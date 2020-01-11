أهم الأحداث
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار 2020
05 يناير
-
17 يناير
يوم راحة الآن . . .
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
سباقات التحمل الأخرى / تقرير السباق

عدم استئناف سباق دبي 24 ساعة وفريق بلاك فالكون يحرز الفوز

المشاركات
التعليقات
عدم استئناف سباق دبي 24 ساعة وفريق بلاك فالكون يحرز الفوز
11-01-2020

تمّ التأكيد بأن النسخة الـ 15 لسباق دبي 24 ساعة لن تُستأنف وذلك بعد رفع العلم الأحمر خلال الفترة الليلية بسبب سوء الأحوال الجوية على حلبة دبي أوتودروم.

تم رفع العلم الأحمر الساعة 10:17 مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي وذلك بعد سبع ساعات و17 دقيقة من انطلاق السباق، حيث ازدادت حدة هطول الأمطار ما جعل من سير السيارات على الحلبة أمراَ شبه مستحيل.

كما أن تجمع المياه في الحلبة وعلى المسار زاد من سوء الوضع نظراً للحاجة إلى وقت طويل لتصريفها.

وتواصل هطول الأمطار طوال الليل، حيث ازدادت حدتها الساعة الرابعة صباحاً، مع عواصف رعدية.

وتمّ إصدار بيان رسمي بإيقاف السباق وعدم الاستئناف الساعة 7 والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكان حال منطقة خط الحظائر هو الأسوأ، ولم يكن بالإمكان تنظيفه من المياه في الوقت المناسب لاستئناف السباق.

وكانت السيارات قد اصطفت على شبكة الانطلاق عندما تم رفع العلم الأحمر، لكن عدداً منها سرعان ما خرج من المسار لاحقاً حين بدا من الواضح أن السباق لن يستأنف.

حيث جاء في البيان الرسمي: "أثرت الظروف الجوية على كامل البنية التحتية للمدينة وحلبة دبي أوتودروم".

وأكمل البيان: "بالرغم من أقصى الجهود المبذولة من قبل طاقم الحلبة والمسؤولين لحل المسألة على المسار، لكن مستويات المياه واصلت الارتفاع خلال الليل".

وتابع البيان: "بالإجماع، تم اتخاذ القرار بعدم استئناف السباق لدواعي السلامة".

تأكيد فوز بلاك فالكون

من المتوقع تأكيد فوز فريق بلاك فالكون عند الكشف عن النتيجة الرسمية النهائية للسباق، مع السيارة مرسيدس-إيه أم جي رقم 4 التي يقودها بين باركر، جيروين بليكيمولين، خالد القبيسي، هوبر هوبت ومانويل ميتزيغر.

وفي استراتيجية جريئة تم استدعاء السيارة إلى منصة الصيانة للتزود بالوقود، قبل رفع العلم الأحمر، ما سمح لها بالعودة في الصدارة قبل توقف السباق بدقائق.

المركز الثاني تحتله سيارة أودي رقم 88 لفريق كار كولكشن موتورسبورت، بينما احتلت سيارة أودي لفريق "أم.أس7" المركز الثالث.

فريق "أم.بي موتورسبورت" تصدر فئة "جي تي 3 الهواة" مع سيارته مرسيدس التي يقودها هينك دي يونغ، دانيال دي يونغ، بيرت دي هوز وجابفان لاغين أمام سيارة "توكسبورت".

أما فريق "أطلس بي.أكس موتورسبورتس" فأحرز الفوز ضمن فئة "جي تي 4" مع سيارته مرسيدس وسائقيه يونغ كوم كيم، ستيفن شو، جاي سونغ بارك وماساتاكا ياناغيدا.

وضمن فئة "تي سي آر" فقد تمكن فريق "إيه سي موتورسبورت" من إحراز الفوز مع سيارته أودي.

يشار إلى أن الترتيب أُخذ مباشرة قبل رفع العلم الأحمر، ومن المتوقع أن يتم تأكيد النتائج رسمياً خلال وقت قصير.

المقال التالي
روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة

المقال السابق

روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سباقات التحمل الأخرى

سباقات التحمل الأخرى Next session

الخليج 12 ساعة

الخليج 12 ساعة

١٢ ديسمبر - ١٤ ديسمبر

الأكثر شعبية

1
سباقات التحمل الأخرى

عدم استئناف سباق دبي 24 ساعة وفريق بلاك فالكون يحرز الفوز

15د

أحدث الأخبار

عدم استئناف سباق دبي 24 ساعة وفريق بلاك فالكون يحرز الفوز
Endu

عدم استئناف سباق دبي 24 ساعة وفريق بلاك فالكون يحرز الفوز

روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة
Endu

روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة

روسي ينطلق سابعًا على متن سيارة فيراري في سباق الخليج 12 ساعة
Endu

روسي ينطلق سابعًا على متن سيارة فيراري في سباق الخليج 12 ساعة

نوربورغرينغ 24 ساعة: أودي تحرز الفوز بعد عقوبة بورشه
Endu

نوربورغرينغ 24 ساعة: أودي تحرز الفوز بعد عقوبة بورشه

نوربورغرينغ 24 ساعة: مرسيدس تحجز صف الانطلاق الأول
Endu

نوربورغرينغ 24 ساعة: مرسيدس تحجز صف الانطلاق الأول

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.