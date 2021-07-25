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دي تي أم / لاوسيتزرينغ تقرير السباق

دي تي ام: غوتز يحقق ثاني انتصارات مرسيدس في لاوسيتزرينغ

أحرز ماكسيميليان غوتز الفوز الثاني لمرسيدس في لاوسيتزرينغ، الجولة الثانية من موسم 2021 في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام"، مستفيدًا من تراجع كيلفن فان دير ليند من الصدارة إثر مشاكل تقنية.

دي تي ام: غوتز يحقق ثاني انتصارات مرسيدس في لاوسيتزرينغ

كان فان دير ليند على الطريق ليُصبح أول فائز مُكرر في هذا الموسم، وذلك بعد اقتناصه للصدارة خلال دورة التوقفات الإلزامية، لكنّ عطلًا مفاجئًا كلّفه تلك الأفضلية وسمح لغوتز سائق "اتش.آر.تي مرسيدس" بالتقدم إلى الصدارة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد تقدّم ليام لاوسون المنطلق ثانيًا بجرأة من الجهة الخارجية للمنطلق أولًا فيليب إليس بالتوجّه إلى منطقة الكبح الأولى عند المنعطف الثاني، ليُسيطر على خط التسابق الداخلي وينتزع الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأيمن التالي.

وقد حافظ سائق ريد بُل على مركزه من تلك اللحظة وحتى دورة التوقفات، في الوقت الذي تقدّم فيه فان دير ليند على غوتز ومن ثمّ إليس ليحتل المركز الثاني.

وكان فان دير ليند أول المتوقفين من ثنائي الصدارة في اللفة 6، قبل أن يتبعه لاوسون بعد ذلك بلفتين.

وبينما كانت وقفة صيانة لاوسون نفسها سريعة، إلّا أنه كان بطيئًا في الخروج من منطقة الصيانة، ليخسر وقتًا حاسمًا لصالح منافسيه، حيث خرج خلف فان دير ليند، بينما استفاد غوتز من إطاراته الباردة ليتقدم إلى المركز الثاني.

لكن وقبل 12 دقيقة من النهاية، توقفت سيارة فان دير ليند بشكل غريب على خط البداية/النهاية بينما كان في صدارة السباق، قبل أن يحاول إعادة تشغيل السيارة من جديد، لكنه تراجع إلى المركز الثالث خلف غوتز ولاوسون.

وقد حافظ غوتز على تلك الفرصة ليسجّل فوزه الأول في "دي تي ام" أمام لاوسون وفان دير ليند.

المركز الرابع كان من نصيب إليس أمام شيلدون فان دير ليند وماركو فيتمان.

وقد أكمل كل من دانيال جونكاديلا، مايك روكينفلر، لوكاس آور ونيكو مولر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   4 Germany ماكسيميليان غوتز 36 56:52.829  
2   30 New Zealand ليام لاوسون 36 56:57.504 4.675
3   3 South Africa كلفن فان دير لينده 36 56:58.100 5.271
4   57 United Kingdom فيليب إليس 36 56:59.535 6.706
5   31 South Africa شيلدون فان دير ليند 36 57:00.013 7.184
6   11 Germany ماركو فيتمان 36 57:00.366 7.537
7   8 Spain دانيال جونكاديلا 36 57:01.227 8.398
8   9 Germany مايك روكينفلر 36 57:01.501 8.672
9   22 Austria لوكاس آور 36 57:02.577 9.748
10   51 Switzerland نيكو مولر 36 57:03.276 10.447
11   23 Thailand ألكسندر ألبون 36 57:04.017 11.188
12   36 India أرجون مايني 36 57:05.174 12.345
13   16 Germany تيمو غلوك 36 57:08.645 15.816
14   5 France فينسنت أبريل 36 57:10.505 17.676
15   99 Germany صوفيا فلورش 36 57:25.952 33.123
16   26 United Kingdom إيسمي هاوكي 36 57:26.157 33.328
17   12 United States ديف غوري 36 57:49.840 57.011
18   18 Germany ماكسيميليان بوهك 36 58:06.281 1:13.452
19   10 Belgium إستيبان موث 32 51:39.039 4 Laps
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دي تي ام: إليس يضع مرسيدس على قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني في لاوسيتزرينغ

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