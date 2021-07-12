تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني
دي تي أم أخبار عاجلة

دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

قال منافسو ريد بُل في بطولة السيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام" أنّهم لا يملكون فرصة للتغلّب على فريق "آي اف كورسي" في وقفات الصيانة هذا الموسم.

دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

سجّل الفريق الحامل لألوان ريد بُل أسرع وقفة صينة في الجولة الافتتاحيّة من السلسلة المتجدّدة في مونزا، وذلك عبر إجراء وقفة أليكسندر ألبون على سيارته فيراري 488 جي تي 3 في غضون 6.961 ثانية فقط.

وفي الحقيقة لم تكن أيٌ من وقفات الفريق الأربع على مدار عطلة نهاية الأسبوع أبطأ من 7.9 ثانية، وهو عاملٌ ساهم في قفز ليام لاوسون من المركز السابع إلى الأوّل وتحقيقه الفوز في سباق السبت.

وكان فريق "اتش آر تي مرسيدس" هو الأقرب من ريد بُل على صعيد وقفات الصيانة من خلال وقفة بـ 8.7 ثانية.

وقال مارتن طومشيك بطل "دي تي ام" السابق لموقع الناقل الرسمي "سات1": "كانت سيارتا فيراري أسرع بثانية إلى ثانيتين من البقيّة. ذلك عالمٌ مختلفٌ بالنسبة لرياضة المحرّكات".

أمّا طوماس بيرماير مدير "آبت سبورتسلاين" فقد قال: "يُمكننا السعي لأن نكون أقرب، لكنّنا لا نملك فرصة في مواجهة تلك التواقيت".

ويعود ذلك التفوّق إلى تشكيلة من المعدّات الأفضل وتقنيّات تغيير الإطارات التي يُعتقد بأنّها السبب الرئيسي وراء وقفات الصيانة السريعة لريد بُل.

إذ أنّ الميكانيكي الذي يستخدم مسدّس تغيير الإطارات يقوم برخي الإطار الأمامي، لكن عوضًا عن انتظار وصول إطار جديد لتركيبه من قبل الميكانيكي الآخر، فإنّه يُسارع إلى التحرّك نحو الجانب الآخر من السيارة ليُكمل العمليّة برمّتها بالنسبة للإطار الخلفي. يعود إثر ذلك إلى المقدّمة لتثبيت الإطار الجديد.

ويعتقد بيرماير أنّ ريد بُل تكسب أغلب الوقت في هذه العمليّة.

وقال: "يقوم مشغّل المسدّس برخي الإطار في المقدّمة فقط. ومن ثمّ يقوم بتغيير الإطار الخلفي بالكامل ويتخلّص من عبء سحب الإطار خارجًا. ذلك وحده يُكلّفنا ثانية".

اقرأ أيضاً:

كما شاطره طوماس ياغر المنسّق الرياضي لزبائن مرسيدس الرأي، حيث قال: "ليس لديك ذلك الوقت الميّت الذي تنتظر فيه حتّى تثبيت الإطار. لديك مسافة مشي أطول فحسب".

ويُعدّ رون ريشرت مهندس عمليّة وقفات صيانة ريد بُل، حيث سبق وأن كان مسؤولًا عن برنامج سباقات زبائن آودي في آسيا. وتعاقد آماتو فيراري مدير فريق آي.اف كورسي معه مؤخّرًا لصالح فريق دي تي ام مع ريد بُل، ويُعتقد بأنّه أمضى الأشهر الماضية في إتقان وقفات الصيانة.

لكن لا يُمكن لمنافسي ريد بُل نسخ هذه العمليّة منذ الجولة المقبلة في لاوسيتزرينغ. إذ أنّ سيارة فيراري "جي تي 3" تأتي مع حلقة إقفال تضمن عدم انفصال الصمولة قبل شدّها من قبل الميكانيكي.

ولا تتمتّع آودي، وبي ام دبليو ولامبورغيني بهذه الأفضليّة ما يعني اضطرارها لتغيير إطارٍ بالكامل قبل الانتقال إلى الآخر.

وتملك سيارات مرسيدس "جي تي 3" نظامًا مشابهًا، لكنّ ياغر أصرّ على أنّها غير قادرة على كسب ذات الوقت عبر تبنّي ذات التقنيّة مثل فيراري، حيث يستخدم الفريق مسدّسات من الألومينيوم عوضًا عن الأخرى الفولاذيّة الاعتياديّة.

وقال حيال ذلك: "لدى نظام فيراري أفضليّة صغيرة بالمقارنة مع نظامنا. لديهم أشرطة أقلّ عند إحكام الإطار. لهذا السبب يُمكنهم فعل ذلك بسرعة كبيرة".

وأردف: "كانت تلك مشكلة توقّف لوكاس آور. ولا يُمكنك تحسين ذلك كون النظام مصادقٌ عليه ولا يُمكن تغييره. أمّا نظام فيراري فهو ليس عرضة للمشاكل والأخطاء في المقابل".

بالرغم من ذلك فإنّ مرسيدس تسعى لتبنّي إجراءات ريد بُل من أجل تقليص تواقيت وقفات صيانتها.

وقال ياغر: "اعتماد ذلك يرتبط بالفرق. لكنّ الجميع لاحظ وجود حاجة للتحرّك. ستقوم الفرق بتحليل كلّ شيء وترى أسرع طريقة لإجراء وقفة الصيانة".

وأكمل: "لدينا مهندس أداء مع الفرق، وقام بجمع كلّ المعلومات وهو ينظر فيها الآن".

المشاركات
التعليقات
دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني

المقال السابق

دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل قد تتعاقد مع راسل إن فوّتت مرسيدس هذه الفرصة

1 س
2
فورمولا 1

سباقات التصفيات القصيرة: صيغتها، سبب اعتمادها وكيف ستعمل في سيلفرستون؟

1 س
3
فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات

4
فورمولا 1

مستقبل رايكونن مع ألفا روميو لن يُناقش حتى المراحل الأخيرة من موسم 2021

5 س
5
فورمولا 1

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية

أحدث الأخبار
دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة
DTM

دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

4 س
دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني
DTM

دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني

20-06-2021
دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا
DTM

دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا

19-06-2021
دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021
DTM

دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021

16-06-2021
ثلاثة فرق على الأقل بصدد تمثيل مرسيدس في "دي تي ام" لموسم 2021
DTM

ثلاثة فرق على الأقل بصدد تمثيل مرسيدس في "دي تي ام" لموسم 2021

11-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
ThinkingForward مع غيرهارد بيرغر 25:02
دي تي أم
23-03-2021

ThinkingForward مع غيرهارد بيرغر

أودي تودّع 07:24
دي تي أم
09-11-2020

أودي تودّع "دي تي أم" كفريق مصنعي

دي تي أم: ملخص السباق الثاني في هوكنهايم 03:07
دي تي أم
09-11-2020

دي تي أم: ملخص السباق الثاني في هوكنهايم

دي تي أم: ملخص السباق الأول في هوكنهايم 03:58
دي تي أم
09-11-2020

دي تي أم: ملخص السباق الأول في هوكنهايم

دي تي أم: المستقبل الآن! 01:04
دي تي أم
09-11-2020

دي تي أم: المستقبل الآن!

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل قد تتعاقد مع راسل إن فوّتت مرسيدس هذه الفرصة
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل قد تتعاقد مع راسل إن فوّتت مرسيدس هذه الفرصة

سباقات التصفيات القصيرة: صيغتها، سبب اعتمادها وكيف ستعمل في سيلفرستون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

سباقات التصفيات القصيرة: صيغتها، سبب اعتمادها وكيف ستعمل في سيلفرستون؟

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات

مستقبل رايكونن مع ألفا روميو لن يُناقش حتى المراحل الأخيرة من موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مستقبل رايكونن مع ألفا روميو لن يُناقش حتى المراحل الأخيرة من موسم 2021

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية

كيف تسببت مرسيدس بالمشاكل لنفسها في سباق النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تسببت مرسيدس بالمشاكل لنفسها في سباق النمسا

شوماخر: عادتي في خط الحظائر المغلق "كتاب مفتوح" أتعلّم منه
فورمولا 1 فورمولا 1

شوماخر: عادتي في خط الحظائر المغلق "كتاب مفتوح" أتعلّم منه

10 أمور تعلّمناها من جائزة النمسا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

10 أمور تعلّمناها من جائزة النمسا الكبرى 2021

أحدث الأخبار

دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني

دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا

دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.