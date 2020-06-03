عودة مفاجئة لحلبة سبا على روزنامة "دي تي ام" المعدلة لموسم 2020

كما أورد لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإنّ منافسات "دي تي ام" ستعود من حلبة نوريسرينغ في 10 - 12 يوليو/تموز المُقبل، مخالفة بذلك التيار السائد حاليًا بإلغاء سباقات حلبات الشوارع من سلاسل أخرى بسبب خطر عدوى فيروس كورونا.

وعلى نحوٍ مفاجئ، ستستضيف حلبة سبا الجولة الثانية من البطولة في 1 - 2 أغسطس/آب، مسجلة عودة "دي تي ام" إلى مسار الفورمولا واحد البلجيكي الشهير للمرّة الأولى منذ العام 2005.

فيما تستقبل حلبة لاوزيتسرينغ منافسات البطولة في جولتين متتاليتين وسط شهر أغسطس/آب، قبل انتقال قطار السلسلة إلى زيارته السنوية الثانية إلى آسين في 4 - 6 سبتمبر/أيلول.

وكما هو متوقّع، فقد تم إلغاء العديد من الجولات على الروزنامة، بما فيها الجولتين الجديدتين في السويد وروسيا، إلى جانب جولتَي براندز هاتش ومونزا.

ومع الروزنامة المعدّلة، ضمنت السلسلة موسمًا كاملًا من 10 جولات و20 سباقًا، مع دعم من سلسلة كأس "دي تي ام" في ست من هذه الجولات.

روزنامة "دي تي ام" المعدلة لموسم 2020: