تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ
دي تي أم / نوريسرينغ تقرير السباق

دي تي ام: غوتز يحسم اللقب بعد فرض مرسيدس لأوامر الفريق في نوريسرينغ

تُوّج ماكسيميليان غوتز بلقب بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" لموسم 2021 بعد السباق الختامي المثير للجدل في نوريسرينغ.

دي تي ام: غوتز يحسم اللقب بعد فرض مرسيدس لأوامر الفريق في نوريسرينغ

بالرُغم من تواجد لاوسون خارج العشرة الأوائل بعد اصطدام كيلفن فان دير ليند به على الانطلاق، إلّا أن فارق صدارته في الترتيب كان كافيًا له كي ينتزع اللقب بفارق 7 نقاط مع وصول السباق إلى مراحله الختامية.

لكن وقبل لفات قليلة من النهاية، طلبت مرسيدس من متصدري السباق لفترة طويلة لوكاس آور وفيليبي إليز أن يفسحوا المجال لمرور غوتز كي يحرز الفوز، حيث ساعده المركزان الإضافيان على انتزاع اللقب بفاق 3 نقاط أمام لاوسون.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد حاول فان دير ليند تجاوز المنطلق أولًا لاوسون تحت الكبح عند المنعطف الثاني، وقد التحم السائقان ليتقدم الأول تاركًا لاوسون ونيك كاسيدي منحرفين عن المسار ليتراجعا إلى آخر الترتيب.

واستفاد آور من تلك الفوضى ليتقدم إلى الصدارة من المركز الرابع، قبل أن يتقدم إليز كذلك إلى المركز الثاني مشكلين ثنائية لوينوارد مرسيدس.

ومع التوجه إلى اللفات الأخيرة من السباق، كان آور في الصدارة بفارق 6 ثوان أمام زميله، مع غوتز بعيدًا في المركز الثالث.

لكنّ وفي تغيّر اسثنائي للأحداث، أبطأ كل من آور وإليز ليدعا غوتز يمر ويتواجد في الصدارة في اللفة 64 من أصل 67 وينتزع الفوز ولقب هذا الموسم.

وتعني تلك النتيجة أن مرسيدس قد حصدت لقبي السائقين والصانعين ضمن عودتها إلى البطولة.

آور اكتفى بالمركز الثاني أمام ماكسيمليان بوهك ومايك روكينفلر ودانيال جانكاديللا وأرجون مايني.

وقد أكمل ماركو فيتمان وفينسنت أبريل وصوفيا فلورش وإليز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

المشاركات
التعليقات
دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ

المقال السابق

دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون محبط من استراتيجية فريقه مرسيدس في سباق تركيا

30 دقيقة
2
فورمولا 1

بوتاس يفوز بسباق تركيا المثير أمام فيرشتابن وهاميلتون يحلّ خامسًا بعد مجازفة استراتيجيّة

2 س
3
فورمولا 1

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا

7 س
4
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

5
فورمولا 1

بوتاس: الفوز بسباق تركيا أحد أفضل انتصاراتي على الإطلاق في الفورمولا واحد

1 س
أحدث الأخبار
دي تي ام: غوتز يحسم اللقب بعد فرض مرسيدس لأوامر الفريق في نوريسرينغ
DTM

دي تي ام: غوتز يحسم اللقب بعد فرض مرسيدس لأوامر الفريق في نوريسرينغ

2 س
دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ
DTM

دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ

09-10-2021
دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ
DTM

دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ

09-10-2021
دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم
DTM

دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم

03-10-2021
دي تي ام: لاوسون يسجّل قطب الانطلاق الأول له وألبون سادسًا في ريد بُل رينغ
DTM

دي تي ام: لاوسون يسجّل قطب الانطلاق الأول له وألبون سادسًا في ريد بُل رينغ

04-09-2021
أحدث ملفات الفيديو
دي تي ام: أهم مجريات السباق الأول من الجولة الرابعة 03:50
دي تي أم
22-08-2021

دي تي ام: أهم مجريات السباق الأول من الجولة الرابعة

ThinkingForward مع غيرهارد بيرغر 25:02
دي تي أم
23-03-2021

ThinkingForward مع غيرهارد بيرغر

أودي تودّع 07:24
دي تي أم
09-11-2020

أودي تودّع "دي تي أم" كفريق مصنعي

دي تي أم: ملخص السباق الثاني في هوكنهايم 03:07
دي تي أم
09-11-2020

دي تي أم: ملخص السباق الثاني في هوكنهايم

دي تي أم: ملخص السباق الأول في هوكنهايم 03:58
دي تي أم
09-11-2020

دي تي أم: ملخص السباق الأول في هوكنهايم

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون محبط من استراتيجية فريقه مرسيدس في سباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون محبط من استراتيجية فريقه مرسيدس في سباق تركيا

بوتاس يفوز بسباق تركيا المثير أمام فيرشتابن وهاميلتون يحلّ خامسًا بعد مجازفة استراتيجيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يفوز بسباق تركيا المثير أمام فيرشتابن وهاميلتون يحلّ خامسًا بعد مجازفة استراتيجيّة

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

بوتاس: الفوز بسباق تركيا أحد أفضل انتصاراتي على الإطلاق في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: الفوز بسباق تركيا أحد أفضل انتصاراتي على الإطلاق في الفورمولا واحد

هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

لوكلير يتعهّد بالتعلم من خسارة النقاط التي تكبّدها في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يتعهّد بالتعلم من خسارة النقاط التي تكبّدها في سوتشي

أحدث الأخبار

دي تي ام: غوتز يحسم اللقب بعد فرض مرسيدس لأوامر الفريق في نوريسرينغ
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: غوتز يحسم اللقب بعد فرض مرسيدس لأوامر الفريق في نوريسرينغ

دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ

دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ

دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.