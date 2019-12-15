أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
سباقات التحمل الأخرى / الخليج 12 ساعة / تقرير السباق

روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة

المشاركات
التعليقات
روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة
15-12-2019

أكمل فالنتينو روسي أسطورة بطولة الموتو جي بي سباق الخليج 12 ساعة في أبوظبي في المركز الثالث في الترتيب العام، كما حقّق الفوز بفئته "برو-آم" لصالح فيراري، وذلك في ظلّ حجز فريق أتيمبتو ريسينغ للمركزين الأوّل والثاني.

عبر روسي، الذي جلس خلف مقود سيارة فيراري "488 جي تي3" #46 التابعة لفريق "مانستر في.آر46" كيسيل" في الفترة الأخيرة، خطّ النهاية في المركز الثالث متأخّرًا بأربع لفّات عن السيارة الفائزة ضمن سباقه الأوّل على متن أربع عجلات منذ 2012.

وتشارك صاحب الـ 40 عامًا مهام القيادة مع شقيقه من الأمّ لوكا ماريني متسابق الموتو 2 وصديقه وشريكه أليسيو سالوتشي.

وبدأ روسي السباق، الذي فُصل إلى قسمين من ستّ ساعات، لكنّه خسر مركزين في اللفّات الافتتاحيّة، قبل أن يستعيدهما على مدار فترته الأولى، بينما كسب ماريني مركزًا آخر لاحقًا ليصعدوا إلى المركز السادس بنهاية القسم الأوّل من السباق.

لكنّ الفريق أُصيب بالذعر في الفترة الثانية عندما توقّف روسي على الحلبة بسبب مشكلة في ضخّ الوقود، لكن تمّ حلّها ودخلت سيارته في منافسة مباشرة مع سيارة آودي #5 التي يقودها نجم "دي تي ام" السابق أوفي ألزين على آخر مراكز منصّة التتويج.

إلّا أنّ عقوبة العبور من خطّ الحظائر لإجرائه وقفة صيانة متأخّرة جدًا كلّفت ألزين غاليًا، حيث ساعدت سيارة روسي على خطف المركز الأخير على منصّة التتويج ضمن الساعة الأخيرة من عمر السباق.

المقال التالي
روسي ينطلق سابعًا على متن سيارة فيراري في سباق الخليج 12 ساعة

المقال السابق

روسي ينطلق سابعًا على متن سيارة فيراري في سباق الخليج 12 ساعة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سباقات التحمل الأخرى
الحدث الخليج 12 ساعة

سباقات التحمل الأخرى Next session

الخليج 12 ساعة

الخليج 12 ساعة

١٢ ديسمبر - ١٤ ديسمبر

الأكثر شعبية

1
سباقات التحمل الأخرى

روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة

2
فورمولا 1

تحديد موعد الكشف عن سيارة فيراري 2020

3
راليات شرق أوسطية أخرى

رالي الشرقية: الراجحي يسجل التوقيت الأسرع في المرحلة الاستعراضية

4
فورمولا 1

فيراري  تشعر "بالإطراء الكبير" لاهتمام هاميلتون وغيره من السائقين بالانضمام إليها

أحدث الأخبار

روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة
Endu

روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة

روسي ينطلق سابعًا على متن سيارة فيراري في سباق الخليج 12 ساعة
Endu

روسي ينطلق سابعًا على متن سيارة فيراري في سباق الخليج 12 ساعة

نوربورغرينغ 24 ساعة: أودي تحرز الفوز بعد عقوبة بورشه
Endu

نوربورغرينغ 24 ساعة: أودي تحرز الفوز بعد عقوبة بورشه

نوربورغرينغ 24 ساعة: مرسيدس تحجز صف الانطلاق الأول
Endu

نوربورغرينغ 24 ساعة: مرسيدس تحجز صف الانطلاق الأول

باثورست 12 ساعة: الكاميرات تلتقط مشجعاً يحاول إخماد النيران في سيارة مشتعلة
Endu

باثورست 12 ساعة: الكاميرات تلتقط مشجعاً يحاول إخماد النيران في سيارة مشتعلة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.