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دي تي أم / لاوسيتزرينغ تقرير التجارب التأهيليّة

دي تي ام: إليس يضع مرسيدس على قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني في لاوسيتزرينغ

واصل فيليب إليس سائق مرسيدس أداءه القوي بعد فوزه بسباق الأمس ليحصد قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني ضمن جولة لاوسيتزرينغ في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام"، متفوقًا على ليام لاوسون بما يناهز 4 أعشار من الثانية.

دي تي ام: إليس يضع مرسيدس على قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني في لاوسيتزرينغ

بعد تسجيله أول فوز لمرسيدس منذ موسم 2018 يوم أمس السبت، انتزع سائق وينوارد كذلك قطب الانطلاق الأول للصانع الألماني ضمن حقبة "جي تي3" في السلسلة مع زمن مثير للإعجاب بلغ دقيقة و30.292 ثانية.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد آثر 6 من السائقين الـ 19 البقاء في المرآب للدقائق العشر الأولى، لتشهد الحصة منافسات هادئة للغاية في بدايتها، قبل أن تشتعل المنافسة في الدقائق الخمس الأخيرة.

حيث كان فينسنت أبريل أول من كسر حاجز الدقيقة و31 ثانية، مع دقيقة و30.923 ثانية على متن سيارته مرسيدس.

وواصلت مرسيدس التناوب على الصدارة مع سائقيَيها أرجون مايني ولوكاس آور، قبل أن يأتي إليس ويسجّل الزمن الأسرع لنهاية هذا الأسبوع، ليُحرز بأريحية قطب الانطلاق الأول له في السلسلة.

فيما كان لاوسون المنافس الأقرب لإليس، مسجلًا دقيقة و30.686 ثانية في اللحظات الأخيرة من الحصة ليحصد مركز الانطلاق الثاني.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلًا من إليس ولاوسون سيحمل أوزان نجاح ثقيلة على سيارته خلال السباق نتيجة إنهائهما سباق الأمس بالمركزين الأول والثاني تواليًا.

خلف ذلك الثنائي أتى ماكسيمليان غوتز ثالثًا أمام كيلفن فان دير ليند، تيمو غلوك وآور.

بينما أكمل شيلدون فان دير ليند، دانيال جونكاديلا، مايني ومايك روكينفلر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 57 United Kingdom فيليب إليس 6 1:30.292  
2 30 New Zealand ليام لاوسون 8 1:30.686 0.394
3 4 Germany ماكسيميليان غوتز 12 1:30.695 0.403
4 3 South Africa كلفن فان دير لينده 5 1:30.717 0.425
5 16 Germany تيمو غلوك 9 1:30.763 0.471
6 22 Austria لوكاس آور 6 1:30.811 0.519
7 31 South Africa شيلدون فان دير ليند 7 1:30.867 0.575
8 8 Spain دانيال جونكاديلا 10 1:30.870 0.578
9 36 India أرجون مايني 9 1:30.888 0.596
10 9 Germany مايك روكينفلر 6 1:30.913 0.621
11 5 France فينسنت أبريل 12 1:30.923 0.631
12 18 Germany ماكسيميليان بوهك 6 1:30.935 0.643
13 23 Thailand ألكسندر ألبون 9 1:30.944 0.652
14 11 Germany ماركو فيتمان 10 1:31.064 0.772
15 51 Switzerland نيكو مولر 10 1:31.134 0.842
16 10 Belgium إستيبان موث 9 1:31.326 1.034
17 12 United States ديف غوري 10 1:31.679 1.387
18 26 United Kingdom إيسمي هاوكي 10 1:31.939 1.647
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دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ

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