دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021

ستة مصنّعين سيكونون حاضرين في هذا الموسم، خمسة منهم يشاركون لكامل الموسم، حيث تواصل كل من آودي و"بي ام دبليو" مشاركتها في السلسلة بينما تنتقل من الفئة الأولى إلى سيارات "جي تي3"، في حين تعود مرسيدس بعد غياب عامين، ليُشعلوا من جديد المعركة الثلاثية التي شهدناها في العقد الماضي.

فيما سيتم تمثيل لامبورغيني وفيراري في البطولة للمرة الأولى، مع مشاركة بسيارتين للأخيرة بدعم من ريد بُل.

وأخيرًا مكلارين التي ستشارك في ثلاثة سباقات هذا الموسم كجزء من برنامجها الذي تديره "جاي بي موتورسبورت".

وعلى صعيد السائقين، فسنكون على موعد مع ثلاثة أبطال سابقين على شبكة الانطلاق هذا العام، بما فيهم سائق مرسيدس غاري بافيت.

وينضم إلى بافيت هذا العام البطل الثنائي ماركو فيتمان وبطل موسم 2013 مايك روكينفيلر.

هذا بالإضافة إلى وصيف العام الماضي نيكو مولر، سائق الفورمولا واحد السابق تيمو غلوك، صاحب الانتصارات لوكاس آور ودانيال جانكاديللا، والذين سيكونون من بين آخرين من أصحاب الخبرة على شبكة الانطلاق هذا الموسم.

في المقابل، يتصدر قائمة السائقين الناشئين سائق ريد بُل السابق في الفورمولا واحد أليكس ألبون، إلى جانب نيك كاسيدي وليام لاوسون.

كيلفن فان دير ليند، ماكسيميليان غوتز وفينسنت أبريل سيكونون من بين الوافدين الجُدد إلى البطولة، إذ سيجلبون معهم الكثير من الخبرة في عالم "جي تي3" من الفئات الأخرى.

وإجمالًا، ستكون هنالك 19 سيارة مشاركة في جولة مونزا الافتتاحية هذا العام، قبل أن يرتفع ذلك الرقم إلى 20 ضمن أحداث مختارة ستكون مكلارين حاضرة فيها مع كريستيان كلاين.

تشكيلة سائق "دي تي ام" لموسم 2021:

السائق الفريق المصنع كيلفن فان دير ليند آبت سبورتسلاين آودي مايك روكينفلر آبت سبورتسلاين آودي صوفيا فلوريش آبت سبورتسلاين آودي نيكو مولر فريق روزبرغ آودي ديف غور فريق روزبرغ آودي تيمو غلوك روي ريسينغ بي ام دبليو شيلدون فان دير ليند روي ريسينغ بي ام دبليو ماركو فيتمان والكنهورست موتورسبورت بي ام دبليو أليكس ألبون / نيك كاسيدي ألفا تاوري / أيه اف كورسيه فيراري ليام لاوسون ريد بُل / أيه اف كورسيه فيراري إستيبان موث تي 3 موتورسبورت لامبورغيني إزمي هوكي تي 3 موتورسبورت لامبورغيني كريستيان كلاين* جاي بي موتورسبورت مكلارين ماكسيمليان غوتز اتش آر تي مرسيدس فينسنت أبريل اتش آر تي مرسيدس دانيال جانكاديللا غروب ام ريسينغ مرسيدس غاري بافيت** ميوك موتورسبورت مرسيدس لوكاس آور فينفارد ريسينغ مرسيدس فيليب إليس فينفارد ريسينغ مرسيدس أرجون مايني غيتسبيد مرسيدس * ثلاث جولات فقط

** من المتوقع استبداله بماكسميليان بوك لأول جولتين



روزنامة "دي تي ام" لموسم 2021:

الجولة التاريخ الحلبة 1 يونيو/حزيران 18-20 مونزا 2 يوليو/تموز 23-25 لاوزيتس رينغ

3 أغسطس/آب 6-8 زولدر 4 أغسطس/آب 20-22 نوربورغرينغ 5 سبتمبر/أيلول 3-5 ريد بُل رينغ

6 سبتمبر/أيلول 17-19 أسين 7 أكتوبر/تشرين الأول 1-3 هوكنهايم سيتم الإعلان عنها لاحقًا سيتم الإعلان عنها لاحقًا

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