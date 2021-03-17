أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
02 أبريل
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أركتيك
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / فريق "جي بي أكس بورشه" يحرز الفوز في سباق دبي 24 ساعة
سباقات التحمل الأخرى / أخبار عاجلة

حدث شرق أوسطي يحل مكان سباق سوزوكا 10 ساعات المُلغى

تمّ إلغاء سباق سوزوكا 10 ساعات ضمن منافسات "تحدي جي تي الدولي" للموسم الثاني على التوالي إثر جائحة كورونا، حيث يتمّ التخطيط لتعويضه بجولة جديدة في الشرق الأوسط.

حدث شرق أوسطي يحل مكان سباق سوزوكا 10 ساعات المُلغى

وفقًا لبيان في هذا الشأن، فقد كان من المقرر إقامة الجولة الآسيوية من التحدي في 22 أغسطس/آب من هذا العام، قبل أن يتمّ إلغاؤه إثر "قيود السفر المحلبة والدولية" المفروضة لمجابهة جائحة كورونا.

وقد صرّح منظمة "ستيفان راتيل" المروّجة للسلسلة بأنّها تخطط لتعويض تلك الجولة الملغاة بحدث جديد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت المنظمة بأنّها "تعمل بجد من أجل تنظيم حدث بديل منذ أعلنت موبيليتي لاند (المروّجة للحدث) عن مخاوفها حيال إمكانية إلغائه".

هذا ولم يتم تعويض سباق سوزوكا بعد إلغائه العام الماضي، حيث انخفضت جولات الروزنامة إلى أربع فقط.

وتعقيبًا على ذلك صرّح ستيفان راتيل رئيس المنظمة المروّجة للسلسلة قائلًا: "أؤكّد بحزن وخيبة أمل إلغاء سباق سوزوكا 10 ساعات لهذا الموسم".

وأضاف: "كان ذلك الحدث بارزًا للغاية على روزنامة التحمّل الدولية، والذي سنتطلّع إلى عودته في 2022".

وتابع: "ولكن مع ذلك الخبر المؤسف تأتي فرصة كذلك، حيث أنّ هنالك عدّة أحداث بديلة في الشرق الأوسط نفاضل بينها في الوقت الحالي".

هذا وستكون تلك المرة الأولى التي تزور فيها السلسلة المتمركزة في قارة آسيا - والتي كانت تقام في الأساس على حلبة سيبانغ في ماليزيا - الشرق الأوسط، حيث أوضح راتيل أنّه "يتطلّع لرؤية السلسلة تطأ أرضًا جديدة".

جديرٌ بالذكر أنّ هذا الموسم من تحدي جي تي الدولي سينطلق مع سباق سبا 24 ساعة في موعده المعتاد في أواخر يوليو/تموز.

ومن غير الواضح بعد كيف سيتواجد الحدث الجديد بين الأحداث المتبقية في الروزنامة، حيث من المقرر إقامة سباق إنديانابوليس 8 ساعات في أكتوبر/تشرين الأول وكيالامي 9 ساعات في ديسمبر/كانون الأوّل.

المشاركات
التعليقات
فريق "جي بي أكس بورشه" يحرز الفوز في سباق دبي 24 ساعة

المقال السابق

فريق "جي بي أكس بورشه" يحرز الفوز في سباق دبي 24 ساعة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سباقات التحمل الأخرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الإحصائيات التفصيلية لتجارب البحرين الشتوية 2021

2
فورمولا 1

الآباء والأبناء في الفورمولا واحد: شوماخر، هيل، روزبرغ

3
دبليو آر سي

إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"

48دقيقة
4
فورمولا 1

تحليل تقني: فيراري تختار حلّا راديكاليًا لشفرات الناشر

5
فورمولا 1

تحليل تقني: انكشاف أسرار سيارة ريد بُل "آر.بي16بي"

أحدث الأخبار
حدث شرق أوسطي يحل مكان سباق سوزوكا 10 ساعات المُلغى
Endu

حدث شرق أوسطي يحل مكان سباق سوزوكا 10 ساعات المُلغى

فريق "جي بي أكس بورشه" يحرز الفوز في سباق دبي 24 ساعة
Endu

فريق "جي بي أكس بورشه" يحرز الفوز في سباق دبي 24 ساعة

17-01-2021
روسي يعود للمشاركة في سباق الخليج 12 ساعة في البحرين مع شقيقه ماريني
Endu

روسي يعود للمشاركة في سباق الخليج 12 ساعة في البحرين مع شقيقه ماريني

21-11-2020
تغيير مكان إقامة سباق الخليج 12 ساعة 2021 إلى البحرين
Endu

تغيير مكان إقامة سباق الخليج 12 ساعة 2021 إلى البحرين

16-11-2020
نوربورغرينغ 24 ساعة: بورشه تسحب مشاركة تسعة سائقين بسبب فيروس كورونا
Endu

نوربورغرينغ 24 ساعة: بورشه تسحب مشاركة تسعة سائقين بسبب فيروس كورونا

22-09-2020
أحدث ملفات الفيديو
فيراري تعود إلى قمة منافسات سباقات السيارات الرياضية 03:34
سباقات التحمل الأخرى
04-03-2021

فيراري تعود إلى قمة منافسات سباقات السيارات الرياضية

08:18
سباقات التحمل الأخرى
14-10-2020

"الذهب الأسود" وراء الفريق النسائي الكامل في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة

أهم مجريات سباق نوربورغرينغ 24 ساعة 06:42
سباقات التحمل الأخرى
28-09-2020

أهم مجريات سباق نوربورغرينغ 24 ساعة

ختام سباق نوربورغرينغ 24 ساعة 02:21
سباقات التحمل الأخرى
28-09-2020

ختام سباق نوربورغرينغ 24 ساعة

سباق نوربورغرينغ 24 ساعة: الانزلاقات على الأمطار 01:11
سباقات التحمل الأخرى
28-09-2020

سباق نوربورغرينغ 24 ساعة: الانزلاقات على الأمطار

الأكثر شعبية اليوم

الإحصائيات التفصيلية لتجارب البحرين الشتوية 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الإحصائيات التفصيلية لتجارب البحرين الشتوية 2021

الآباء والأبناء في الفورمولا واحد: شوماخر، هيل، روزبرغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

الآباء والأبناء في الفورمولا واحد: شوماخر، هيل، روزبرغ

إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"

تحليل تقني: فيراري تختار حلّا راديكاليًا لشفرات الناشر
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: فيراري تختار حلّا راديكاليًا لشفرات الناشر

تحليل تقني: انكشاف أسرار سيارة ريد بُل "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: انكشاف أسرار سيارة ريد بُل "آر.بي16بي"

المسدّس الغامض الذي يُساعد الفرق على إتقان إطارات 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

المسدّس الغامض الذي يُساعد الفرق على إتقان إطارات 2021

باها الأردن الدولي: ثغر الأردن الباسم يستضيف حفل الانطلاق مساء الخميس
كروس كانتري كروس كانتري / نشرة صحفية

باها الأردن الدولي: ثغر الأردن الباسم يستضيف حفل الانطلاق مساء الخميس

أحدث الأخبار

حدث شرق أوسطي يحل مكان سباق سوزوكا 10 ساعات المُلغى
Endu سباقات التحمل الأخرى / أخبار عاجلة

حدث شرق أوسطي يحل مكان سباق سوزوكا 10 ساعات المُلغى

فريق "جي بي أكس بورشه" يحرز الفوز في سباق دبي 24 ساعة
Endu سباقات التحمل الأخرى / تقرير السباق

فريق "جي بي أكس بورشه" يحرز الفوز في سباق دبي 24 ساعة

روسي يعود للمشاركة في سباق الخليج 12 ساعة في البحرين مع شقيقه ماريني
Endu سباقات التحمل الأخرى / أخبار عاجلة

روسي يعود للمشاركة في سباق الخليج 12 ساعة في البحرين مع شقيقه ماريني

تغيير مكان إقامة سباق الخليج 12 ساعة 2021 إلى البحرين
Endu سباقات التحمل الأخرى / أخبار عاجلة

تغيير مكان إقامة سباق الخليج 12 ساعة 2021 إلى البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.