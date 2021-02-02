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دي تي أم / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف عن خططها للمشاركة في "دي تي أم" مع ألبون وكاسيدي

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نيك كاسيدي

نيك كاسيدي
1/10

الصورة من قبل: ريد بُل ميديا

إيه أف كورسي تصميم ريد بُل مع ليام لاوسون

إيه أف كورسي تصميم ريد بُل مع ليام لاوسون
2/10

الصورة من قبل: ريد بُل ميديا

إيه أف كورسي تصميم ريد بُل مع ليام لاوسون

إيه أف كورسي تصميم ريد بُل مع ليام لاوسون
3/10

الصورة من قبل: ريد بُل ميديا

ليام لاوسون

ليام لاوسون
4/10

الصورة من قبل: ريد بُل ميديا

إيه أف كورسي تصميم ريد بُل مع ليام لاوسون

إيه أف كورسي تصميم ريد بُل مع ليام لاوسون
5/10

الصورة من قبل: ريد بُل ميديا

إيه أف كورسي مع تصميم ألفا تاوري لكل من أليكس ألبون ونيك كاسيدي

إيه أف كورسي مع تصميم ألفا تاوري لكل من أليكس ألبون ونيك كاسيدي
6/10

الصورة من قبل: ريد بُل ميديا

إيه أف كورسي تصميم ريد بُل مع ليام لاوسون

إيه أف كورسي تصميم ريد بُل مع ليام لاوسون
7/10

الصورة من قبل: ريد بُل ميديا

إيه أف كورسي مع تصميم ألفا تاوري لكل من أليكس ألبون ونيك كاسيدي

إيه أف كورسي مع تصميم ألفا تاوري لكل من أليكس ألبون ونيك كاسيدي
8/10

الصورة من قبل: ريد بُل ميديا

أليكس ألبون

أليكس ألبون
9/10

الصورة من قبل: ريد بُل ميديا

إيه أف كورسي مع تصميم ألفا تاوري لكل من أليكس ألبون ونيك كاسيدي

إيه أف كورسي مع تصميم ألفا تاوري لكل من أليكس ألبون ونيك كاسيدي
10/10

الصورة من قبل: ريد بُل ميديا

أعلنت ريد بُل أن فريق "إيه أف كورسي" سيخصص سيارتي فيراري 488 جي تي 3 مع أليكس ألبون وليام لاوسون ونيك كاسيدي، لموسم 2021 في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم".

كشفت "دي تي أم" الشهر الماضي أن ريد بُل ستعود إلى منافسات البطولة هذا العام خلال حقبة "جي تي 3"، إذ كانت آخر مشاركات عملاق مشروبات الطاقة النمساوي كراعٍ للفائز باللقب مرتين ماتياس إكستروم مع أودي.

وبينما لم يتم الكشف عن تفاصيل السيارة والفريق بعد، لكن ريد بُل قدمت المزيد من المعلومات حيال الطريقة التي ستشارك بها.

وكما أشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً فقد اختارت ريد بُل المشاركة بسيارتي فيراري من فئة جي تي 3 بالشراكة مع "إيه أف كورسي"، والمعروف بمشاركاته المصنعية ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في فئة "جي تي إي المحترفين".

وسيشارك لاوسون ناشئ ريد بُل بموسم كامل مع العلامة النمساوية، بينما سيشارك ألبون سائق الفورمولا واحد السابق على متن السيارة الثانية التي تحمل كسوة علامة ألفا تاوري التابعة إلى ريد بُل.

وبينما ما زال من غير الواضح عدد السباقات التي سيشارك بها ألبون في 2021، لكن تمّ التأكيد بأن كاسيدي - بطل سوبر فورمولا وسوبر جي تي، وفي موسم الفورمولا إي المقبل إلى جانب روبن فرينز مع فريق فيرجن - سيشارك كذلك على متن السيارة الثانية.

من جهته، قال ألبون: "’دي تي أم’ فئة سباقات رائعة مع الكثير من السائقين الموهوبين".

وأكمل: "تمتلك السيارات الكثير من الارتكازية وإدارة الإطارات صعبة جداً، لذا فإنها تتطلب أسلوباً خاصاً في القيادة. وسأحتاج بعض الوقت للتأقلم".

وأردف: "لكنني أتطلع قدماً إلى التحدي الجديد خارج خبرتي في الفورمولا واحد".

من جهته، قال غيرهارد بيرغر رئيس "دي تي أم": "يعتبر كل من ريد بُل وفيراري لاعباً عالمياً أساسياً على مسرح رياضة السيارات. يسرنا رؤية هذا التحالف المتميز في بطولتنا، حيث سيضمان جهودهما للفوز باللقب".

واختتم: "هذا التعاون غير المسبوق مع ثلاثة سائقين موهوبين: أليكس ألبون سائق الفورمولا واحد والحائز على عدة منصات تتويج، نيك كاسيدي محترف سباقات جي تي والفائز بعدة سباقات، وكذلك الموهبة اليافعة ليام لاوسون، ضمن فريق واحد؛ لهو المزيج المثالي بالفعل".

يشار إلى أن موسم 2021 سينطلق من مونزا شهر يونيو/حزيران المقبل بعد حصتي تجارب قبل الموسم في هوكنهايم ولاوسترينغ، مع روزنامة من ثماني جولات مقسومة بالتساوي بين ألمانيا وبقية أوروبا، وستكون الجولة الختامية في هوكنهايم بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ألبون يتّجه للتسابق على متن سيارة فيراري ضمن برنامج ريد بُل في "دي تي ام"

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