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دي تي أم / نوربورغرينغ / تقرير السباق

دي تي ام: فرينز يتفوق على مولر ويفوز في نوربورغرينغ

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دي تي ام: فرينز يتفوق على مولر ويفوز في نوربورغرينغ

نجح روبن فرينز في التغلّب على متصدر بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" نيكو مولر وتحقيق فوزه الثاني في موسم 2020 من بوابة نوربورغرينغ.

تأهّل مولر على قطب الانطلاق الأوّل للسباق الثاني على التوالي في هذه الجولة، حيث قام بانطلاقة نظيفة محافظًا على صدارته بالتوجّه للمنعطف الأوّل أمام منافسَيه فرينز ورينيه راست.

وقد حاول راست اقتناص المركز الثاني من رينو في اللفات الأولى من السباق، لكنّ وتيرته بدأت بالتراجع ما سمح لثنائي الصدارة بالابتعاد في الأمام.

وبدا بأنّ مولر يملك الأفضلية أمام زميله في صفوف "آبت آودي"، وحتى عندما كان فرينز قادرًا على تقليص الفريق مع غريمه إلى ثانية واحدة، كان متصدر البطولة قادرًا على الرد على الفور وتوسيع أفضليته إلى 1.4 ثانية.

وكان مولر وراست أول المتوقفين من سائقي الصدارة في اللفة 11 من أصل 31، بينما أجرى فرينز توقفه بعد ذلك بلفة من أجل تغطيتهما.

ومع خروج مولر وتوسيعه لأفضليته إلى حوالي ثلاث ثوانٍ أمام فرينز، إلّا أنّ وتيرته تراجعت بشكل كبير وغير متوقع، ما سمح لغريمه بالتقدم والضغط عليه.

وقد قلّص فرينز الفارق مع مولر إلى النصف في اللفة 16 واقترب بالقدر الكافي ليُقدم على تجاوزه في اللفة التالية، حيث تقدم عليه من الجهة الداخلية للمنعطف الأخير، حيث لم يقاوم متصدر البطولة كثيرًا وترك زميله يتقدم إلى الصدارة.

وبمجرد تقدمه للصدارة، تمكن فرينز من بناء بفارق بلغ ثانيتين في لفة واحدة، حيث ابتعد في الأمام دون تهديد ليسجل فوزه الثاني هذا الموسم.

في الخلف، تراجعت وتيرة مولر أكثر ليقع في براثن راست، حيث نجح حامل اللقب في اقتناص مركز الوصافة من المتصدر في اللفة 25.

ولم تنته دراما مولر عند هذا الحد، حيث خسر آخر مراكز منصة التتويج لصالح بطل موسم 2013 مايك روكينفلر وكذلك المركز الرابع لصالح لويك دوفال، ليكتفي في النهاية بالمركز الخامس.

المركز السادس ذهب إلى شيلدون فان دير ليند أمام جايمي غرين وجوناثان أبردين.

وقد أكمل ماركو فيتمان فيليبي إنغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   4 Netherlands روبن فرينز 31 58:16.157  
2   33 Germany رينيه راست 31 58:20.438 4.281
3   99 Germany مايك روكينفلر 31 58:26.415 10.258
4   28 France لويك دوفال 31 58:28.730 12.573
5   51 Switzerland نيكو مولر 31 58:29.253 13.096
6   31 South Africa شيلدون فان دير ليند 31 58:29.644 13.487
7   53 United Kingdom جيمي غرين 31 58:32.898 16.741
8   27 South Africa جوناثان أبيردين 31 58:33.854 17.697
9   11 Germany ماركو فيتمان 31 58:35.777 19.620
10   25 Austria فيليب إنج 31 58:45.066 28.909
11   22 Austria لوكاس آور 31 58:46.059 29.902
12   8 Poland روبرت كوبتسا 31 58:48.127 31.970
13   10 United Kingdom هاريسون نيوي 31 58:51.056 34.899
14   16 Germany تيمو غلوك 31 58:59.994 43.837
15   62 Austria فرديناند هابسبورغ 31 59:12.551 56.394
16   13 Switzerland فابيو شيرر 26 50:49.879 5 Laps
دي تي ام: فرينز يحقق فوزه الأوّل أمام جمهوره في أسين وكوبتسا يسجل أولى نقاطه

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