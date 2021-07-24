تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة التالي / دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ
دي تي أم / لاوسيتزرينغ تقرير التجارب التأهيليّة

دي تي ام: الأخوان فان دير ليند على صف الانطلاق الأول وأليكس ألبون سابعًا في لاوسيتزرينغ

تمكن شيلدون فان دير ليند من وضع سيارته "بي ام دبليو" على قطب الانطلاق الأول للسباق الافتتاحي من جولة لاوسيتزرينغ ضمن منافسات بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام"، متقدمًا على أخيه الأكبر كيلفن بـ 0.027 ثانية فقط.

دي تي ام: الأخوان فان دير ليند على صف الانطلاق الأول وأليكس ألبون سابعًا في لاوسيتزرينغ

تحسّنت الأزمنة بشكل ملحوظ على مدار الحصة التي امتدت لـ 20 دقيقة، حيث تمكن كامل السائقين تقريبًا من تجاوز زمن الصدارة المبدئي الذي سجّله كيلفن فان دير ليند على متن سيارته آودي والبالغ دقيقة و31.371 ثانية.

وكان فينسنت أبريل سائق "اتش.آر.تي" أول من كسر حاجز الدقيقة و31 ثانية، مسجّلًا دقيقة و30.874 ثانية.

ومع عودة السائقين إلى المسار في الدقائق الخمس الأخيرة، كان مايك روكينفلر بطل 2013 أوّل من صعد إلى الصدارة قبل أن يُطيح به كيلفن فان دير ليند ويحسّن زمنه إلى دقيقة و30.726 ثانية.

وقد تمكّن فان دير ليند وروكينفلر من تحسين زمنيهما من جديد ضمن محاولتهما الأخيرة، مع تواجد إستيبان موث في المركز الثالث لصالح "تي3 موتورسبورت".

لكنّ مفاجأة متأخرة من شيلدون فان دير ليند قلبت الموازين، حيث تمكّن من تسجيل الزمن الأسرع في اللحظات الأخيرة مع دقيقة و30.537 ثانية، متقدمًا على أخيه بفارق 0.027 ثانية ليحصد قطب الانطلاق الثاني له في السلسلة.

وبذلك تراجع روكينفلر إلى المركز الثالث في التصنيف الأخير أمام موث الذي كان أفضل سائقي لامبورغيني.

ليام لاوسون تمكن من تحسين زمنه بعشر من الثانية في لفته الأخيرة ليحصد المركز الخامس أمام أرجون مايني الذي كان أفضل السائقين من معكسر مرسيدس متفوقًا على أليسكندر ألبون سائق الفورمولا واحد السابق.

وقد أكمل تيمو غلوك، فيليب إليس وماكسيميليان بوهك ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق التوقيت الفارق
1 31 South Africa شيلدون فان دير ليند 1:30.537  
2 3 South Africa كلفن فان دير لينده 1:30.564 0.027
3 9 Germany مايك روكينفلر 1:30.674 0.137
4 10 Belgium إستيبان موث 1:30.710 0.173
5 30 New Zealand ليام لاوسون 1:30.744 0.207
6 36 India أرجون مايني 1:30.756 0.219
7 23 Thailand ألكسندر ألبون 1:30.860 0.323
8 16 Germany تيمو غلوك 1:30.869 0.332
9 57 United Kingdom فيليب إليس 1:30.874 0.337
10 18 Germany ماكسيميليان بوهك 1:30.897 0.360
11 22 Austria لوكاس آور 1:30.940 0.403
12 5 France فينسنت أبريل 1:31.008 0.471
13 8 Spain دانيال جونكاديلا 1:31.041 0.504
14 11 Germany ماركو فيتمان 1:31.052 0.515
15 4 Germany ماكسيميليان غوتز 1:31.097 0.560
16 51 Switzerland نيكو مولر 1:31.254 0.717
17 99 Germany صوفيا فلورش 1:31.314 0.777
18 26 United Kingdom إيسمي هاوكي 1:31.408 0.871
19 12 United States ديف غوري 1:31.786 1.249
المشاركات
التعليقات
دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

المقال السابق

دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

المقال التالي

دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ

دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟

3 س
2
فورمولا 1

فيرشتابن: الفورمولا واحد المُقيِّدة "لا تزال بعيدة للغاية عن الإندي كار"

3 س
3
فورمولا 1

الفورمولا واحد تكشف عن تفاصيل جدول السباق القصير في مونزا

4
فورمولا 1

تحليل: مسائل خارج المسار ساهمت في حادثة هاميلتون وفيرشتابن

5
راليات شرق أوسطية أخرى

رالي جزين: روجيه فغالي "المنافسة ستصبح أجمل بسبب مشاركتي على متن سيارة من المجموعة "ن"

33 دقيقة
أحدث الأخبار
دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ
DTM

دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ

17د
دي تي ام: الأخوان فان دير ليند على صف الانطلاق الأول وأليكس ألبون سابعًا في لاوسيتزرينغ
DTM

دي تي ام: الأخوان فان دير ليند على صف الانطلاق الأول وأليكس ألبون سابعًا في لاوسيتزرينغ

2 س
دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة
DTM

دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

12-07-2021
دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني
DTM

دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني

20-06-2021
دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا
DTM

دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا

19-06-2021
أحدث ملفات الفيديو
ThinkingForward مع غيرهارد بيرغر 25:02
دي تي أم
23-03-2021

ThinkingForward مع غيرهارد بيرغر

أودي تودّع 07:24
دي تي أم
09-11-2020

أودي تودّع "دي تي أم" كفريق مصنعي

دي تي أم: ملخص السباق الثاني في هوكنهايم 03:07
دي تي أم
09-11-2020

دي تي أم: ملخص السباق الثاني في هوكنهايم

دي تي أم: ملخص السباق الأول في هوكنهايم 03:58
دي تي أم
09-11-2020

دي تي أم: ملخص السباق الأول في هوكنهايم

دي تي أم: المستقبل الآن! 01:04
دي تي أم
09-11-2020

دي تي أم: المستقبل الآن!

الأكثر شعبية اليوم

كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟

فيرشتابن: الفورمولا واحد المُقيِّدة "لا تزال بعيدة للغاية عن الإندي كار"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: الفورمولا واحد المُقيِّدة "لا تزال بعيدة للغاية عن الإندي كار"

الفورمولا واحد تكشف عن تفاصيل جدول السباق القصير في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تكشف عن تفاصيل جدول السباق القصير في مونزا

تحليل: مسائل خارج المسار ساهمت في حادثة هاميلتون وفيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: مسائل خارج المسار ساهمت في حادثة هاميلتون وفيرشتابن

رالي جزين: روجيه فغالي "المنافسة ستصبح أجمل بسبب مشاركتي على متن سيارة من المجموعة "ن"
راليات شرق أوسطية أخرى راليات شرق أوسطية أخرى

رالي جزين: روجيه فغالي "المنافسة ستصبح أجمل بسبب مشاركتي على متن سيارة من المجموعة "ن"

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"

هورنر يتمسّك بانتقاداته لاحتفالات مرسيدس بالفوز بجائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر يتمسّك بانتقاداته لاحتفالات مرسيدس بالفوز بجائزة بريطانيا الكبرى

أحدث الأخبار

دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ

دي تي ام: الأخوان فان دير ليند على صف الانطلاق الأول وأليكس ألبون سابعًا في لاوسيتزرينغ
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: الأخوان فان دير ليند على صف الانطلاق الأول وأليكس ألبون سابعًا في لاوسيتزرينغ

دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني
دي تي أم دي تي أم

دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.