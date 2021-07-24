دي تي ام: الأخوان فان دير ليند على صف الانطلاق الأول وأليكس ألبون سابعًا في لاوسيتزرينغ

تحسّنت الأزمنة بشكل ملحوظ على مدار الحصة التي امتدت لـ 20 دقيقة، حيث تمكن كامل السائقين تقريبًا من تجاوز زمن الصدارة المبدئي الذي سجّله كيلفن فان دير ليند على متن سيارته آودي والبالغ دقيقة و31.371 ثانية.

وكان فينسنت أبريل سائق "اتش.آر.تي" أول من كسر حاجز الدقيقة و31 ثانية، مسجّلًا دقيقة و30.874 ثانية.

ومع عودة السائقين إلى المسار في الدقائق الخمس الأخيرة، كان مايك روكينفلر بطل 2013 أوّل من صعد إلى الصدارة قبل أن يُطيح به كيلفن فان دير ليند ويحسّن زمنه إلى دقيقة و30.726 ثانية.

وقد تمكّن فان دير ليند وروكينفلر من تحسين زمنيهما من جديد ضمن محاولتهما الأخيرة، مع تواجد إستيبان موث في المركز الثالث لصالح "تي3 موتورسبورت".

لكنّ مفاجأة متأخرة من شيلدون فان دير ليند قلبت الموازين، حيث تمكّن من تسجيل الزمن الأسرع في اللحظات الأخيرة مع دقيقة و30.537 ثانية، متقدمًا على أخيه بفارق 0.027 ثانية ليحصد قطب الانطلاق الثاني له في السلسلة.

وبذلك تراجع روكينفلر إلى المركز الثالث في التصنيف الأخير أمام موث الذي كان أفضل سائقي لامبورغيني.

ليام لاوسون تمكن من تحسين زمنه بعشر من الثانية في لفته الأخيرة ليحصد المركز الخامس أمام أرجون مايني الذي كان أفضل السائقين من معكسر مرسيدس متفوقًا على أليسكندر ألبون سائق الفورمولا واحد السابق.

وقد أكمل تيمو غلوك، فيليب إليس وماكسيميليان بوهك ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق: