فريق "جي بي أكس بورشه" يحرز الفوز في سباق دبي 24 ساعة

قدمت سيارة "جي بي أكس 911 بورشه" رقم 36 وتيرة خالية من الأخطاء لتحرز الفوز بالسباق وبفارق أكثر من ثلاث دقائق أمام المركز الثاني الذي احتله فريق "دبليو آر تي" مع سيارته أودي آر8 إيفو مع دريس فانثور، كيلفن فان دير ليندي، فرانك بيرد، بنجامين غوثي ولويس ماكيليس.

بينما أكمل فريق "هوبت ريسينغ" ترتيب المراكز الثلاثة الأولى وبفارق أكثر من نصف دقيقة أمام سيارة مرسيدس-إيه أم جي إيفو التي يقودها مارو أنغل، باتريك أسينهايمر، راين راتكليف، والفائز بالنسخة الماضية هوبرت هوبت وخالد القبيسي.

ويعتبر هذا ثاني فوز بسباق 24 ساعة لفريق "جي بي أكس" الإماراتي، حيث أحرز الفوز بسباق توتال سبا 24 ساعة مع بورشه كذلك.

وأصبحت بورشه بعد هذا الفوز أكثر المصنعين نجاحاً في تاريخ سباق دبي 24 ساعة، بمجموع انتصارات بلغ ستةً أمام مرسيدس التي تمتلك خمسة انتصارات.

وفي السباق، تصدر "جي بي أكس" 87 بالمئة من مجموع اللفات البالغ 600، بما في ذلك 476 لفة متواصلة منذ الساعة السادسة حتى اجتياز العلم المرقط.

بينما خاض فريقا "دبليو آر تي" و"أتش آر تي" معركة متقاربة خلف المتصدر استمرت حتى وقفات الصيانة الأخيرة.

حيث أدخل فريق "أتش آر تي" سائقه القبيسي مجدداً بعد 13 لفة قصيرة، ليستبدله بمارو أنغل حتى نهاية السباق، هذا ما دفع بفانثور إلى المركز الثاني، بينما لم تثمر آمال "أتش آر تي" بوقفة متأخرة إضافية لمنافسيهم، عن نتيجة.

ووجد أنغل نفسه بفارق نصف دقيقة خلف فانثور بعد أن قلص 15 ثانية تقريباً من أفضلية منافسه، لكن نتيجته النهائية كانت 38 ثانية، عقب تطبيق عقوبة 10 ثوانٍ بعد السباق لتجاوز سيارة خارج حدود المسار.

المركز الرابع كان من نصيب "جي آر تي ريسينغ" بسيارته لامبورغيني مع ميركو بورتولوتي، ريك بيركيرز، رولف أينهايشن وأدريان أمستوتز.

بينما أكمل فريق أبوظبي ريسينغ بسيارته مرسيدس رقم 5، ترتيب المراكز الخمسة الأولى، أمام فريق "كار كولكشن أودي".

أما أعلى مركز لسيارة من خارج فئة "جي تي 3" كان لفريق "أن كيه بي بي ريسينغ" مع بورشه 991 - II.

والفوز ضمن فئة "جي تي 4" كان لفريق "أس تي ريسينغ" مع سيارته "بي أم دبليو أم4"، وضمن قسم "تي سي إي" كان الفريق السويسري "توب كار"، وفريق "بي كيه" بسيارته "بي أم دبليو أم2" لقسم "تي سي أكس".

وعلى عكس نسخة العام الماضي التي توقفت بشكل مبكر للغاية بسبب العلم الأحمر عقب الأمطار الغزيرة، فإن النسخة 16 سارت بسلاسة وضمن ظروف جوية جافة.

ويعتبر السباق باكورة جولات موسم سباقات التحمل 24 ساعة، والتي ستتواصل الأسبوع المقبل مع سباق خارج ياس مارينا 6 ساعات (خارج تصنيف البطولة) في أبوظبي.