دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني
نجح كيلفن فان دير ليند سائق آودي المصنعي في فرض سيطرة كاملة على مجريات السباق الثاني لهذا الموسم من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" في مونزا، متقدمًا ثنائية الصانع الألماني أمام نيكو مولر.
قام الفائز بسباق السبت ليام لاوسون بانطلاقة أفضل في سباق اليوم من المركز الثاني، لكنه انحرف بشكل كبير على الحفف الجانبية عند مخرج المنعطف الأول، ما سمح لفان دير ليند المنطلق أولًا من الابتعاد في الصدارة.
وقد ترك ذلك في الخلف معركة مشتعلة على مركز الوصافة بين لاوسون ومولر، استفاد منها شيلدون فان دير ليند ويتجاوز الثنائي في حركة جريئة ويقتنص المركز الثاني.
لاحقًا، خسر مولر آخر مراكز منصة التتويج لصالح لاوسون بسبب تراجعه إثر عقوبة وزن الـ 55 كلغ.
وقد استفاد فان دير ليند المتصدر مما يدور خلفة ليوسع أفضليته، إلى حدود 5 ثوان، قلصها توقفه المتأخر، لكنّه لم يواجه أي تهديد ليعبر العلم الشطرنجي أولًا بفارق 3.3 ثانية ويحرز أول فوز له في "دي تي ام" ضمن عيد ميلاده الـ 25.
في المقابل، نجح ميلر بالعودة واقتناص مركز الوصافة بعد تقدمه على شيلدون فان دير ليند من خلال التوقف.
كما تمكن لوكا آور كذلك من تجاوز فان دير ليند لينتزع آخر مراكز منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز السابع.
الأخ فان دير ليند الأصغر نجح بصد هجمات ماركو فيتمان ليحتل المركز الرابع أمام بطل "دي تي ام" مرتين.
المركز السادس كان من نصيب فيليب إليس أمام سائق ريد بُل السابق في الفورمولا واحد أليكسندر ألبون.
وقد أكمل مايك روكينفلر، إستيبان موث وماكسيمليان غوتز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|3
|كلفن فان دير لينده
|28
|51:36.489
|2
|51
|نيكو مولر
|28
|51:39.844
|3.355
|3
|22
|لوكاس آور
|28
|51:47.681
|11.192
|4
|31
|شيلدون فان دير ليند
|28
|51:50.573
|14.084
|5
|11
|ماركو فيتمان
|28
|51:51.214
|14.725
|6
|57
|فيليب إليس
|28
|51:56.216
|19.727
|7
|23
|ألكسندر ألبون
|28
|51:56.795
|20.306
|8
|9
|مايك روكينفلر
|28
|52:02.373
|25.884
|9
|10
|إستيبان موث
|28
|52:03.863
|27.374
|10
|4
|ماكسيميليان غوتز
|28
|52:04.636
|28.147
|11
|5
|فينسنت أبريل
|28
|52:05.577
|29.088
|12
|8
|دانيال جونكاديلا
|28
|52:06.416
|29.927
|13
|18
|ماكسيميليان بوهك
|28
|52:07.101
|30.612
|14
|30
|ليام لاوسون
|28
|52:09.255
|32.766
|15
|12
|ديف غوري
|28
|52:15.095
|38.606
|16
|99
|صوفيا فلورش
|28
|52:15.790
|39.301