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دي تي أم أخبار

دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021

تنطلق حقبة "جي تي3" الجديدة في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" نهاية هذا الأسبوع من مونزا، حيث نستعرض معكم القائمة الكاملة للسائقين، الفرق والمصنعين المشاركين في السلسلة لموسم 2021.

دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021

ستة مصنّعين سيكونون حاضرين في هذا الموسم، خمسة منهم يشاركون لكامل الموسم، حيث تواصل كل من آودي و"بي ام دبليو" مشاركتها في السلسلة بينما تنتقل من الفئة الأولى إلى سيارات "جي تي3"، في حين تعود مرسيدس بعد غياب عامين، ليُشعلوا من جديد المعركة الثلاثية التي شهدناها في العقد الماضي.

فيما سيتم تمثيل لامبورغيني وفيراري في البطولة للمرة الأولى، مع مشاركة بسيارتين للأخيرة بدعم من ريد بُل.

وأخيرًا مكلارين التي ستشارك في ثلاثة سباقات هذا الموسم كجزء من برنامجها الذي تديره "جاي بي موتورسبورت".

وعلى صعيد السائقين، فسنكون على موعد مع ثلاثة أبطال سابقين على شبكة الانطلاق هذا العام، بما فيهم سائق مرسيدس غاري بافيت.

وينضم إلى بافيت هذا العام البطل الثنائي ماركو فيتمان وبطل موسم 2013 مايك روكينفيلر.

هذا بالإضافة إلى وصيف العام الماضي نيكو مولر، سائق الفورمولا واحد السابق تيمو غلوك، صاحب الانتصارات لوكاس آور ودانيال جانكاديللا، والذين سيكونون من بين آخرين من أصحاب الخبرة على شبكة الانطلاق هذا الموسم.

في المقابل، يتصدر قائمة السائقين الناشئين سائق ريد بُل السابق في الفورمولا واحد أليكس ألبون، إلى جانب نيك كاسيدي وليام لاوسون.

كيلفن فان دير ليند، ماكسيميليان غوتز وفينسنت أبريل سيكونون من بين الوافدين الجُدد إلى البطولة، إذ سيجلبون معهم الكثير من الخبرة في عالم "جي تي3" من الفئات الأخرى.

وإجمالًا، ستكون هنالك 19 سيارة مشاركة في جولة مونزا الافتتاحية هذا العام، قبل أن يرتفع ذلك الرقم إلى 20 ضمن أحداث مختارة ستكون مكلارين حاضرة فيها مع كريستيان كلاين.

تشكيلة سائق "دي تي ام" لموسم 2021:

السائق

الفريق

المصنع
South Africa كيلفن فان دير ليند آبت سبورتسلاين آودي
Germany مايك روكينفلر آبت سبورتسلاين آودي
Germany صوفيا فلوريش آبت سبورتسلاين آودي
Switzerland نيكو مولر فريق روزبرغ آودي
United States ديف غور فريق روزبرغ آودي
Germany تيمو غلوك روي ريسينغ بي ام دبليو
South Africa شيلدون فان دير ليند روي ريسينغ بي ام دبليو
Germany ماركو فيتمان والكنهورست موتورسبورت بي ام دبليو
Thailand أليكس ألبون / New Zealand نيك كاسيدي ألفا تاوري / أيه اف كورسيه فيراري
New Zealand ليام لاوسون ريد بُل / أيه اف كورسيه فيراري
Belgium إستيبان موث تي 3 موتورسبورت لامبورغيني
United Kingdom إزمي هوكي تي 3 موتورسبورت لامبورغيني
Austria كريستيان كلاين* جاي بي موتورسبورت مكلارين
Germany ماكسيمليان غوتز اتش آر تي مرسيدس
Monaco فينسنت أبريل اتش آر تي مرسيدس
Spain دانيال جانكاديللا غروب ام ريسينغ مرسيدس
United Kingdom غاري بافيت** ميوك موتورسبورت مرسيدس
Austria لوكاس آور فينفارد ريسينغ مرسيدس
Switzerland فيليب إليس فينفارد ريسينغ مرسيدس
India أرجون مايني غيتسبيد مرسيدس

* ثلاث جولات فقط

** من المتوقع استبداله بماكسميليان بوك لأول جولتين

روزنامة "دي تي ام" لموسم 2021:

الجولة

التاريخ

الحلبة

1

يونيو/حزيران 18-20

Italy مونزا

2

يوليو/تموز 23-25

Germany لاوزيتس رينغ

3

أغسطس/آب 6-8

Belgium زولدر

4

أغسطس/آب 20-22

Germany نوربورغرينغ

5

سبتمبر/أيلول 3-5

Austria ريد بُل رينغ

6

سبتمبر/أيلول 17-19

Netherlands أسين

7

أكتوبر/تشرين الأول 1-3

Germany هوكنهايم
سيتم الإعلان عنها لاحقًا

سيتم الإعلان عنها لاحقًا

Germany نوريسرينغ
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ثلاثة فرق على الأقل بصدد تمثيل مرسيدس في "دي تي ام" لموسم 2021

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