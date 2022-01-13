دبي 24 ساعة: فريق "ام اس7" يحرز قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات مثيرة

شهد التصفيات التي تألفت من ثلاثة أقسام منافسة حامية، حيث نجح ثلاثي "ام اس7" من تسجيل زمن وسطي بلغ دقيقة و58.684 ثانية على متن سيارة آودي "آر8 ال ام اس جي تي3 إيفو".

وكان ذلك الزمن أسرع بـ 0.294 ثانية من سيارة فريق "أبوظبي ريسينغ" رقم 4 من طراز "مرسيدس جي تي3 إيفو" التي يقودها كل من رافاييل مارسييللو، مانويل ميتزغر وهوبرت هاوت، والتي ستنطلق من المركز الثاني ضمن فئة جي تي3 العليا.

فيما تمكّن لوكا ستولز السائق المصنعي لمرسيدس في القسم الثالث من التصفيات من تسجيل لفة سريعة ضمنت انطلاق سيارة فريق "المنار ريسينغ" رقم 777 من المركز الثالث أمام سيارة "هيربيرث موتورسبورت" رقم 92 من طراز "بورشه 911 جي تي3 آر".

فيما أكملت سيارة فريق "دايناميك موتورسبورت" رقم 54 من طراز بورشه ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

هذا وتوقّف القسم الثالث للتصفيات إثر حادثة لسيارة "فورتيكس في8" رقم 701 قبل 5 دقائق من النهاية، ما ساهم في عدم وجود تحسينات في أزمنة المقدمة مع استئناف الحصة.

يُشار إلى أنّ فانثور، مايز ونوباور سيتشاركون مهام قيادة سيارة آودي مع القادم الجديد أكسيل جيفرييه في سباق الغد.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي3 المحترفين-الهواة"، فقد ذهبت الصدارة إلى سيارة "ام بي موتورسبورت" رقم 19، بينما ستنطلق سيارة "سي بي ريسينغ" من المركز الأول ضمن فئة "جي تي3-الهواة".

أمّا ضمن فئة "جي تي4"، فقد كانت الغلبة من نصيب فريق "بروسبورت ريسينغ" مع سيارته أستون مارتن فانتاج جي تي4، بعدما تغلّب على فريق "هارت أوف ريسينغ" في الدقيقة الأخيرة.

وأخيرًا كان قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "تي سي إي" من نصيب فريق "لو ديو آربس" مع سيارته "ليجييه جاي اس2 آر".

جديرٌ بالذكر أنّ سباق دبي 24 ساعة سينطلق يوم غدٍ الجمعة في الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي.