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دي تي أم / سبا / تقرير السباق

دي تي ام: مولر يفوز وأودي تهيمن على الجولة الافتتاحية في سبا

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دي تي ام: مولر يفوز وأودي تهيمن على الجولة الافتتاحية في سبا
01-08-2020

تمكّن نيكو مولر من فرض سيطرته على مجريات السباق الافتتاحي لموسم 2020 في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" على حلبة سبا-فرانكورشان، في الوقت الذي هيمنت فيه أودي على المراكز الأربعة الأولى لتعزّز أفضليتها المبكرة أمام "بي ام دبليو".

تصدّر روبن فرينز السباق منطلقًا من المركز الأوّل في بداية السباق أمام سيارة أودي الشقيقة التي يقودها مولر.

وبعد توسيع أفضليته في الصدارة لأكثر من ثانية، تراجعت وتيرة فرينز ليصل الفارق بينه وبين مولر 0.6 ثانية في اللفة الرابعة، ما سمح للأخير بالاقتراب أكثر على منعطف كيميل المستقيم قبل أن يقتنص الصدارة بحركة تجاوز بسيطة عند منعطف "لو كومبيه".

ومن تلك اللحظة، فرض مولر سيطرته على السباق من دون تعثّر في ظل معاناة الآخرين من مشاكل مع الإطارات، ليحقق الفوز بفارق 19.502 ثانية مسجلًا انتصاره الخامس في مسيرته في البطولة.

جايمي غرين شقّ طريقه ببراعة نحو مركز الوصافة، متجاوزًا لويك دوفال في اللفّة ما قبل الأخيرة.

المركز الرابع كان من نصيب مايك روكينفلر أمام رينيه راست الذي اعتمد استراتيجية توقّف مختلفة وغير تقليدية.

فيليب إنغ حلّ سادسًا كأفضل سائقي "بي ام دبليو" أمام لوكاس آور الذي تقدّم بدوره على تيمو غلوك وفرينز الذي تراجع في الترتيب خلال المراحل الختامية من السباق.

في المقابل أطاح الوافد الجديد إلى "بي ام دبليو" جوناثان أبردين ببطل "دي تي ام" مرّتين ماركو فيتمان إلى المركز الـ 11 ليقتنص آخر مراكز النقاط بحلوله عاشرًا.

عودة مفاجئة لحلبة سبا على روزنامة "دي تي ام" المعدلة لموسم 2020

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