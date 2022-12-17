فالنتينو روسي يُشارك في سباق باثورست 12 ساعة

سيُشارك الإيطالي صاحب الـ 43 عامًا في موسمٍ كاملٍ مجدّدًا ضمن تحدي جي تي العالميّ في أوروبا على مدار مجموعة من السباقات القصيرة والأخرى للتحمّل، وذلك بعد أن شارك على سيارة أودي هذا العام.

وسيقود الإيطالي سيارة بي ام دبليو ام4 جي تي 3 بالرقم #46 مجدّدًا، وسيُجاوره ماكسيم مارتان العائد إلى بي ام دبليو، إلى جانب أوغوستو فارفوس ضمن جولات التحمّل وكذلك سباق باثارست.

وسيخوض روسي التحدي الأسترالي للمرّة الأولى بين 4 و5 فبراير المقبل ضمن مشاركة "دبليو آر تي" الأولى الرسميّة كفريقٍ مصنعيّ لبي ام دبليو.

وسيحصل روسي على مشاركته الأولى خلف مقود سيارة بي ام دبليو ضمن سباق دبي 24 ساعة الشهر المقبل.

إذ سيتسابق في الحدث المقام بين 13 و15 يناير بجانب مارتان وشون غيلايل، والبريطاني طوم وايل، إلى جانب سائقٍ خامسٍ لم يتمّ تأكيده بعد. أمّا فانتور الفائز بالسباق العام الماضي فسيقود السيارة الشقيقة في الفريق مجدّدًا.