تغيير مكان إقامة سباق الخليج 12 ساعة 2021 إلى البحرين

سيظهر الاسم المعدّل "سباق الخليج 12 ساعة في البحرين" ضمن اليوم المقرر للسباق في التاسع من يناير 2021.

كما أن الاحتفال بالنسخة العاشرة من سباق أبوظبي التقليدي سيتأجل حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، بحيث يقام كالمعتاد على حلبة ياس مارينا.

ويواجه منظّمو الحدث العديد من التحديات اللوجستية والتنظيمية، ما كان يعني أن إقامة نسخة يناير ستكون أفضل في البحرين، بينما ستُقام نسخة ديسمبر في أبوظبي ضمن ذكرى مرور عشر سنوات على انطلاقة السباق.

حيث قال أندريا فيكاريللي مدير "درايفينغ فورس إيفنتز" الجهة المروجة للسباق: "لقد عملنا بشكل مطوّل مع كلتا الحلبتين من أجل إنجاح نسختي 2021".

وأكمل: "تملؤنا الحماسة لفرصة إقامة سباق الخليج 12 ساعة على حلبتين رائعتين، ما سيقدم تجربة رائعة لجميع المتابعين".

وتابع: "نقدم الشكر لحلبة البحرين الدولية على دعمهم وعرضهم لنا فرصة استضافة نسخة سباق الخليج 12 ساعة ضمن تلك الحلبة الرائعة، وكذلك تسهيل عمليات استضافة الفرق في هذه الظروف الصعبة الحالية".

أما ستيفن أومفريفل، المدير التنفيذي التجاري لدى "أبوظبي موتورسبورتس مانجمنت"، فقال: "نحن نتطلع قدماً إلى استضافة النسخة العاشرة من سباق أبوظبي 12 ساعة شهر ديسمبر 2021".

وأكمل: "كان هناك الكثير من العمل مع فريق ’درايفينغ فورس إيفنتز’ من أجل إكمال الموسم، ومن الرائع رؤية حلبة رائدة في المنطقة ضمن البرنامج".

بالمقابل، قال شريف المهدي المدير التجاري لحلبة البحرين الدولية: "يشرّفنا أن نتمكن من استضافة سباق الخليج 12 ساعة في البحرين، خاصة مع تاريخنا الغنيّ في سباقات التحمل على الحلبة".

وتابع: "مع سعي جميع فعاليات رياضة المحركات نحو تعزيز واستعادة نسق وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية، يسرّنا أن نضيف هذا السباق إلى روزنامتنا المتنوعة والمتوسعة من الفعاليات. نحن واثقون من أن ذلك سيكون انطلاقة رائعة لعام 2021".

الزخم لموسم 2020 و2021 الإقليمي في سباقات التحمل بدأ يكبر شيئاً فشيئاً بعد أن انخفض عالمياً بسبب الجائحة التي ضربت الكوكب بأسره، خاصة مع إقامة آخر جولات الموسم المنصرم من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في البحرين الأسبوع الماضي، إضافة إلى الاتجاه لإقامة منافسات سلسلة لومان الآسيوية شهر فبراير/شباط 2021 مع أربعة سباقات، ستقام جميعها على ياس مارينا في أبوظبي.

وسيتم نشر لائحة مشاركين معدّلة لسباق الخليج 12 ساعة عند اكتمالها. وستكون المشاركة مفتوحة فقط أمام سيارات "جي تي 3" و"جي تي 4".