روسي يُحقّق منصّة تتويج ويفوز بفئته في سباق الخليج 12 ساعة

عبر روسي، الذي جلس خلف مقود سيارة فيراري "488 جي تي3" #46 التابعة لفريق "مانستر في.آر46" كيسيل" في الفترة الأخيرة، خطّ النهاية في المركز الثالث متأخّرًا بأربع لفّات عن السيارة الفائزة ضمن سباقه الأوّل على متن أربع عجلات منذ 2012.

وتشارك صاحب الـ 40 عامًا مهام القيادة مع شقيقه من الأمّ لوكا ماريني متسابق الموتو 2 وصديقه وشريكه أليسيو سالوتشي.

وبدأ روسي السباق، الذي فُصل إلى قسمين من ستّ ساعات، لكنّه خسر مركزين في اللفّات الافتتاحيّة، قبل أن يستعيدهما على مدار فترته الأولى، بينما كسب ماريني مركزًا آخر لاحقًا ليصعدوا إلى المركز السادس بنهاية القسم الأوّل من السباق.

لكنّ الفريق أُصيب بالذعر في الفترة الثانية عندما توقّف روسي على الحلبة بسبب مشكلة في ضخّ الوقود، لكن تمّ حلّها ودخلت سيارته في منافسة مباشرة مع سيارة آودي #5 التي يقودها نجم "دي تي ام" السابق أوفي ألزين على آخر مراكز منصّة التتويج.

إلّا أنّ عقوبة العبور من خطّ الحظائر لإجرائه وقفة صيانة متأخّرة جدًا كلّفت ألزين غاليًا، حيث ساعدت سيارة روسي على خطف المركز الأخير على منصّة التتويج ضمن الساعة الأخيرة من عمر السباق.