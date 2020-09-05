دي تي ام: فرينز يحقق فوزه الأوّل أمام جمهوره في أسين وكوبتسا يسجل أولى نقاطه

قدم دوفال انطلاقة نظيفة من المركز الأوّل، حيث حافظ على صدارته بالتوجه إلى المنعطف الأوّل، بينما تقدم فيردناند هابسبرغ إلى المركز الثاني بعد انطلاقة صاروخية من المركز الرابع.

لكنّه لم يتمكن من الحفاظ على وتيرته ومُجاراة سائق آودي، ليبدأ بالتراجع، حيث تهاوى إلى المركز السادس خلف مايك روكينفلر بحلول اللفة 12.

وقد سمح ذلك لفرينز بالعودة إلى المركز الثاني أمام رينيه راست ونيكو مولر.

وكان دوفال أول المتصدرين الذين يجرون توقفهم في اللفة 16، تبعه راست ومولر بعد ذلك بلفة.

لكن توقف راست كان أبطأ بثلاث ثوانٍ إثر تأخير في تغيير الإطارا الأمامي الأيمن، لينتهز مولر تلك الفرصة ويقتنص المركز الثالث من حامل اللقب.

في هذه الأثناء، بدأ فرينز في الاقتراب من دوفال ليقلّص الفارق معه إلى 0.8 ثانية بحلول اللفة 25.

ومع تراجع وتيرة دوفال، فقد خسر 6 أعشار من الثانية في اللفة 29 فقط، ليتقدم فرينز عند مخرج المنعطف الخامس الحاد ويقوم بحركة تجاوز عند المنعطف التالي مقتنصًا الصدارة ومحققًا أوّل فوز له على الإطلاق في السلسلة أمام جمهور محدود في موطنه.

مولر لم يتمكن من تهديد مركز وصافة دوفال ليكتفي بالمركز الثالث، بينما تراجع راست إلى المركز الخامس خلف مايك روكينفلر.

المركز السادس ذهب إلى جوناثان أبردين أمام هابسبرغ وسيلدون فان دير ليند وتيمو غلوك.

وقد أكمل الفائز بسباق فورمولا واحد روبرت كوبتسا ترتيب العشرة الأوائل محققًا أول نقطة له في البطولة.

نتيجة السباق: