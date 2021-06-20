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دي تي أم / مونزا أخبار

دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني

نجح كيلفن فان دير ليند سائق آودي المصنعي في فرض سيطرة كاملة على مجريات السباق الثاني لهذا الموسم من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" في مونزا، متقدمًا ثنائية الصانع الألماني أمام نيكو مولر.

دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني

قام الفائز بسباق السبت ليام لاوسون بانطلاقة أفضل في سباق اليوم من المركز الثاني، لكنه انحرف بشكل كبير على الحفف الجانبية عند مخرج المنعطف الأول، ما سمح لفان دير ليند المنطلق أولًا من الابتعاد في الصدارة.

وقد ترك ذلك في الخلف معركة مشتعلة على مركز الوصافة بين لاوسون ومولر، استفاد منها شيلدون فان دير ليند ويتجاوز الثنائي في حركة جريئة ويقتنص المركز الثاني.

لاحقًا، خسر مولر آخر مراكز منصة التتويج لصالح لاوسون بسبب تراجعه إثر عقوبة وزن الـ 55 كلغ.

وقد استفاد فان دير ليند المتصدر مما يدور خلفة ليوسع أفضليته، إلى حدود 5 ثوان، قلصها توقفه المتأخر، لكنّه لم يواجه أي تهديد ليعبر العلم الشطرنجي أولًا بفارق 3.3 ثانية ويحرز أول فوز له في "دي تي ام" ضمن عيد ميلاده الـ 25.

في المقابل، نجح ميلر بالعودة واقتناص مركز الوصافة بعد تقدمه على شيلدون فان دير ليند من خلال التوقف.

كما تمكن لوكا آور كذلك من تجاوز فان دير ليند لينتزع آخر مراكز منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز السابع.

الأخ فان دير ليند الأصغر نجح بصد هجمات ماركو فيتمان ليحتل المركز الرابع أمام بطل "دي تي ام" مرتين.

المركز السادس كان من نصيب فيليب إليس أمام سائق ريد بُل السابق في الفورمولا واحد أليكسندر ألبون.

وقد أكمل مايك روكينفلر، إستيبان موث وماكسيمليان غوتز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   3 South Africa كلفن فان دير لينده 28 51:36.489  
2   51 Switzerland نيكو مولر 28 51:39.844 3.355
3   22 Austria لوكاس آور 28 51:47.681 11.192
4   31 South Africa شيلدون فان دير ليند 28 51:50.573 14.084
5   11 Germany ماركو فيتمان 28 51:51.214 14.725
6   57 United Kingdom فيليب إليس 28 51:56.216 19.727
7   23 Thailand ألكسندر ألبون 28 51:56.795 20.306
8   9 Germany مايك روكينفلر 28 52:02.373 25.884
9   10 Belgium إستيبان موث 28 52:03.863 27.374
10   4 Germany ماكسيميليان غوتز 28 52:04.636 28.147
11   5 France فينسنت أبريل 28 52:05.577 29.088
12   8 Spain دانيال جونكاديلا 28 52:06.416 29.927
13   18 Germany ماكسيميليان بوهك 28 52:07.101 30.612
14   30 New Zealand ليام لاوسون 28 52:09.255 32.766
15   12 United States ديف غوري 28 52:15.095 38.606
16   99 Germany صوفيا فلورش 28 52:15.790 39.301
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