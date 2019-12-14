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روسي ينطلق سابعًا على متن سيارة فيراري في سباق الخليج 12 ساعة

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روسي ينطلق سابعًا على متن سيارة فيراري في سباق الخليج 12 ساعة
14-12-2019

سينطلق فالنتينو روسي أسطورة بطولة العالم للموتو جي بي من المركز السابع في سباق الخليج 12 ساعة على حلبة مرسى ياس في أبوظبي اليوم السبت.

يقود الإيطاليّ سيارة فيراري 488 "جي تي 3" الخاصة بفريق "مانستر في آر46 كيسيل" ضمن سباقه الأوّل للسيارات منذ 2012، حيث حقّق أسرع أزمنته الشخصيّة البالغ 2:09.589 دقيقة خلال حصّة التصفيات الأخيرة وسينطلق من الصفّ الرابع في سباق السبت.

وسيتشارك "الدكتور" سيارته مع شقيقه من الأمّ لوكا ماريني درّاج الموتو 2، وصديقه وشريكه طويل الأمد أليسيو سالوتشي.

في المقابل حقّقت سيارة مرسيدس #48 قطب الانطلاق الأوّل، وذلك بقيادة السائق المصنعيّ ماكسيميليان غوتز في الحصّة الثالثة، وذلك بعد أن استلم السيارة من زميلَيه دومينيك بومان والفيصل الزبير.

أمّا سيارة لامبورغيني #77 فستنطلق من الخانة الثانية وحقّقت قطب الانطلاق الأوّل ضمن فئة "برو-آم". ويتشارك باتريك كوخالا مهام قيادتها مع أدريان أمستوتز وميغيل راموس وجوردان ويت.

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مانستر "في.آر46" فيراري: فالنتينو روسي، لوكا ماريني وأليسيو سالوتشي

مانستر "في.آر46" فيراري: فالنتينو روسي، لوكا ماريني وأليسيو سالوتشي
1/4

الصورة من قبل: فوتوسبيدي

فالنتينو روسي، مانستر "في آر46"

فالنتينو روسي، مانستر "في آر46"
2/4

الصورة من قبل: فوتوسبيدي

مانستر "في.آر46" فيراري: فالنتينو روسي، لوكا ماريني وأليسيو سالوتشي

مانستر "في.آر46" فيراري: فالنتينو روسي، لوكا ماريني وأليسيو سالوتشي
3/4

الصورة من قبل: فوتوسبيدي

فالنتينو روسي، مانستر "في آر46"

فالنتينو روسي، مانستر "في آر46"
4/4

الصورة من قبل: فوتوسبيدي

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