دي تي ام: إليس يضع مرسيدس على قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني في لاوسيتزرينغ

بعد تسجيله أول فوز لمرسيدس منذ موسم 2018 يوم أمس السبت، انتزع سائق وينوارد كذلك قطب الانطلاق الأول للصانع الألماني ضمن حقبة "جي تي3" في السلسلة مع زمن مثير للإعجاب بلغ دقيقة و30.292 ثانية.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد آثر 6 من السائقين الـ 19 البقاء في المرآب للدقائق العشر الأولى، لتشهد الحصة منافسات هادئة للغاية في بدايتها، قبل أن تشتعل المنافسة في الدقائق الخمس الأخيرة.

حيث كان فينسنت أبريل أول من كسر حاجز الدقيقة و31 ثانية، مع دقيقة و30.923 ثانية على متن سيارته مرسيدس.

وواصلت مرسيدس التناوب على الصدارة مع سائقيَيها أرجون مايني ولوكاس آور، قبل أن يأتي إليس ويسجّل الزمن الأسرع لنهاية هذا الأسبوع، ليُحرز بأريحية قطب الانطلاق الأول له في السلسلة.

فيما كان لاوسون المنافس الأقرب لإليس، مسجلًا دقيقة و30.686 ثانية في اللحظات الأخيرة من الحصة ليحصد مركز الانطلاق الثاني.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلًا من إليس ولاوسون سيحمل أوزان نجاح ثقيلة على سيارته خلال السباق نتيجة إنهائهما سباق الأمس بالمركزين الأول والثاني تواليًا.

خلف ذلك الثنائي أتى ماكسيمليان غوتز ثالثًا أمام كيلفن فان دير ليند، تيمو غلوك وآور.

بينما أكمل شيلدون فان دير ليند، دانيال جونكاديلا، مايني ومايك روكينفلر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق: