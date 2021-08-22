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دي تي أم / نوربورغرينغ تقرير السباق

دي تي ام: أليكس ألبون يفرض سيطرته ويسجّل فوزه الأول في نوربورغرينغ

نجح السائق الاحتياطي لريد بُل في الفورمولا واحد أليكس ألبون في تسجيل فوزه الأول ضمن منافسات بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام"، وذلك بعدما فرض سيطرته على السباق الثاني لجولة نوربورغرينغ منطلقًا من المركز الأول.

دي تي ام: أليكس ألبون يفرض سيطرته ويسجّل فوزه الأول في نوربورغرينغ

في سباق شهد 9 انسحابات وفترتين لسيارة الأمان، نجح ألبون في تفادي تلك الفوضى خلفه ليسجّل فوزًا ثانيًا لفريقه "أيه اف كورسيه فيراري" بعد الفوز الذي حققه زميله ليام لاوسون في الجولة الافتتاحية في مونزا.

وقدم ألبون انطلاقة رائعة ليحافظ على صدارته أمام دانيال جانكاديللا سائق "غروب ام مرسيدس"، بينما تمكن مايكل أميرمولر من التقدم على ماركو فيتمان سائق "واكينهورت بي ام دبليو" ليضع سيارته بورشه ضمن مراكز منصة التتويج.

وقد دخلت سيارة الأمان الأولى في اللفة الثانية عندما اصطدم ماكسيمليان بوهك في الحواجز، قبل أن يُستأنف السباق في اللفة الرابعة.

وقد حافظ ألبون على صدارته مع إعادة الانطلاقة، حيث تقدّم بسهولة على جانكاديللا.

وبعد دخول سيارة الأمان لمرة ثانية من أجل استعادة سيارة "اتش آر تي مرسيدس" المتوقفة، تواجد ألبون في المركز التاسع على إعادة الانطلاقة، مع 8 سيارات أمامه لم تكمل توقفاتها بعد على عكسه التايلندي.

لكنّ صاحب الـ 25 عامًا شقّ طريقه بسهولة كبيرة بينما خسر جانكاديللا - الذي كان ثانيًا - الوقت خلال الزحام.

وقد استعاد ألبون الصدارة بحلول اللفة 25، قبل أن يوسّع صدارته مع توقّف منافسيه في الخلف ليعبر العلم الشطرنجي في المركز الأول بفارق 5 ثوان.

المركز الثاني ذهب إلى جانكاديللا أمام فيتمان الذي سجّل منصة تتويجه الثانية هذا الموسم أمام ماكسيمليان غوتز.

إستيبان موث حلّ خامسًا ضمن أفضل نتائجه في "دي تي ام"، حيث تواجد أمام لوكاس آور أرجون مايني.

بينما أكمل تيمو غلوك، فينسنت أبريل ونيكو مولر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   23 Thailand ألكسندر ألبون 38 1:00:08.110  
2   8 Spain دانيال جونكاديلا 38 1:00:12.744 4.634
3   11 Germany ماركو فيتمان 38 1:00:16.104 7.994
4   4 Germany ماكسيميليان غوتز 38 1:00:16.869 8.759
5   10 Belgium إستيبان موث 38 1:00:17.558 9.448
6   22 Austria لوكاس آور 38 1:00:29.852 21.742
7   36 India أرجون مايني 38 1:00:30.898 22.788
8   16 Germany تيمو غلوك 38 1:00:51.856 43.746
9   5 France فينسنت أبريل 38 1:00:55.371 47.261
10   51 Switzerland نيكو مولر 38 1:00:55.444 47.334
11   15 Austria كريستيان كلين 38 1:00:55.577 47.467
12   12 Germany كريستوفر هاس 38 1:00:56.708 48.598
13   26 United Kingdom إيسمي هاوكي 38 1:00:57.125 49.015
14   99 Germany ماركوس وينكلهوك 38 1:01:19.841 1:11.731
15   30 New Zealand ليام لاوسون 24 41:22.251 14 Laps
16   3 South Africa كلفن فان دير لينده 17 29:24.231 21 Laps
17   9 Germany مايك روكينفلر 17 29:31.475 21 Laps
18   92 مايكل أرميرمولر 16 27:39.908 22 Laps
19   31 South Africa شيلدون فان دير ليند 16 27:40.355 22 Laps
20   6 Germany هوبير هاوبت 7 11:33.827 31 Laps
21   7 Germany لوكا ستولتز 3 5:20.860 35 Laps
22   57 United Kingdom فيليب إليس 3 5:21.285 35 Laps
23   18 Germany ماكسيميليان بوهك 1 1:38.863 37 Laps
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دي تي ام: فان دير ليند يحقق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ

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