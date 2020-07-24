إقامة سباق نوربورغرينغ 24 ساعة من دون جمهور

تمّ في وقت سابق نقل موعد سباق التحمل إلى ما بين يومي 24 - 27 سبتمبر/أيلول المقبل، لكن الجهة المروجة للحدث وجدت نفسها أمام موقف صعب فيما يتعلق بكيفية إقامة السباق.

إذ لطالما جذب سباق نوربورغرينغ 24 ساعة جمهوراً كبيراً على الحلبة التي يبلغ طولها 23 كيلومتراً.

لكن، وبالنظر إلى قوانين الحكومة الألمانية، أكد والتر هورننغ مدير السباق أن المنظمين سيضطرون لإقامة الحدث من دون جمهور.

فقال: "من الواضح أننا مسرورون للغاية بإقامة السباق هذا العام، لقد عملنا بشكل كبير للغاية من أجل ذلك".

وأكمل: "لكن لسوء الحظ، سنضطر لإقامته من دون جمهور في 2020".

واختتم: "سنفتقد الجمهور بالتأكيد، لأن هذا السباق لطالما كان مشهوراً ومتميزاً بالحضور الجماهيري الكبير والرائع هنا في نوردشليفه".