دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا

كانت الأزمنة أسرع بكثيرٍ من تلك المسجّلة في تجارب الجمعة، حيث كان ماكسيميليان غوتز سائق مرسيدس أسرع بنصف ثانية من معيار فيليب إيليس في التجارب الحرّة الثانية ضمن لفّته الأولى.

ونجح كيفلن فان دير ليندي سائق آبت آودي في التفوّق عليه مسجّلًا 1:47.002 دقيقة قبل أن يكون لوكاس آور سائق وينوارد مرسيدس أوّل من يكسر عتبة الـ 107 ثوانٍ.

وأكمل أبريل سلسلة اللفّات الأولى في الصدارة بتوقيت وقدره 1:46.488 دقيقة، وكان من المنتظر أن يُحسّن الجميع أزمنتهم في الطلعة الثانية خلال الدقائق الخمس الأخيرة، لكنّ دانيال جونكاديلا كان الوحيد القادر على إزعاج سائقي المقدّمة بتسجيله 1:46.560 دقيقة ليتقدّم إلى المركز الثاني

ولم يُحسّن بقيّة السائقين أزمنتهم ما ترك أبريل في المركز الأوّل أمام جونكاديلا، بينما ذهب المركز الثالث إلى آور بفارق 0.030 ثانية عن الأخير.

وأكمل غوتز رباعيّة مرسيدس، في حين سينطلق إستيبان موث خامسًا بعد لفّة أخيرة سريعة على إطارات لامبورغيني "تي3".

وذهب المركز السادس إلى إليس، بينما تأهّل ناشئ ريد بُل ليام لاوسن سابعًا كأفضل سائقي فريق "آي.اف كورسي" التابع لفيراري.

أمّا وصيف العام الماضي نيكو مولر فقد كان أفضل سائقي آودي في المركز الثامن وتقدّم على فان دير ليندي بفارق 0.065 ثانية، في حين أكمل ماكسيميليان بوك ترتيب العشرة الأوائل.

واقتصر أليكسندر ألبون في المقابل على المركز الـ 14 على متن سيارة فيراري وكان أبطأ بتسعة أعشارٍ من الثانية من الصدارة.

نتيجة التصفيات الأولى: