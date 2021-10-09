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دي تي أم / نوريسرينغ تقرير السباق

دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ

هيمن ماكسيميليان غوتز سائق مرسيدس على مجريات السباق ما قبل الختامي للموسم الحالي في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام"، بينما وسع ليام لاوسون فارق صدارته للترتيب العام بتحقيقه منصة التتويج.

دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ

مع إنهاء كيلفن فان دير ليندي سائق أبت سبورتسلاين بالمركز الرابع، سيتجه لاوسون إلى السباق الختامي للموسم بفارق 18 نقطة أمام الجنوب افريقي.

كما أن فوز غوتز الثاني هذا الموسم يبقيه نظرياً ضمن معركة اللقب، بفارق نقطة واحدة خلف فان دير ليندي ضمن الترتيب العام و19 نقطة خلف المتصدر لاوسون.

وحاول ليندي تجاوز لاوسون صاحب قطب الانطلاق الأول خلال الانطلاقة لكنه اتجه إلى الداخل بشدة ما سمح لعدة سيارات بتجاوزه، ليتراجع حتى المركز السابع.

بينما تعرض لاوسون لضغط من قبل فيليب إيليز الذي انطلق خامساً، ونجح بالفعل بتجاوزه. وبعد عدة لفات بدأ غوتز بشن هجومه على متن سيارته مرسيدس، متجاوزاً نيك كاسيدي قبل أن يكرر نفس الحركة على لاوسون في اللفة السابعة.

ونجح بالاقتراب من المتصدر إيليز ليتجاوزه كذلك منتزعاً الصدارة، ونجح ببناء فارق تجاوز الثانيتين وحافظ على صدارته بعد وقفات الصيانة، ليقطع خط النهاية بفارق عشر ثوانٍ عن أقرب ملاحقيه.

المعركة على المركز الثاني كانت محتدمة بين أرجون مايني ولاوسون، ونجح الأول بالتمسك بمركزه محرزاً منصة التتويج أمام لاوسون الذي أنهى السباق أمام غريمه فان دير ليندي.

المركز الخامس حققه كاسيدي أمام أور، الذي تفوق بدوره على دانيال جونكاديلا، بينما حقق نيكو مولر المركز الثامن.

بينما أكمل ماكسيميليان بوهك وإيليز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

Race results:

المركز # السائق السيارة الفارق
1 4 Germany ماكسيميليان غوتز Mercedes-AMG GT3 Evo  
2 36 India أرجون مايني Mercedes-AMG GT3 Evo 7.651
3 30 New Zealand ليام لاوسون Ferrari 488 GT3 Evo 2020 8.043
4 3 South Africa كلفن فان دير لينده Audi R8 LMS Evo 11.678
5 23 New Zealand نيك كاسيدي Ferrari 488 GT3 Evo 2020 11.974
6 22 Austria لوكاس آور Mercedes-AMG GT3 Evo 14.593
7 8 Spain دانيال جونكاديلا Mercedes-AMG GT3 Evo 15.109
8 51 Switzerland نيكو مولر Audi R8 LMS Evo 15.601
9 18 Germany ماكسيميليان بوهك Mercedes-AMG GT3 Evo 24.629
10 57 United Kingdom فيليب إليس Mercedes-AMG GT3 Evo 25.245
11 10 Belgium إستيبان موث BMW M6 GT3 29.361
12 11 Germany ماركو فيتمان BMW M6 GT3 29.712
13 99 Germany صوفيا فلورش Audi R8 LMS Evo 31.358
14 5 France فينسنت أبريل Mercedes-AMG GT3 Evo 32.163
15 37 Brazil لوكاس دي غراسي Audi R8 LMS Evo 2:43.091
16 12 United States ديف غوري Audi R8 LMS Evo 2 Laps
  16 Germany تيمو غلوك BMW M6 GT3 6 Laps
  26 United Kingdom إيسمي هاوكي Lamborghini Huracán GT3 Evo 36 Laps
  31 South Africa شيلدون فان دير ليند BMW M6 GT3 39 Laps
  9 Germany مايك روكينفلر Audi R8 LMS Evo 62 Laps
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دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ

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دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ
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