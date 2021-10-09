دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ
هيمن ماكسيميليان غوتز سائق مرسيدس على مجريات السباق ما قبل الختامي للموسم الحالي في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام"، بينما وسع ليام لاوسون فارق صدارته للترتيب العام بتحقيقه منصة التتويج.
مع إنهاء كيلفن فان دير ليندي سائق أبت سبورتسلاين بالمركز الرابع، سيتجه لاوسون إلى السباق الختامي للموسم بفارق 18 نقطة أمام الجنوب افريقي.
كما أن فوز غوتز الثاني هذا الموسم يبقيه نظرياً ضمن معركة اللقب، بفارق نقطة واحدة خلف فان دير ليندي ضمن الترتيب العام و19 نقطة خلف المتصدر لاوسون.
وحاول ليندي تجاوز لاوسون صاحب قطب الانطلاق الأول خلال الانطلاقة لكنه اتجه إلى الداخل بشدة ما سمح لعدة سيارات بتجاوزه، ليتراجع حتى المركز السابع.
بينما تعرض لاوسون لضغط من قبل فيليب إيليز الذي انطلق خامساً، ونجح بالفعل بتجاوزه. وبعد عدة لفات بدأ غوتز بشن هجومه على متن سيارته مرسيدس، متجاوزاً نيك كاسيدي قبل أن يكرر نفس الحركة على لاوسون في اللفة السابعة.
ونجح بالاقتراب من المتصدر إيليز ليتجاوزه كذلك منتزعاً الصدارة، ونجح ببناء فارق تجاوز الثانيتين وحافظ على صدارته بعد وقفات الصيانة، ليقطع خط النهاية بفارق عشر ثوانٍ عن أقرب ملاحقيه.
المعركة على المركز الثاني كانت محتدمة بين أرجون مايني ولاوسون، ونجح الأول بالتمسك بمركزه محرزاً منصة التتويج أمام لاوسون الذي أنهى السباق أمام غريمه فان دير ليندي.
المركز الخامس حققه كاسيدي أمام أور، الذي تفوق بدوره على دانيال جونكاديلا، بينما حقق نيكو مولر المركز الثامن.
بينما أكمل ماكسيميليان بوهك وإيليز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
Race results:
|المركز
|#
|السائق
|السيارة
|الفارق
|1
|4
|ماكسيميليان غوتز
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|2
|36
|أرجون مايني
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|7.651
|3
|30
|ليام لاوسون
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|8.043
|4
|3
|كلفن فان دير لينده
|Audi R8 LMS Evo
|11.678
|5
|23
|نيك كاسيدي
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|11.974
|6
|22
|لوكاس آور
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|14.593
|7
|8
|دانيال جونكاديلا
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|15.109
|8
|51
|نيكو مولر
|Audi R8 LMS Evo
|15.601
|9
|18
|ماكسيميليان بوهك
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|24.629
|10
|57
|فيليب إليس
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|25.245
|11
|10
|إستيبان موث
|BMW M6 GT3
|29.361
|12
|11
|ماركو فيتمان
|BMW M6 GT3
|29.712
|13
|99
|صوفيا فلورش
|Audi R8 LMS Evo
|31.358
|14
|5
|فينسنت أبريل
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|32.163
|15
|37
|لوكاس دي غراسي
|Audi R8 LMS Evo
|2:43.091
|16
|12
|ديف غوري
|Audi R8 LMS Evo
|2 Laps
|16
|تيمو غلوك
|BMW M6 GT3
|6 Laps
|26
|إيسمي هاوكي
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|36 Laps
|31
|شيلدون فان دير ليند
|BMW M6 GT3
|39 Laps
|9
|مايك روكينفلر
|Audi R8 LMS Evo
|62 Laps
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