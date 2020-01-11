عدم استئناف سباق دبي 24 ساعة وفريق بلاك فالكون يحرز الفوز

تم رفع العلم الأحمر الساعة 10:17 مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي وذلك بعد سبع ساعات و17 دقيقة من انطلاق السباق، حيث ازدادت حدة هطول الأمطار ما جعل من سير السيارات على الحلبة أمراَ شبه مستحيل.

كما أن تجمع المياه في الحلبة وعلى المسار زاد من سوء الوضع نظراً للحاجة إلى وقت طويل لتصريفها.

وتواصل هطول الأمطار طوال الليل، حيث ازدادت حدتها الساعة الرابعة صباحاً، مع عواصف رعدية.

وتمّ إصدار بيان رسمي بإيقاف السباق وعدم الاستئناف الساعة 7 والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكان حال منطقة خط الحظائر هو الأسوأ، ولم يكن بالإمكان تنظيفه من المياه في الوقت المناسب لاستئناف السباق.

وكانت السيارات قد اصطفت على شبكة الانطلاق عندما تم رفع العلم الأحمر، لكن عدداً منها سرعان ما خرج من المسار لاحقاً حين بدا من الواضح أن السباق لن يستأنف.

حيث جاء في البيان الرسمي: "أثرت الظروف الجوية على كامل البنية التحتية للمدينة وحلبة دبي أوتودروم".

وأكمل البيان: "بالرغم من أقصى الجهود المبذولة من قبل طاقم الحلبة والمسؤولين لحل المسألة على المسار، لكن مستويات المياه واصلت الارتفاع خلال الليل".

وتابع البيان: "بالإجماع، تم اتخاذ القرار بعدم استئناف السباق لدواعي السلامة".

تأكيد فوز بلاك فالكون

من المتوقع تأكيد فوز فريق بلاك فالكون عند الكشف عن النتيجة الرسمية النهائية للسباق، مع السيارة مرسيدس-إيه أم جي رقم 4 التي يقودها بين باركر، جيروين بليكيمولين، خالد القبيسي، هوبر هوبت ومانويل ميتزيغر.

وفي استراتيجية جريئة تم استدعاء السيارة إلى منصة الصيانة للتزود بالوقود، قبل رفع العلم الأحمر، ما سمح لها بالعودة في الصدارة قبل توقف السباق بدقائق.

المركز الثاني تحتله سيارة أودي رقم 88 لفريق كار كولكشن موتورسبورت، بينما احتلت سيارة أودي لفريق "أم.أس7" المركز الثالث.

فريق "أم.بي موتورسبورت" تصدر فئة "جي تي 3 الهواة" مع سيارته مرسيدس التي يقودها هينك دي يونغ، دانيال دي يونغ، بيرت دي هوز وجابفان لاغين أمام سيارة "توكسبورت".

أما فريق "أطلس بي.أكس موتورسبورتس" فأحرز الفوز ضمن فئة "جي تي 4" مع سيارته مرسيدس وسائقيه يونغ كوم كيم، ستيفن شو، جاي سونغ بارك وماساتاكا ياناغيدا.

وضمن فئة "تي سي آر" فقد تمكن فريق "إيه سي موتورسبورت" من إحراز الفوز مع سيارته أودي.

يشار إلى أن الترتيب أُخذ مباشرة قبل رفع العلم الأحمر، ومن المتوقع أن يتم تأكيد النتائج رسمياً خلال وقت قصير.