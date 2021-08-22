دي تي ام: أليكس ألبون يفرض سيطرته ويسجّل فوزه الأول في نوربورغرينغ

في سباق شهد 9 انسحابات وفترتين لسيارة الأمان، نجح ألبون في تفادي تلك الفوضى خلفه ليسجّل فوزًا ثانيًا لفريقه "أيه اف كورسيه فيراري" بعد الفوز الذي حققه زميله ليام لاوسون في الجولة الافتتاحية في مونزا.

وقدم ألبون انطلاقة رائعة ليحافظ على صدارته أمام دانيال جانكاديللا سائق "غروب ام مرسيدس"، بينما تمكن مايكل أميرمولر من التقدم على ماركو فيتمان سائق "واكينهورت بي ام دبليو" ليضع سيارته بورشه ضمن مراكز منصة التتويج.

وقد دخلت سيارة الأمان الأولى في اللفة الثانية عندما اصطدم ماكسيمليان بوهك في الحواجز، قبل أن يُستأنف السباق في اللفة الرابعة.

وقد حافظ ألبون على صدارته مع إعادة الانطلاقة، حيث تقدّم بسهولة على جانكاديللا.

وبعد دخول سيارة الأمان لمرة ثانية من أجل استعادة سيارة "اتش آر تي مرسيدس" المتوقفة، تواجد ألبون في المركز التاسع على إعادة الانطلاقة، مع 8 سيارات أمامه لم تكمل توقفاتها بعد على عكسه التايلندي.

لكنّ صاحب الـ 25 عامًا شقّ طريقه بسهولة كبيرة بينما خسر جانكاديللا - الذي كان ثانيًا - الوقت خلال الزحام.

وقد استعاد ألبون الصدارة بحلول اللفة 25، قبل أن يوسّع صدارته مع توقّف منافسيه في الخلف ليعبر العلم الشطرنجي في المركز الأول بفارق 5 ثوان.

المركز الثاني ذهب إلى جانكاديللا أمام فيتمان الذي سجّل منصة تتويجه الثانية هذا الموسم أمام ماكسيمليان غوتز.

إستيبان موث حلّ خامسًا ضمن أفضل نتائجه في "دي تي ام"، حيث تواجد أمام لوكاس آور أرجون مايني.

بينما أكمل تيمو غلوك، فينسنت أبريل ونيكو مولر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: