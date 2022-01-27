"دي تي ام" تعلن حظراً تاماً لأوامر الفريق في موسم 2022

انتهى أول موسم من تطبيق قوانين "جي تي 3" في 2021، بالكثير من الجدل، حين قامت مرسيدس بتبديل المراكز بين سائقيها الثلاثة في الصدارة على حلبة نوريسرينغ، حيث طلبت من لوكاس أور وفيليب إيليس الإبطاء وإفساح المجال أمام المنافس على اللقب ماكسيميليان غوتز، للمرور.

وهذا ما سمح له - بعد أن كان متأخراً بـ 22 نقطة خلف ليام لاوسون - بالتقدم في الترتيب ومن ثم اقتناص لقب غير متوقع.

ومباشرة بعد السباق، وعد غيرهارد بيرغر رئيس "دي تي ام"، بإيجاد حل في 2022، مشيراً لإمكانية حظر أوامر الفريق.

وبالرغم من أن البطولة لم تحدد بالضبط الأطراف التي يمنع عليها إملاء الأوامر على السائقين خلال السباق، لكن القانون ينص على: "يمنع أي راعٍ، مزود، شركة أو شريك، بما في ذلك المصنعون، أو الموردون أو عملاؤهم، بالتأثير أو محاولة التأثير على أوامر الفريق أو أي سائق أو مشارك".

ومن جهة أخرى، كانت "دي تي ام" قد أعلنت عن عدة تغييرات للوائح الرياضية لعام 2022، حيث من المتوقع ازدياد عدد المشاركات إلى 25 على الأقل، مقارنة بـ 19 في 2021.

وبعيداً عن القوانين الجديدة، بات يتعين تبديل الإطارات من قبل ميكانيكيين اثنين كحد أقصى بدءاً من الإطارات الخلفية ومن ثم الأمامية.

وبوسع الفرق كذلك إكمال وقفات الصيانة الإلزامية أثناء فترة سيارة الأمان، مع الإشارة إلى أن البطولة تدرس إمكانية إدخال تطبيق الأعلام الصفراء على كامل المسار.

كما بات قرار إطلاق السباق بيد مدير السباق - وليس السائق المتصدر - خلال الانطلاقة المتحركة.

إضافة إلى ذلك، فإن سلسلة السباقات الألمانية ستمنح نقطة لصاحب أسرع لفة في السباق خلال موسم 2022، بشكل مماثل للفورمولا واحد والفورمولا إي.