دي تي ام: فرينز يتفوق على مولر ويفوز في نوربورغرينغ

تأهّل مولر على قطب الانطلاق الأوّل للسباق الثاني على التوالي في هذه الجولة، حيث قام بانطلاقة نظيفة محافظًا على صدارته بالتوجّه للمنعطف الأوّل أمام منافسَيه فرينز ورينيه راست.

وقد حاول راست اقتناص المركز الثاني من رينو في اللفات الأولى من السباق، لكنّ وتيرته بدأت بالتراجع ما سمح لثنائي الصدارة بالابتعاد في الأمام.

وبدا بأنّ مولر يملك الأفضلية أمام زميله في صفوف "آبت آودي"، وحتى عندما كان فرينز قادرًا على تقليص الفريق مع غريمه إلى ثانية واحدة، كان متصدر البطولة قادرًا على الرد على الفور وتوسيع أفضليته إلى 1.4 ثانية.

وكان مولر وراست أول المتوقفين من سائقي الصدارة في اللفة 11 من أصل 31، بينما أجرى فرينز توقفه بعد ذلك بلفة من أجل تغطيتهما.

ومع خروج مولر وتوسيعه لأفضليته إلى حوالي ثلاث ثوانٍ أمام فرينز، إلّا أنّ وتيرته تراجعت بشكل كبير وغير متوقع، ما سمح لغريمه بالتقدم والضغط عليه.

وقد قلّص فرينز الفارق مع مولر إلى النصف في اللفة 16 واقترب بالقدر الكافي ليُقدم على تجاوزه في اللفة التالية، حيث تقدم عليه من الجهة الداخلية للمنعطف الأخير، حيث لم يقاوم متصدر البطولة كثيرًا وترك زميله يتقدم إلى الصدارة.

وبمجرد تقدمه للصدارة، تمكن فرينز من بناء بفارق بلغ ثانيتين في لفة واحدة، حيث ابتعد في الأمام دون تهديد ليسجل فوزه الثاني هذا الموسم.

في الخلف، تراجعت وتيرة مولر أكثر ليقع في براثن راست، حيث نجح حامل اللقب في اقتناص مركز الوصافة من المتصدر في اللفة 25.

ولم تنته دراما مولر عند هذا الحد، حيث خسر آخر مراكز منصة التتويج لصالح بطل موسم 2013 مايك روكينفلر وكذلك المركز الرابع لصالح لويك دوفال، ليكتفي في النهاية بالمركز الخامس.

المركز السادس ذهب إلى شيلدون فان دير ليند أمام جايمي غرين وجوناثان أبردين.

وقد أكمل ماركو فيتمان فيليبي إنغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: