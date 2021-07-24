دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ

قدّم شيلدون فان دير ليند انطلاقة نظيفة من المركز الأول على متن سيارته "بي ام دبليو"، متقدمًا أمام أخيه الأكبر وسائق آودي كيلفن، بينما انطلقت معركة على المركز الثالث خلفهما بين إستيبان موث سائق لامبورغيني وناشئ ريد بُل ليام لاوسون.

وبعد مرور ثلاث لفات فقط، دخلت سيارة الأمان إثر اصطدام إسمي هاوكي العنيف بالحائط الخرساني.

ومع استئناف السباق، بدأت رحلة إليس سائق "ويناورد" نحو أول فوز له في "دي تي ام"، إذ وبعد أن تقدم بالفعل من المركز التاسع إلى الخامس خلال اللفات الافتتاحية، نجح السائق السويسري في تجاوز كلا من موث ومايك روكينفلر بحركة واحدة، قبل أن يُقدم على تجاوز كيلفن فان دير ليند تحت الكبح عند المنعطف الثاني.

وبعد دورة التوقفات الإلزامية، بدأت وتيرة شيلدون فان دير ليند بالتراجع، لينتهز إليس تلك الفرصة وينتزع الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأول من اللفة 20.

فيما تمكّن لاوسون كذلك من تجاوز فان دير ليند إلى المركز الثاني، ليؤسس لمعركة ثنائية على الفوز في مواجهة إليس.

لكنّ إليس تمكن من الابتعاد في الأمام سريعًا ليوسّع الفارق ويتّجه نحو فوزه الأول في السلسلة.

كما سجّل ذلك الفوز أيضاً أول انتصار للصانع الألماني مرسيدس في "دي تي ام" منذ عودته إلى البطولة هذا الموسم.

المركز الثالث ذهب إلى روكينفلر بعدما ورثه إثر عقوبة شيلدون فان دير ليند، فيما حلّ كيلفن فان دير ليند رابعًا أمام سائق ريد بُل أليكسندر ألبون.

لوكاس آور زميل إليس بالفريق احتلّ المركز السادس أمام ماركو فيتمان وموث، بينما أكمل شيلدون فان دير ليند وماكسيميليان بوهك ترتيب المراكز العشرة الأولى.