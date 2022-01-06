روسي نجم موتو جي بي السابق لن يشارك في سباق الخليج 12 ساعة

كان من المتوقع أن يشارك روسي في سباق التحمل المقام في أبوظبي مع فريق كيسيل ريسينغ على متن سيارة فيراري 488 جي تي 3.

وكان من المفترض تشاركُ مهام القيادة مع صديقه المقرب أليسيو سالوتشي، وأخيه غير الشقيق ودراج "موتو جي بي" الحالي، لوكا ماريني.

لكن أكد الفريق أن روسي كان في احتكاك مع أحد الأشخاص المصابين بالفيروس، وهو الآن ضمن الحجر الصحي.

نتيجة لذلك، سيتغيب الإيطالي عن السباق، الذي من المفترض أن ينطلق اليوم الخميس مع أولى حصص التجارب الحرة.

وما زال سالوتشي وماريني ضمن التشكيلة، حيث سيحل دايفيد فومانيللي بديلاً عن روسي.

وضمن بيان قصير قال فريق كيسيل ريسينغ: "لن يتواجد فالنتينو روسي ضمن منافسات سباق الخليج 12 ساعة، المقرر ليوم السبت 8 يناير".

وأكمل: "بطل العالم تسع مرات كان على احتكاك مع شخص مصاب بفيروس كورونا، وهو الآن ضمن حجر ذاتي".

واختتم البيان: "ما زالت مشاركة لوكا ماريني وأليسيو سالوتشي مؤكدة، وسينضم إليهما دايفيد فومانيللي".

يشار إلى أن روسي قد أصيب سابقاً بفيروس كورونا في 2020، واضطر للتغيب عن جولة آراغون حينها.