حدث شرق أوسطي يحل مكان سباق سوزوكا 10 ساعات المُلغى

وفقًا لبيان في هذا الشأن، فقد كان من المقرر إقامة الجولة الآسيوية من التحدي في 22 أغسطس/آب من هذا العام، قبل أن يتمّ إلغاؤه إثر "قيود السفر المحلبة والدولية" المفروضة لمجابهة جائحة كورونا.

وقد صرّح منظمة "ستيفان راتيل" المروّجة للسلسلة بأنّها تخطط لتعويض تلك الجولة الملغاة بحدث جديد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت المنظمة بأنّها "تعمل بجد من أجل تنظيم حدث بديل منذ أعلنت موبيليتي لاند (المروّجة للحدث) عن مخاوفها حيال إمكانية إلغائه".

هذا ولم يتم تعويض سباق سوزوكا بعد إلغائه العام الماضي، حيث انخفضت جولات الروزنامة إلى أربع فقط.

وتعقيبًا على ذلك صرّح ستيفان راتيل رئيس المنظمة المروّجة للسلسلة قائلًا: "أؤكّد بحزن وخيبة أمل إلغاء سباق سوزوكا 10 ساعات لهذا الموسم".

وأضاف: "كان ذلك الحدث بارزًا للغاية على روزنامة التحمّل الدولية، والذي سنتطلّع إلى عودته في 2022".

وتابع: "ولكن مع ذلك الخبر المؤسف تأتي فرصة كذلك، حيث أنّ هنالك عدّة أحداث بديلة في الشرق الأوسط نفاضل بينها في الوقت الحالي".

هذا وستكون تلك المرة الأولى التي تزور فيها السلسلة المتمركزة في قارة آسيا - والتي كانت تقام في الأساس على حلبة سيبانغ في ماليزيا - الشرق الأوسط، حيث أوضح راتيل أنّه "يتطلّع لرؤية السلسلة تطأ أرضًا جديدة".

جديرٌ بالذكر أنّ هذا الموسم من تحدي جي تي الدولي سينطلق مع سباق سبا 24 ساعة في موعده المعتاد في أواخر يوليو/تموز.

ومن غير الواضح بعد كيف سيتواجد الحدث الجديد بين الأحداث المتبقية في الروزنامة، حيث من المقرر إقامة سباق إنديانابوليس 8 ساعات في أكتوبر/تشرين الأول وكيالامي 9 ساعات في ديسمبر/كانون الأوّل.