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دي تي أم / مونزا تقرير التجارب التأهيليّة

دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا

حقّق فنسنت أبريل قطب الانطلاق الأوّل الأوّل من نوعه في حقبة الجي تي 3 الجديدة ضمن بطولة السيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام" في مونزا، وذلك وسط حجز مرسيدس للمراكز الأربعة الأولى.

دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا

كانت الأزمنة أسرع بكثيرٍ من تلك المسجّلة في تجارب الجمعة، حيث كان ماكسيميليان غوتز سائق مرسيدس أسرع بنصف ثانية من معيار فيليب إيليس في التجارب الحرّة الثانية ضمن لفّته الأولى.

ونجح كيفلن فان دير ليندي سائق آبت آودي في التفوّق عليه مسجّلًا 1:47.002 دقيقة قبل أن يكون لوكاس آور سائق وينوارد مرسيدس أوّل من يكسر عتبة الـ 107 ثوانٍ.

وأكمل أبريل سلسلة اللفّات الأولى في الصدارة بتوقيت وقدره 1:46.488 دقيقة، وكان من المنتظر أن يُحسّن الجميع أزمنتهم في الطلعة الثانية خلال الدقائق الخمس الأخيرة، لكنّ دانيال جونكاديلا كان الوحيد القادر على إزعاج سائقي المقدّمة بتسجيله 1:46.560 دقيقة ليتقدّم إلى المركز الثاني

ولم يُحسّن بقيّة السائقين أزمنتهم ما ترك أبريل في المركز الأوّل أمام جونكاديلا، بينما ذهب المركز الثالث إلى آور بفارق 0.030 ثانية عن الأخير.

وأكمل غوتز رباعيّة مرسيدس، في حين سينطلق إستيبان موث خامسًا بعد لفّة أخيرة سريعة على إطارات لامبورغيني "تي3".

وذهب المركز السادس إلى إليس، بينما تأهّل ناشئ ريد بُل ليام لاوسن سابعًا كأفضل سائقي فريق "آي.اف كورسي" التابع لفيراري.

أمّا وصيف العام الماضي نيكو مولر فقد كان أفضل سائقي آودي في المركز الثامن وتقدّم على فان دير ليندي بفارق 0.065 ثانية، في حين أكمل ماكسيميليان بوك ترتيب العشرة الأوائل.

واقتصر أليكسندر ألبون في المقابل على المركز الـ 14 على متن سيارة فيراري وكان أبطأ بتسعة أعشارٍ من الثانية من الصدارة.

نتيجة التصفيات الأولى:

المركز # السائق السيارة التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 5 France فينسنت أبريل مرسديس 1:46.488   195.841
2 8 Spain دانيال جونكاديلا مرسديس 1:46.560 0.072 195.709
3 22 Austria لوكاس آور مرسديس 1:46.590 0.102 195.654
4 4 Germany ماكسيميليان غوتز مرسديس 1:46.832 0.344 195.211
5 10 Belgium إستيبان موث لامبورغيني 1:46.863 0.375 195.154
6 57 United Kingdom فيليب إليس مرسديس 1:46.890 0.402 195.105
7 30 New Zealand ليام لاوسون فيراري 1:46.900 0.412 195.086
8 51 Switzerland نيكو مولر آودي 1:46.927 0.439 195.037
9 3 South Africa كلفن فان دير لينده آودي 1:46.928 0.440 195.035
10 18 Germany ماكسيميليان بوهك مرسديس 1:46.993 0.505 194.917
11 9 Germany مايك روكينفلر آودي 1:47.235 0.747 194.477
12 26 United Kingdom إيسمي هاوكي لامبورغيني 1:47.262 0.774 194.428
13 36 India أرجون مايني مرسديس 1:47.363 0.875 194.245
14 23 Thailand ألكسندر ألبون فيراري 1:47.397 0.909 194.184
15 11 Germany ماركو فيتمان بي ام دبليو 1:47.553 1.065 193.902
16 31 South Africa شيلدون فان دير ليند بي ام دبليو 1:47.565 1.077 193.880
17 16 Germany تيمو غلوك بي ام دبليو 1:47.657 1.169 193.715
18 12 United States ديف غوري آودي 1:47.734 1.246 193.576
19 99 Germany صوفيا فلورش آودي 1:48.087 1.599 192.944
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دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021

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