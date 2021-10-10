دي تي ام: غوتز يحسم اللقب بعد فرض مرسيدس لأوامر الفريق في نوريسرينغ

بالرُغم من تواجد لاوسون خارج العشرة الأوائل بعد اصطدام كيلفن فان دير ليند به على الانطلاق، إلّا أن فارق صدارته في الترتيب كان كافيًا له كي ينتزع اللقب بفارق 7 نقاط مع وصول السباق إلى مراحله الختامية.

لكن وقبل لفات قليلة من النهاية، طلبت مرسيدس من متصدري السباق لفترة طويلة لوكاس آور وفيليبي إليز أن يفسحوا المجال لمرور غوتز كي يحرز الفوز، حيث ساعده المركزان الإضافيان على انتزاع اللقب بفاق 3 نقاط أمام لاوسون.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد حاول فان دير ليند تجاوز المنطلق أولًا لاوسون تحت الكبح عند المنعطف الثاني، وقد التحم السائقان ليتقدم الأول تاركًا لاوسون ونيك كاسيدي منحرفين عن المسار ليتراجعا إلى آخر الترتيب.

واستفاد آور من تلك الفوضى ليتقدم إلى الصدارة من المركز الرابع، قبل أن يتقدم إليز كذلك إلى المركز الثاني مشكلين ثنائية لوينوارد مرسيدس.

ومع التوجه إلى اللفات الأخيرة من السباق، كان آور في الصدارة بفارق 6 ثوان أمام زميله، مع غوتز بعيدًا في المركز الثالث.

لكنّ وفي تغيّر اسثنائي للأحداث، أبطأ كل من آور وإليز ليدعا غوتز يمر ويتواجد في الصدارة في اللفة 64 من أصل 67 وينتزع الفوز ولقب هذا الموسم.

وتعني تلك النتيجة أن مرسيدس قد حصدت لقبي السائقين والصانعين ضمن عودتها إلى البطولة.

آور اكتفى بالمركز الثاني أمام ماكسيمليان بوهك ومايك روكينفلر ودانيال جانكاديللا وأرجون مايني.

وقد أكمل ماركو فيتمان وفينسنت أبريل وصوفيا فلورش وإليز ترتيب المراكز العشرة الأولى.