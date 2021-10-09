دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ

مع إنهاء كيلفن فان دير ليندي سائق أبت سبورتسلاين بالمركز الرابع، سيتجه لاوسون إلى السباق الختامي للموسم بفارق 18 نقطة أمام الجنوب افريقي.

كما أن فوز غوتز الثاني هذا الموسم يبقيه نظرياً ضمن معركة اللقب، بفارق نقطة واحدة خلف فان دير ليندي ضمن الترتيب العام و19 نقطة خلف المتصدر لاوسون.

وحاول ليندي تجاوز لاوسون صاحب قطب الانطلاق الأول خلال الانطلاقة لكنه اتجه إلى الداخل بشدة ما سمح لعدة سيارات بتجاوزه، ليتراجع حتى المركز السابع.

بينما تعرض لاوسون لضغط من قبل فيليب إيليز الذي انطلق خامساً، ونجح بالفعل بتجاوزه. وبعد عدة لفات بدأ غوتز بشن هجومه على متن سيارته مرسيدس، متجاوزاً نيك كاسيدي قبل أن يكرر نفس الحركة على لاوسون في اللفة السابعة.

ونجح بالاقتراب من المتصدر إيليز ليتجاوزه كذلك منتزعاً الصدارة، ونجح ببناء فارق تجاوز الثانيتين وحافظ على صدارته بعد وقفات الصيانة، ليقطع خط النهاية بفارق عشر ثوانٍ عن أقرب ملاحقيه.

المعركة على المركز الثاني كانت محتدمة بين أرجون مايني ولاوسون، ونجح الأول بالتمسك بمركزه محرزاً منصة التتويج أمام لاوسون الذي أنهى السباق أمام غريمه فان دير ليندي.

المركز الخامس حققه كاسيدي أمام أور، الذي تفوق بدوره على دانيال جونكاديلا، بينما حقق نيكو مولر المركز الثامن.

بينما أكمل ماكسيميليان بوهك وإيليز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

Race results: