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دي تي أم / نوريسرينغ تقرير التجارب التأهيليّة

دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ

تمكن ليام لاوسون ناشئ ريد بُل من حصد قطب انطلاق أول حاسمًا في التصفيات ما قبل الختامية لموسم 2021 من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" على حلبة نوريسرينغ، متفوقًا على غريمه على اللقب كيلفن فان دير ليند.

دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ

وتعني تلك النتيجة أنّ سائق "ايه اف كورسيه" لاوسون سيتوجه لسباق اليوم الافتتاحي في هذه الجولة مع أفضلية 15 نقطة في الترتيب أمام سائق "آبت سبورتسلاين آودي" فان دير ليند، في ظل وجود 18 كلغ إضافية على سيارته فيراري.

وقد تهاوت الأزمنة سريعًا حول الحلبة البالغ طولها 2.6 كلم مع تقدم الحصة، وما ساعد في ذلك كان قدرة السائقين على إكمال عدّة لفات سريعة على مجموعة واحدة من الإطارات.

وكان فان دير ليند أول السائقين الذين يكسرون حاجز الـ 50 ثانية مع 49.647 ثانية، قبل أن يحسن ذلك إلى 49.255 ثانية، مسجلًا أسرع لفة في نهاية الأسبوع حينها.

لكن سرعان ما تمّت الإطاحة بالجنوب إفريقي مع بدء لاوسون سلسلة من اللفات السريعة، تقدم بها إلى الصدارة مع 48.966 ثانية.

وقد تناوب عدة سائقين على الصدارة حتى الدقائق الخمس الأخيرة، والتي لم يضع لاوسون وقتًا فيها ليتصدر جدول الأزمنة أمام أرجون مايني مع 48.903 ثانية

قبل أن يبتعد عن منافسيه مع 48.766 ثانية، ويحسّن ذلك أكثر في محاولته الأخيرة ليحسم قطب الانطلاق الثالث له هذا الموسم.

وضمن محاولته الأخيرة كذلك، حسّن فان دير ليند زمنه لحجز المركز الثاني بفارق 0.184 ثانية خلف ناشئ ريد بُل.

المركز الثالث كان من نصيب لوكاس آور سائق وينوارد أمام مايني وماكسيمليان غوتز.

فيليب إليس حلّ سادسًا أمام دانيال جانكاديللا، فيما أكمل نيك كاسيدي ونيكو مولر وإستيبان موث ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم

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