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ريد بُل تنسحب من بطولة "دي تي ام" بعد استحواذ "أداك" عليها

اختارت ريد بُل عدم الدخول بفريقٍ في الموسم المقبل من بطولة السيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام" على إثر استحواذ "أداك" على البطولة وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

ريد بُل تنسحب من بطولة "دي تي ام" بعد استحواذ "أداك" عليها

جاء القرار من إدارة الشركة النمساويّة لوضع حدٍ لبرنامج "دي تي ام" قبل موسم 2023، لتنتهي بذلك مشاركة العلامة النمساويّة في البطولة بعد عامين.

وكانت ريد بُل تُخطّط قبل ذلك لمواصلة المشاركة في البطولة عبر توفير "آي اف كورسه" لنسختين من سيارة فيراري 296 جي تي 3 الجديدة في 2023.

لكنّ البطولة عرفت انتقالًا مفاجئًا لملكيتها من غيرهارد برغر الذي باع الحقوق الترويجيّة إلى نادي السيارات الألماني "أداك"، وهو ما تسبّب في تغيير ريد بُل لرأيها.

ولم يكن قرار إلغاء المشروع مفاجئًا للغاية كون برغر، الذي كان لاعبًا محوريًا لجلب ريد بُل إلى الدي تي ام في 2021، لن يكون له أيّ دورٍ في إدارة البطولة في العام المقبل.

ونتيجة لمغادرة ريد بُل فإنّ فريق "آي اف كورسه" لن يُواصل التسابق في البطولة هو الآخر، كون تمويل المشروع كان من قبل العملاق النمساوي.

ومن غير المرجّح أن يعود نيك كاسيدي وفيليبي فراغا إلى المشاركة في "دي تي ام" لموسمٍ ثانٍ.

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"دي تي ام" تعلن حظراً تاماً لأوامر الفريق في موسم 2022
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