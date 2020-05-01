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دي تي أم / أخبار عاجلة

فرق آودي تستبعد المشاركة في "دي تي ام" كفرق مستقلّة

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فرق آودي تستبعد المشاركة في "دي تي ام" كفرق مستقلّة
01-05-2020

حذّرت فرق آودي في بطولة العالم للسيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام" بأنّه سيكون من الباهظ للغاية المشاركة في السلسلة كفرقٍ مستقلّة على إثر انسحاب الصانع الألمانيّة مع نهاية عام 2020.

أعلنت آودي يوم الإثنين المنقضي وضعها حدٍ لبرنامجها في "دي تي ام" بعد عقدين من الزمن، لتترك بذلك بي ام دبليو الصانع الوحيد المتبقي وهو ما يُهدّد وجود السلسلة من الأساس.

وأشارت بعض المصادر بعد وقتٍ قصيرٍ من ذلك الإعلان إلى أنّ آودي ستُواصل توفير محرّكات من الفئة العليا للفرق، ما قد يعني تواصل الصيغة الحاليّة لما بعد 2020.

لكنّ فرق آودي أصرّت على أنّه لم تكن هناك محادثات مع الصانع الألماني بشأن توفير محرّكات لما بعد 2020، بينما رفضت "آي.تي.آر" وآودي التعليق على الوضع.

وقال توماس بيرماير مدير فريق آبت لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إن كانت هذه خطّة آودي لتواصلت أوّلًا مع فرقها. لكنّ ذلك لم يحدث، لذا أفترض بأنّها عارية من الصحّة. لكن حتّى لو أتيح هكذا خيار فعليك تحليله".

من جانبه يعتقد كيمو ليماتاينن مدير فريق روزبرغ أنّه حتّى لو تمّ التوصّل إلى اتّفاق مع آودي، فستكون العمليّة باهظة للغاية للفرق للمنافسة في البطولة من دون دعمٍ مصنعيّ".

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ هذا وضعٌ صعبٌ للغاية. لم أتطرّق بعد للأرقام بالتفصيل، لكن سأقوم بشكلٍ تلقائي أنّ هذه العمليّة ستكون مكلفة للغاية ببساطة".

وأضاف: "شاهدت نوع المعركة التي خضناها في الجي تي 3 سابقًا. وكانت تلك مجرّد جي تي3، الفئة الأولى أكثر ضراوة من ذلك".

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