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سباقات التحمل الأخرى / أخبار عاجلة

نقل موعد إقامة سباق الخليج 12 ساعة إلى التاسع من يناير 2021

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نقل موعد إقامة سباق الخليج 12 ساعة إلى التاسع من يناير 2021

ستتم إقامة النسخة العاشرة من سباق الخليج 12 ساعة، والتي تعتبر الجولة الافتتاحية لموسم 2021 في سباقات التحمل، ضمن موعد جديد في 9 يناير/كانون الثاني 2021 على حلبة ياس مارينا في أبوظبي.

نظراً لروزنامة 2020 المعدلة في الفورمولا واحد، كان من الصعب للغاية تحديد موعد سباق الخليج 12 ساعة قريباً من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد.

علاوة على ذلك، ونظراً للوضع العالمي الحاليّ نتيجة تفشي فيروس "كورونا"، وازدحام الروزنامة الأوروبية في القسم الأخير من موسم 2020، اتفق مروّج سباق الخليج 12 ساعة مع إدارة حلبة ياس مارينا على تحديد موعد أكثر ملاءمة لإقامة السباق العريق، والذي كان مقرراً في البداية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2020.

ستكون هذه النسخة الخاصة طريقة مميزة للاحتفال بالنسخة العاشرة لسباق الخليج 12 ساعة. لكن هذا الموعد سيكون لمرة واحدة، حيث ستتم إعادة الموعد الأصلي في شهر ديسمبر 2021 مع النسخة الـ 11.

وستتألف شبكة انطلاق النسخة العاشرة من سباق الخليج 12 ساعة المقامة في 9 يناير 2021، من سيارات فئة "جي تي 3". حيث سيتم السماح بسيارة واحدة لكل مرآب مع 34 مرآباً كحد أقصى وذلك لضمان أقصى درجات الحماية والسلامة والاحترافية خلال الحدث.

وتم تلقي طلبات تسجيل من قبل 38 فريقاً بمجموع قدره 61 سيارة، حيث تم السماح فقط لسيارات "لامبورغيني تروفيو" جي تي 3 وجي تي 4. 

وسيتم نشر اللائحة الكاملة للمشاركين قريباً.

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