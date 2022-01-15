دبي 24 ساعة: "دبليو آر تي" تهيمن وتحقق ثنائية على متن سيارة آودي

عبر مايز على متن سيارة آودي "آر8 ال ام اس جي تي3 أيفو" رقم 7 خط النهاية أولًا أمام سيارة الفريق الرئيسي لـ "دبليو آر تي" رقم 31 التي يقودها فريدريك فيرفيسك، بينجامين غويث، أرنولد روبين، ماكسيم روبن وجان-بابتيست سيمناور ضمن السباق الافتتاحي المثير لسلسلة الـ 24 ساعة على حلبة دبي أوتودروم.

بعد صدارة مبكرة لعدد من سيارات بورشه، تمكن الفريق البلجيكي من إحكام سيطرته على السباق منذ الساعة السادسة، على الرُغم من تعرّضه لضغط من سيارة "بارويل موتورسبورت لامبورغيني هوريكاين" رقم 77، والتي كانت تسعى لتكون أول سيارة غير ألمانية تفوز بالسباق ضمن تاريخه الممتد لـ 17 عامًا.

مع ذلك، تلاشت تلك الآمال عندما اضطرّت سيارة لامبورغيني للانسحاب قبل 5 ساعات من النهاية بينما كانت في المركز الثالث إثر مشاكل لا يمكن إصلاحها.

وقد منح ذلك سيارتَي آودي طريقًا ممهدًا نحو الفوز بفارق 3 لفات أمام أقرب ملاحقيهما.

وهذا هو الفوز الثاني لـ "دبليو آر تي" في سباق دبي 24 ساعة بعد فوزها ضمن مشاركتها الأولى في 2016، بينما سجّل ذلك الفوز الثالث لآودي.

كما يعدّ ذلك الفوز الثاني على التوالي لجيفيرييه بعدما حقق الانتصار لصالح فريق "جي بي اكس ريسينغ" على متن سيرة بورشه 911 العام الماضي.

فيما ذهب المركز الثالث الإجمالي إلى سيارة "سان إنرجي1" رقم 75 أمام سيارة فريق "اتش آر تي مرسيدس" رقم 4.

وأحرز البطل العُماني الفيصل الزُبير وفريقُ "المنار ريسينغ" من تحضير فريق "اتش آر تي"، المركز الخامس في سباق هانكوك دبي 24 ساعة على حلبة دبي أوتودروم بعدَ ظهر يوم السبت.

شاركَ الزُبير إلى جانب الهولندي إندي دونتجي، الألماني لوكا ستولز والنمساوي مارتن كونراد، على متن سيارة مرسيدس-إيه أم جي جي تي 3 الثانية، من تحضير فريق "هاوبت ريسينغ". حيث أكملوا السباق بفارق سبعِ لفاتٍ خلف السيارة الفائزة أودي آر8 ال ام اس جي تي 3، بعد 589 لفة حول الحلبة المتألقة في دبي.

وأكملت السيارة الشقيقة لفريق أبوظبي ريسينغ من تحضير "اتش ار تي"، السباق بالمركز الرابع بقيادةِ مالك الفريق هوبرت هاوبت، خالد القبيسي، رافاييل مارسيللو ومانويل ميتزغر.

هذا وسيطرت مرسيدس على فئتي "جي تي 3 الهواة" و"جي تي 3 المحترفين-الهواة"، وذلك مع فريقي "سي بي ريسينغ" و"ام بي موتورسبورت" تواليًا.

وضمن فئة "992-المحترفين" الجديدة، كانت الفوز من نصيب سيارة "تيم جي بي-إليت" رقم 934 من طراز بورشه 911، بينما فاز فريق "بي كي كارسبورت" مع سيارته آودي بفئة "جي تي اكس".

وبالانتقال إلى فئة "جي تي4"، فكانت الغلبة من نصيب فريق "دراغون ريسينغ" مع سيارته مرسيدس.

وبالمركز الـ 36 الإجمالي، فاز فريق "بي بي آر كوبرا" بفئة "تي سي آر"، في حين ذهب الفوز ضمن فئة "تي سي اكس" إلى فريق "لو دو أربيه".