روسي يعود للمشاركة في سباق الخليج 12 ساعة في البحرين مع شقيقه ماريني

شارك روسي في سباق الخليج 12 ساعة على حلبة ياس مارينا في أبوظبي العام الماضي لصالح فريق "كيسل ريسينغ"، إذ قاد سيارة فيراري رفقة ماريني وصديقه وشريكه التجاري أليسيو سالوتشي، حيث فاز الثلاثي بفئتهم "المحترفين-الهواة" واحتلوا المركز الثالث الإجمالي، وسيعودون للدفاع عن اللقب في يناير/كانون الثاني المُقبل.

وجاء في بيان مقتضب من منظمي الحدث: "أسطورة الموتو جي بي فالنتينو روسي سيعود للمشاركة في سباق الخليج 12 ساعة في 9 يناير 2021 على حلبة البحرين الدولية".

وأضاف: "روسي شارك للمرة الأولى في الحدث على حلبة ياس مارينا في 2019، حيث فاز بفئة جي تي3 المحترفين-الهواة وسجّل المركز الثالث الإجمالي، إذ سيعود بجوار زميليه لوكا ماريني وأليسيو سالوتشي على متن سيارة فيراري 488 جي تي3".

وكان سباق الخليج 12 ساعة قد انتقل من حلبة ياس مارينا إلى حلبة البحرين الدولية لهذا العام بسبب تبعات تفشّي جائحة كورونا، كما تأجّل موعده من ديسمبر إلى يناير.

كما سبق وأشار روسي في وقت سابق من هذا العام أنّه يتّجه للمشاركة في سباق الخليج 12 ساعة بدلًا من جولة مونزا الختامية في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في ديسمبر، الحدث الذي أعلن تلميذه ودرّاج الموتو جي بي الآخر فرانكو موربيديللي بأنّه سيخوض غماره مع فريق "هيونداي رالي تيم إيطاليا".

جديرٌ بالذكر أنّ جائزة البرتغال الكبرى نهاية هذا الأسبوع ستسجّل المشاركة الأخيرة لروسي مع ياماها في الموتو جي بي، بعد أن أمضى 15 عامًا على فترتين مع الصانع الياباني. وسينتقل الإيطالي إلى صفوف "بيتروناس اس آر تي" في 2021 ليقود بجوار موربيديللي.