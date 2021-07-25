دي تي ام: غوتز يحقق ثاني انتصارات مرسيدس في لاوسيتزرينغ

كان فان دير ليند على الطريق ليُصبح أول فائز مُكرر في هذا الموسم، وذلك بعد اقتناصه للصدارة خلال دورة التوقفات الإلزامية، لكنّ عطلًا مفاجئًا كلّفه تلك الأفضلية وسمح لغوتز سائق "اتش.آر.تي مرسيدس" بالتقدم إلى الصدارة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد تقدّم ليام لاوسون المنطلق ثانيًا بجرأة من الجهة الخارجية للمنطلق أولًا فيليب إليس بالتوجّه إلى منطقة الكبح الأولى عند المنعطف الثاني، ليُسيطر على خط التسابق الداخلي وينتزع الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأيمن التالي.

وقد حافظ سائق ريد بُل على مركزه من تلك اللحظة وحتى دورة التوقفات، في الوقت الذي تقدّم فيه فان دير ليند على غوتز ومن ثمّ إليس ليحتل المركز الثاني.

وكان فان دير ليند أول المتوقفين من ثنائي الصدارة في اللفة 6، قبل أن يتبعه لاوسون بعد ذلك بلفتين.

وبينما كانت وقفة صيانة لاوسون نفسها سريعة، إلّا أنه كان بطيئًا في الخروج من منطقة الصيانة، ليخسر وقتًا حاسمًا لصالح منافسيه، حيث خرج خلف فان دير ليند، بينما استفاد غوتز من إطاراته الباردة ليتقدم إلى المركز الثاني.

لكن وقبل 12 دقيقة من النهاية، توقفت سيارة فان دير ليند بشكل غريب على خط البداية/النهاية بينما كان في صدارة السباق، قبل أن يحاول إعادة تشغيل السيارة من جديد، لكنه تراجع إلى المركز الثالث خلف غوتز ولاوسون.

وقد حافظ غوتز على تلك الفرصة ليسجّل فوزه الأول في "دي تي ام" أمام لاوسون وفان دير ليند.

المركز الرابع كان من نصيب إليس أمام شيلدون فان دير ليند وماركو فيتمان.

وقد أكمل كل من دانيال جونكاديلا، مايك روكينفلر، لوكاس آور ونيكو مولر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: