نوربورغرينغ 24 ساعة: بورشه تسحب مشاركة تسعة سائقين بسبب فيروس كورونا

اتخذت العلامة الألمانية قرارها على ضوء الكشف الإيجابيّ لفحوصات "كوفيد-19" خلال الكشوفات الدورية التي تلت سباق لومان 24 ساعة، والذي شاركت فيه بسيارتَين لفريقها "مانثي ريسينغ" ضمن فئة "جي تي إي المحترفين".

وفي بيان أصدرته بورشه مساء يوم أمس الاثنين، أشارت إلى أن "لا أحد من طواقم عمل بورشه، شارك في سباق لومان، سيشارك في نوربورغرينغ".

وعلّق فريتز إنزينغر نائب رئيس قسم سباقات السيارات لدى بورشه: "بالنسبة لنا، الصحة هي الأمر الأهم".

وتابع: "نظراً للوضع الحالي، يبدو من الواضح للغاية أن علينا وضع أهدافنا الرياضية جانباً، من أجل المصلحة العامة".

وأردف: "سنبذل كامل جهودنا لتقديم الدعم إلى فرقنا الزبونة خلال السباق، عبر الطواقم التقنية".

وكانت سيارة فريق "مانثي"، بورشه 911، من بين ثماني سيارات "جي تي 3" تستعد للمشاركة في فئة "أس.بي-9" العُليا ضمن سباق نوربورغرينغ، مع السائقين جوليان أندلاور، مات كامبيل، ماثيو جامينيه ولارس كيرن.

من جهته، قال نيكولاس ريدر المدير الإداري للفريق: "لقد اتخذنا القرار سوية مع بورشه موتورسبورت، فريقنا، ’غريللو’ ونوردشليفه".

وتابع: "لكن وضمن الظروف الحالية، من الواضح أن الصحة هي الأمر الأهم لجميع من شارك في سباق لومان 24 ساعة".

يشار إلى أن فرق: "كيه.سي.أم. جي"، فريكاديللي وفالكن، قد تأثرت جميعها بقرار بورشه سحب السائقين الذين شاركوا في سباق لومان 24 ساعة.

إذ لن يتوافر لفريق "كيه.سي.أم.جي" سائقوه: ريتشارد ليتز، رومان دوما وباتريك بيليه. بينما خسر فريكاديللي: مايكل كريستنسن، كيفن إيستر وكامبيل. وكذلك فالكن خسر: توماس برينينغ وماتيو كايرولي.

أما فريق "هوبر موتورسبورت" والذي يشارك بسيارة بورشه واحدة، فلم يتأثر بهذا القرار.