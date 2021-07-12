دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

سجّل الفريق الحامل لألوان ريد بُل أسرع وقفة صينة في الجولة الافتتاحيّة من السلسلة المتجدّدة في مونزا، وذلك عبر إجراء وقفة أليكسندر ألبون على سيارته فيراري 488 جي تي 3 في غضون 6.961 ثانية فقط.

وفي الحقيقة لم تكن أيٌ من وقفات الفريق الأربع على مدار عطلة نهاية الأسبوع أبطأ من 7.9 ثانية، وهو عاملٌ ساهم في قفز ليام لاوسون من المركز السابع إلى الأوّل وتحقيقه الفوز في سباق السبت.

وكان فريق "اتش آر تي مرسيدس" هو الأقرب من ريد بُل على صعيد وقفات الصيانة من خلال وقفة بـ 8.7 ثانية.

وقال مارتن طومشيك بطل "دي تي ام" السابق لموقع الناقل الرسمي "سات1": "كانت سيارتا فيراري أسرع بثانية إلى ثانيتين من البقيّة. ذلك عالمٌ مختلفٌ بالنسبة لرياضة المحرّكات".

أمّا طوماس بيرماير مدير "آبت سبورتسلاين" فقد قال: "يُمكننا السعي لأن نكون أقرب، لكنّنا لا نملك فرصة في مواجهة تلك التواقيت".

ويعود ذلك التفوّق إلى تشكيلة من المعدّات الأفضل وتقنيّات تغيير الإطارات التي يُعتقد بأنّها السبب الرئيسي وراء وقفات الصيانة السريعة لريد بُل.

إذ أنّ الميكانيكي الذي يستخدم مسدّس تغيير الإطارات يقوم برخي الإطار الأمامي، لكن عوضًا عن انتظار وصول إطار جديد لتركيبه من قبل الميكانيكي الآخر، فإنّه يُسارع إلى التحرّك نحو الجانب الآخر من السيارة ليُكمل العمليّة برمّتها بالنسبة للإطار الخلفي. يعود إثر ذلك إلى المقدّمة لتثبيت الإطار الجديد.

ويعتقد بيرماير أنّ ريد بُل تكسب أغلب الوقت في هذه العمليّة.

وقال: "يقوم مشغّل المسدّس برخي الإطار في المقدّمة فقط. ومن ثمّ يقوم بتغيير الإطار الخلفي بالكامل ويتخلّص من عبء سحب الإطار خارجًا. ذلك وحده يُكلّفنا ثانية".

كما شاطره طوماس ياغر المنسّق الرياضي لزبائن مرسيدس الرأي، حيث قال: "ليس لديك ذلك الوقت الميّت الذي تنتظر فيه حتّى تثبيت الإطار. لديك مسافة مشي أطول فحسب".

ويُعدّ رون ريشرت مهندس عمليّة وقفات صيانة ريد بُل، حيث سبق وأن كان مسؤولًا عن برنامج سباقات زبائن آودي في آسيا. وتعاقد آماتو فيراري مدير فريق آي.اف كورسي معه مؤخّرًا لصالح فريق دي تي ام مع ريد بُل، ويُعتقد بأنّه أمضى الأشهر الماضية في إتقان وقفات الصيانة.

لكن لا يُمكن لمنافسي ريد بُل نسخ هذه العمليّة منذ الجولة المقبلة في لاوسيتزرينغ. إذ أنّ سيارة فيراري "جي تي 3" تأتي مع حلقة إقفال تضمن عدم انفصال الصمولة قبل شدّها من قبل الميكانيكي.

ولا تتمتّع آودي، وبي ام دبليو ولامبورغيني بهذه الأفضليّة ما يعني اضطرارها لتغيير إطارٍ بالكامل قبل الانتقال إلى الآخر.

وتملك سيارات مرسيدس "جي تي 3" نظامًا مشابهًا، لكنّ ياغر أصرّ على أنّها غير قادرة على كسب ذات الوقت عبر تبنّي ذات التقنيّة مثل فيراري، حيث يستخدم الفريق مسدّسات من الألومينيوم عوضًا عن الأخرى الفولاذيّة الاعتياديّة.

وقال حيال ذلك: "لدى نظام فيراري أفضليّة صغيرة بالمقارنة مع نظامنا. لديهم أشرطة أقلّ عند إحكام الإطار. لهذا السبب يُمكنهم فعل ذلك بسرعة كبيرة".

وأردف: "كانت تلك مشكلة توقّف لوكاس آور. ولا يُمكنك تحسين ذلك كون النظام مصادقٌ عليه ولا يُمكن تغييره. أمّا نظام فيراري فهو ليس عرضة للمشاكل والأخطاء في المقابل".

بالرغم من ذلك فإنّ مرسيدس تسعى لتبنّي إجراءات ريد بُل من أجل تقليص تواقيت وقفات صيانتها.

وقال ياغر: "اعتماد ذلك يرتبط بالفرق. لكنّ الجميع لاحظ وجود حاجة للتحرّك. ستقوم الفرق بتحليل كلّ شيء وترى أسرع طريقة لإجراء وقفة الصيانة".

وأكمل: "لدينا مهندس أداء مع الفرق، وقام بجمع كلّ المعلومات وهو ينظر فيها الآن".