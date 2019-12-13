كوبتسا شعر "بالراحة" مباشرة خلف مقود سيارة "بي ام دبليو"

قاد كوبتسا السيارة على حلبة خيريز أمسٍ الخميس بعد أن أشار خلال المراحل الأخيرة من موسمه في الفورمولا واحد أنّه يُخطط للجمع بين دورٍ في جهاز المحاكاة مع مقعد في بطولة السيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام" في 2020.

وتستعين بي ام دبليو بتجارب خيريز للحصول على فكرة أوضح حيال وجهتها لموسم 2020، حيث يُعتقد بأنّها ستُطبّق الدروس التي تعلّمتها من موسم 2019 الصعب الذي تراجعت فيه إلى الخلف بعد أن بدأت الموسم كأبرز المرشّحين للظفر باللقب.

وستشمل تلك المراجعة تشكيلة السائقين كذلك، ما يعني أنّ الباب سيبقى مفتوحًا نسبيًا أمام كوبتسا للقيادة لصالح الصانع الألمانيّ، وذلك بعد أن تسابق لصالح فريق بي ام دبليو ساوبر في الفورمولا واحد بين 2006 و2009.

وقال البولندي حول اختباره لسيارة "دي تي ام": "مرّ وقتٌ طويلٌ منذ أن قدت سيارة سباق ذات سقف، بالرغم من أنّ سيارة دي تي ام أقرب لسيارة فورمولا لكن بسقف".

وأكمل: "كما هو الحال مع كلّ سيارة فإنّ لها خصائصها الفريدة وكان الشعور فيها مختلفًا، لكنّني شعرت بالراحة منذ الوهلة الأولى واستمتعت بقيادتها".

وأضاف: "حظيت بشعورٍ جيّدٍ في السيارة خلال اللفّات الأولى ودائمًا ما يكون ذلك جيّدًا".

ثمّ تابع: "تسعى دائمًا لرؤية انطباعاتك الأولى ومدى شعورك بالراحة داخل السيارة في ما يتعلّق بشعورك باستجابتها".

وأردف: "بالطبع هي مختلفة بالكامل عمّا اعتدت عليه في الأعوام الماضية، لكنّني أعتقد بأنّ هذا اليوم كان مثمرًا وهذه فرصة جيّدة لي لفهم جميع النقاط الأساسيّة في هذه الفئة الجديدة عليّ".

ومثّل اختبار خيريز التجربة الأولى لكوبتسا لسيارة "دي تي ام" منذ أن قاد سيارة مرسيدس في ذات الفئة في 2013.

وفي حين أنّ كوبتسا ارتبط باختبارٍ محتملٍ لصالح فريق دبليو آر تي آودي في خيريز، فإنّ إعلان الأخير عن استعانته بـ إد جونز وفابيو شيرر لموسم 2020 قد أغلق ذلك الباب.