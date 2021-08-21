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دي تي أم / نوربورغرينغ تقرير التجارب التأهيليّة

دي تي ام: فان دير ليند يحقق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ

فرض نجم آودي كيلفن فان دير ليند سيطرته على تصفيات جولة نوربورغرينغ في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" ليحصد قطب الانطلاق الأول للمرة الثالثة له هذا الموسم، متفوقًا على سائق مرسيدس فيليب إليس بعُشرين من الثانية.

دي تي ام: فان دير ليند يحقق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ

بدأت أزمنة التصفيات في التحسّن على الفور من بداية الحصة، حيث كان التوقيت الأسرع المبدئي من نصيب كريستوفر هاس من "روزبرغ تيم".

فيما كان ماكسيميليان بوهك أول من كسر حاجة الدقيقة و27 ثانية قبل أن يُطيح به بطل 2013 مايك روكينفلر مع توقيت وقدره دقيقة و26.812 ثانية.

ولكن كان ما يزال هنالك مجال لتحسين تلك الأزمنة خلال المحاولات الأولى، حيث سجّل فان دير ليند دقيقة و26.168 ثانية ليكون أسرع بسبعة أعشار من الثانية من البقية.

وذلك قبل أن يحسّن ذلك بعُشر من الثانية في المحاولة التالية.

وكان ماركو فيتمان سائق "بي ام دبليو" أول من أغلق الفارق مع فان دير ليند، حيث سجّل دقيقة و26.322 ثانية ليتقدم إلى المركز الثاني، لكن إليس أطاح به مع دقيقة و26.262 ثانية.

مع ذلك، لم يتمكن أحدهما من زعزعة سيطرة متصدر الترتيب فان دير ليند الذي كان زمنه السريع الأخير مع دقيقة و26.052 ثانية كافيًا لحجز قطب الانطلاق الأول.

هذا وحافظ إليس على المركز الثاني أمام فيتمان ودانيال جانكاديللا ولوكا ستولتز.

المركز السادس كان من نصيب ماكسيمليان غوتز أمام هاس وإستيبان موث الذي تفوّق على سائق "ريد بُل فيراري" أليكسندر ألبون وبوهك سائق مرسيدس الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنّ ناشئ ريد بُل ليام لاوسون - أقرب منافسي فان دير ليند في الترتيب - تأهّل بالمركز الـ 11.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق التوقيت الفارق
1 3 South Africa كلفن فان دير لينده 1:26.052  
2 57 United Kingdom فيليب إليس 1:26.263 0.211
3 11 Germany ماركو فيتمان 1:26.322 0.270
4 8 Spain دانيال جونكاديلا 1:26.344 0.292
5 7 Germany لوكا ستولتز 1:26.345 0.293
6 4 Germany ماكسيميليان غوتز 1:26.427 0.375
7 12 Germany كريستوفر هاس 1:26.444 0.392
8 10 Belgium إستيبان موث 1:26.501 0.449
9 23 Thailand ألكسندر ألبون 1:26.504 0.452
10 18 Germany ماكسيميليان بوهك 1:26.511 0.459
11 30 New Zealand ليام لاوسون 1:26.511 0.459
12 36 India أرجون مايني 1:26.534 0.482
13 5 France فينسنت أبريل 1:26.553 0.501
14 15 Austria كريستيان كلين 1:26.602 0.550
15 22 Austria لوكاس آور 1:26.630 0.578
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دي تي ام: غوتز يحقق ثاني انتصارات مرسيدس في لاوسيتزرينغ

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