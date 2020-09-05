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دي تي أم / أسين / تقرير السباق

دي تي ام: فرينز يحقق فوزه الأوّل أمام جمهوره في أسين وكوبتسا يسجل أولى نقاطه

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دي تي ام: فرينز يحقق فوزه الأوّل أمام جمهوره في أسين وكوبتسا يسجل أولى نقاطه

تمكّن روبن فرينز من تجاوز لويك دوفال وتحقيق أول فوز له في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" على أرضه وأمام جماهيره في أسين، في سباقٍ احتكرت فيه آودي المراكز الخمسة الأولى، وشهد تحقيق روبرت كوبتسا لأولى نقاطه في السلسلة.

قدم دوفال انطلاقة نظيفة من المركز الأوّل، حيث حافظ على صدارته بالتوجه إلى المنعطف الأوّل، بينما تقدم فيردناند هابسبرغ إلى المركز الثاني بعد انطلاقة صاروخية من المركز الرابع.

لكنّه لم يتمكن من الحفاظ على وتيرته ومُجاراة سائق آودي، ليبدأ بالتراجع، حيث تهاوى إلى المركز السادس خلف مايك روكينفلر بحلول اللفة 12.

وقد سمح ذلك لفرينز بالعودة إلى المركز الثاني أمام رينيه راست ونيكو مولر.

وكان دوفال أول المتصدرين الذين يجرون توقفهم في اللفة 16، تبعه راست ومولر بعد ذلك بلفة.

لكن توقف راست كان أبطأ بثلاث ثوانٍ إثر تأخير في تغيير الإطارا الأمامي الأيمن، لينتهز مولر تلك الفرصة ويقتنص المركز الثالث من حامل اللقب.

في هذه الأثناء، بدأ فرينز في الاقتراب من دوفال ليقلّص الفارق معه إلى 0.8 ثانية بحلول اللفة 25.

ومع تراجع وتيرة دوفال، فقد خسر 6 أعشار من الثانية في اللفة 29 فقط، ليتقدم فرينز عند مخرج المنعطف الخامس الحاد ويقوم بحركة تجاوز عند المنعطف التالي مقتنصًا الصدارة ومحققًا أوّل فوز له على الإطلاق في السلسلة أمام جمهور محدود في موطنه.

مولر لم يتمكن من تهديد مركز وصافة دوفال ليكتفي بالمركز الثالث، بينما تراجع راست إلى المركز الخامس خلف مايك روكينفلر.

المركز السادس ذهب إلى جوناثان أبردين أمام هابسبرغ وسيلدون فان دير ليند وتيمو غلوك.

وقد أكمل الفائز بسباق فورمولا واحد روبرت كوبتسا ترتيب العشرة الأوائل محققًا أول نقطة له في البطولة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   4 Netherlands روبن فرينز 36 53:45.729  
2   28 France لويك دوفال 36 53:46.234 0.505
3   51 Switzerland نيكو مولر 36 53:46.679 0.950
4   99 Germany مايك روكينفلر 36 53:48.917 3.188
5   33 Germany رينيه راست 36 53:59.464 13.735
6   27 South Africa جوناثان أبيردين 36 54:12.497 26.768
7   31 South Africa شيلدون فان دير ليند 36 54:17.065 31.336
8   62 Austria فرديناند هابسبورغ 36 54:17.333 31.604
9   16 Germany تيمو غلوك 36 54:22.617 36.888
10   8 Poland روبرت كوبتسا 36 54:29.305 43.576
11   22 Austria لوكاس آور 36 54:30.860 45.131
12   10 United Kingdom هاريسون نيوي 36 54:32.361 46.632
13   25 Austria فيليب إنج 36 54:42.574 56.845
14   11 Germany ماركو فيتمان 36 54:50.945 1:05.216
15   13 Switzerland فابيو شيرر 36 55:08.822 1:23.093
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