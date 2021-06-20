دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني

قام الفائز بسباق السبت ليام لاوسون بانطلاقة أفضل في سباق اليوم من المركز الثاني، لكنه انحرف بشكل كبير على الحفف الجانبية عند مخرج المنعطف الأول، ما سمح لفان دير ليند المنطلق أولًا من الابتعاد في الصدارة.

وقد ترك ذلك في الخلف معركة مشتعلة على مركز الوصافة بين لاوسون ومولر، استفاد منها شيلدون فان دير ليند ويتجاوز الثنائي في حركة جريئة ويقتنص المركز الثاني.

لاحقًا، خسر مولر آخر مراكز منصة التتويج لصالح لاوسون بسبب تراجعه إثر عقوبة وزن الـ 55 كلغ.

وقد استفاد فان دير ليند المتصدر مما يدور خلفة ليوسع أفضليته، إلى حدود 5 ثوان، قلصها توقفه المتأخر، لكنّه لم يواجه أي تهديد ليعبر العلم الشطرنجي أولًا بفارق 3.3 ثانية ويحرز أول فوز له في "دي تي ام" ضمن عيد ميلاده الـ 25.

في المقابل، نجح ميلر بالعودة واقتناص مركز الوصافة بعد تقدمه على شيلدون فان دير ليند من خلال التوقف.

كما تمكن لوكا آور كذلك من تجاوز فان دير ليند لينتزع آخر مراكز منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز السابع.

الأخ فان دير ليند الأصغر نجح بصد هجمات ماركو فيتمان ليحتل المركز الرابع أمام بطل "دي تي ام" مرتين.

المركز السادس كان من نصيب فيليب إليس أمام سائق ريد بُل السابق في الفورمولا واحد أليكسندر ألبون.

وقد أكمل مايك روكينفلر، إستيبان موث وماكسيمليان غوتز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: