي" سائقوه: ريتشارد ليتز، رومان دوما وباتريك بيليه. بينما خسر فريكاديللي: مايكل كريستنسن، كيفن إيستر وكامبيل. وكذلك فالكن خسر: توماس برينينغ وماتيو كايرولي.

أما فريق "هوبر موتورسبورت" والذي يشارك بسيارة بورشه واحدة، فلم يتأثر بهذا القرار.

نقل موعد إقامة سباق الخليج 12 ساعة إلى التاسع من يناير 2021

المقال السابق

نقل موعد إقامة سباق الخليج 12 ساعة إلى التاسع من يناير 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سباقات التحمل الأخرى , دبليو إي سي

الأكثر شعبية اليوم

أبيتبول يشرح سبب إحباطه إزاء رحيل ريكاردو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أبيتبول يشرح سبب إحباطه إزاء رحيل ريكاردو

جوردان: على وولف مغادرة مرسيدس الآن وهو في القمّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جوردان: على وولف مغادرة مرسيدس الآن وهو في القمّة

جوردان: على هاميلتون الانضمام إلى ريد بُل ليزامل فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جوردان: على هاميلتون الانضمام إلى ريد بُل ليزامل فيرشتابن

أحدث الأخبار

نوربورغرينغ 24 ساعة: بورشه تسحب مشاركة تسعة سائقين بسبب فيروس كورونا
Endu سباقات التحمل الأخرى / أخبار عاجلة

نوربورغرينغ 24 ساعة: بورشه تسحب مشاركة تسعة سائقين بسبب فيروس كورونا

نقل موعد إقامة سباق الخليج 12 ساعة إلى التاسع من يناير 2021
Endu سباقات التحمل الأخرى / أخبار عاجلة

نقل موعد إقامة سباق الخليج 12 ساعة إلى التاسع من يناير 2021

إقامة سباق نوربورغرينغ 24 ساعة من دون جمهور
Endu سباقات التحمل الأخرى / أخبار عاجلة

إقامة سباق نوربورغرينغ 24 ساعة من دون جمهور

عدم استئناف سباق دبي 24 ساعة وفريق بلاك فالكون يحرز الفوز
Endu سباقات التحمل الأخرى / تقرير السباق

عدم استئناف سباق دبي 24 ساعة وفريق بلاك فالكون يحرز الفوز

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

جوردان: على وولف مغادرة مرسيدس الآن وهو في القمّة

20د
2
فورمولا 1

أبيتبول يشرح سبب إحباطه إزاء رحيل ريكاردو

أحدث الأخبار

نوربورغرينغ 24 ساعة: بورشه تسحب مشاركة تسعة سائقين بسبب فيروس كورونا
Endu

نوربورغرينغ 24 ساعة: بورشه تسحب مشاركة تسعة سائقين بسبب فيروس كورونا

نقل موعد إقامة سباق الخليج 12 ساعة إلى التاسع من يناير 2021
Endu

نقل موعد إقامة سباق الخليج 12 ساعة إلى التاسع من يناير 2021

إقامة سباق نوربورغرينغ 24 ساعة من دون جمهور
Endu

إقامة سباق نوربورغرينغ 24 ساعة من دون جمهور

عدم استئناف سباق دبي 24 ساعة وفريق بلاك فالكون يحرز الفوز
Endu

عدم استئناف سباق دبي 24 ساعة وفريق بلاك فالكون يحرز الفوز

روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة
Endu

روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.