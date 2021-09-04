دي تي ام: لاوسون يسجّل قطب الانطلاق الأول له وألبون سادسًا في ريد بُل رينغ

بعد صدارته لتجارب الجمعة الحرة، تواجد لاوسون على قمة جدول الأزمنة لمعظم تصفيات اليوم السبت، ليتفوّق على ماكسيمليان غوتز سائق مرسيدس بفارق ناهز 3 أعشار من الثانية.

واعتلى لاوسون صدارة الأزمنة مع أول لفة سريعة له مسجلًا دقيقة و29.648 ثانية، وذلك قبل أن يتناوب على الصدارة كل من شيلدون فان دير ليند سائق "بي ام دبليو"، والبطل المحلي لوكاس آور على متن سيارة "وينوارد مرسيدس".

لكنّ لاوسون عاد لانتزاع الصدارة من جديد مع دقيقة و28.094 ثانية، قبل أن يحسن ذلك إلى دقيقة و27.851 ثانية.

ومع الوصول إلى المراحل الأخيرة من التصفيات وتحسين الكثير من السائقين لأزمنتهم، لكنّ أيًا منهم لم يتمكن من إزاحة لاوسون الذي تمكن من التأهّل على المركز الأول لصالح فريق ريد بُل على أرضه وأمام جماهيره.

غوتز تأهّل ثانيًا أمام أرجون مايني سائق "غيتسبيد مرسيدس" وشيلدون فان دير ليند الذي كان أفضل سائق "بي ام دبليو".

المركز الخامس كان من نصيب فيليب إليس أمام أليكس ألبون (الفائز بالسباق الثاني في نوربورغرينغ) وماركز فيتمان.

وقد أكمل كيلفن فان دير ليند، فينسنت أبريل وماكسيميليان بوهك ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات: