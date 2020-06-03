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دي تي أم / أخبار عاجلة

عودة مفاجئة لحلبة سبا على روزنامة "دي تي ام" المعدلة لموسم 2020

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عودة مفاجئة لحلبة سبا على روزنامة "دي تي ام" المعدلة لموسم 2020
03-06-2020

كشفت بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" عن روزنامتها المعدّلة لموسم 2020 إثر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، حيث تمثّل حلبة سبا-فرانكورشان إضافة متأخّرة مفاجئة إلى جدول البطولة.

كما أورد لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإنّ منافسات "دي تي ام" ستعود من حلبة نوريسرينغ في 10 - 12 يوليو/تموز المُقبل، مخالفة بذلك التيار السائد حاليًا بإلغاء سباقات حلبات الشوارع من سلاسل أخرى بسبب خطر عدوى فيروس كورونا.

وعلى نحوٍ مفاجئ، ستستضيف حلبة سبا الجولة الثانية من البطولة في 1 - 2 أغسطس/آب، مسجلة عودة "دي تي ام" إلى مسار الفورمولا واحد البلجيكي الشهير للمرّة الأولى منذ العام 2005.

فيما تستقبل حلبة لاوزيتسرينغ منافسات البطولة في جولتين متتاليتين وسط شهر أغسطس/آب، قبل انتقال قطار السلسلة إلى زيارته السنوية الثانية إلى آسين في 4 - 6 سبتمبر/أيلول.

وكما هو متوقّع، فقد تم إلغاء العديد من الجولات على الروزنامة، بما فيها الجولتين الجديدتين في السويد وروسيا، إلى جانب جولتَي براندز هاتش ومونزا.

ومع الروزنامة المعدّلة، ضمنت السلسلة موسمًا كاملًا من 10 جولات و20 سباقًا، مع دعم من سلسلة كأس "دي تي ام" في ست من هذه الجولات.

روزنامة "دي تي ام" المعدلة لموسم 2020:

التاريخ الجولة
 10-12 يوليو/تموز Germany نوريسرينغ
1-2 أغسطس/آب Belgium سبا
14-16 أغسطس/آب Germany لاوزيتسرينغ
21-23 أغسطس/آب Germany لاوزيتسرينغ
4-6 سبتمبر/أيلول Netherlands آسين
11-13 سبتمبر/أيلول Germany نوربورغرينغ (تصميم الجائزة الكبرى)
18-20 سبتمبر/أيلول Germany نوربورغرينغ (تصميم السباق القصير)
9-11 أكتوبر/تشرين الأوّل Belgium زولدر
16-18 أكتوبر/تشرين الأوّل Belgium زولدر
6-8 نوفمبر/تشرين الثاني Germany هوكنهايم
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