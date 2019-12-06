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دي تي أم / أخبار عاجلة

كوبتسا سيقود لصالح "بي ام دبليو" في تجارب "دي تي ام" في خيريز

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كوبتسا سيقود لصالح "بي ام دبليو" في تجارب "دي تي ام" في خيريز
06-12-2019

سيقود روبرت كوبتسا السائق السابق لفريق ويليامز للفورمولا واحد سيارة بي ام دبليو في تجارب ناشئي بطولة السيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام" في خيريز الشهر الجاري.

حدّد كوبتسا، الذي سيتمّ تعويضه بنيكولاس لاتيفي سائق ويليامز لموسم 2020، طموحه بجمع دورٍ في جهاز محاكاة في الفورمولا واحد مع برنامج تسابقٍ في بطولة أخرى.

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وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، فإنّ إدارة كوبتسا تواصلت مع آودي للتباحث في مستقبلٍ لهما معًا، لكنّ ديتر غاس المسؤول عن رياضة السيارات في آودي أشار إلى أنّ الصانع الألماني سيُحافظ على تشكيلته على الأرجح لموسم 2020.

لكنّ بي ام دبليو تجري مراجعة لهيكلها وتشكيلة سائقيها، ما قد يفتح الباب أمام كوبتسا للتسابق في دي تي ام.

وسبق للبولندي اختبار سيارة دي تي ام بعد أن قاد سيارة مرسيدس في 2018 ضمن اختبارٍ أثار إعجاب الصانع الألماني.

"أودّ شكر بي ام دبليو موتورسبورت على هذه الفرصة لخوض التجارب في خيريز" قال كوبتسا الذي تسابق مع بي ام دبليو في الفورمولا واحد بين 2006 و2009.

وأضاف: "أتطلّع قدمًا لهذه التجارب لمعرفة سيارة دي تي ام وشاحنها التوربيني. يُمكنني تخيّل مستقبلٍ (لي) في دي تي ام".

وأكمل: "أسعى وراء تحدٍ جديد، ودي تي ام توفّر ذلك بالتأكيد. تملك البطولة صفوة السائقين ومعيار التسابق عالٍ جدًا. لكن علينا الانتظار أوّلًا لرؤية ما ستؤول إليه التجارب".

من جانبه قال يينس ماركارت المسؤول عن رياضة السيارات في بي ام دبليو: "نحن مسرورون بتقديم هذه الفرصة لروبرت كوبتسا للمشاركة في تجارب خيريز".

وأضاف: "روبرت اسمٌ كبيرٌ في مشهد رياضة المحرّكات العالميّ، يملك الكثير من الخبرة في سلاسل عالية المستوى مثل الفورمولا واحد".

وأكمل: "نحن متحمّسون جدًا لرؤية كيف سيسير الاختبار خلف مقود سيارة سياحيّة: سيارتنا بي ام دبليو ام4 دي تي ام".

كما يتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ كوبتسا قد يخوض تجارب مع فريق "دبليو آر تي" الرديف لآودي.

وتحرص آودي على بقاء جوناثان أبردين السائق السابق في بطولة الفورمولا 3 الأوروبيّة في صفوفها بعد موسمه الأوّل الواعد في دي تي ام، بينما يبدو مستقبل بييترو فيتيبالدي سائق التطوير فريق هاس ضبابيًا، بالرغم من اهتمامه بالبقاء في السلسلة.

ويتطلّب فريق "دبليو آر تي" توفير السائقين لرعاية ماليّة، ما يجعل كوبتسا، الذي جلب إلى فريق ويليامز حوالي 15 مليون يورو في 2019، بديلًا جذّابًا.

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