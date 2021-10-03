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دي تي أم / هوكنهايمرينغ تقرير السباق

دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم

فرض لوكاس آور سائق مرسيدس سيطرته على مجريات السباق الثاني لجولة بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" في هوكنهايم، ليسجّل فوزًا سهلًا في الوقت الذي انتزع فيه ليام لاوسون صدارة الترتيب من كيلفن فان دير ليند إثر سباقه الكارثي اليوم.

دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم

منطلقًا من المركز الثاني، لم يهدر آور وقتًا قبل أن يتجاوز فان دير ليند سائق آودي إلى الصدارة من الجهة الداخلية.

وبمجرد أن تواجد في الصدارة، لم يكن من الممكن ملاحقة آور الذي ابتعد في الأمام وتصدّر جميع اللفات خارج دورة التوقفات ليحقق الفوز السابه بمسيرته في "دي تي ام" والثاني له هذا الموسم.

وما سهّل من مهمة النمساوي نحو الفوز كان المعركة التي اشتعلت بين المتنافسين على اللقب فان دير ليند ولاوسون على المركز الثاني في اللفات الافتتاحية، حيث تعيّن على الجنوب افريقي الدفاع بعدائية عن مركزه مع 25 كلغ إضافية على سيارته جرّاء العقوبة.

وتمكن لاوسون من تجاوز فان دير ليند بالتوجّه إلى المنعطف السابع الأيمن في اللفة الافتتاحية، قبل أن بيستعيد سائق آودي مركزه في المنعطف التالي.

ووصل احتدام المعركة بينهما إلى حد الاحتكاك ببعضهما البعض عند المنعطف السادس، قبل أن يتكرر ذلك تحت الكبح عند المنعطف الثامن مع اصطدام فان دير ليند بالقسم الخلفي من سيارة فيراري التي يقودها لاوسون.

وقد تلقّى فان دير ليند عقوبة 5 ثوان إثر ذلك، ليخسر على الفور معركته على المركز الثاني.

ولم يتمكن لاوسون من تهديد صدارة آور على الإطلاق، ليكتفي بالمركز الثاني الذي سمح له بانتزاع صدارة الترتيب بفارق 14 نقطة قُبيل الجولة الختامية من الموسم في نوريسرينغ الأسبوع المُقبل.

وتعززت آمال لاوسون بتحقيق اللقب عندما واجه فان دير ليند المزيد من المشاكل لاحقًا، ليُكمل السباق بالمركز العاشر.

المركز الثالث في السباق كان من نصيب ماكسيمليان غوتز أمام زميل آور بالفريق فيليب إليس الذي تجاوز دانيال جانكاديللا في اللفة الأخيرة إلى المركز الرابع.

أليكس ألبون حلّ سادسًا أمام مايكل دانست، بينما أكمل أرجون مايني، فينسنت أبريل وفان دير ليند ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   22 Austria لوكاس آور 34 57:33.498  
2   30 New Zealand ليام لاوسون 34 57:39.886 6.388
3   4 Germany ماكسيميليان غوتز 34 57:45.578 12.080
4   57 United Kingdom فيليب إليس 34 57:46.246 12.748
5   8 Spain دانيال جونكاديلا 34 57:46.859 13.361
6   23 Thailand ألكسندر ألبون 34 57:48.741 15.243
7   18 Germany مارفين دينست 34 57:50.955 17.457
8   36 India أرجون مايني 34 57:52.916 19.418
9   5 France فينسنت أبريل 34 57:55.613 22.115
10   3 South Africa كلفن فان دير لينده 34 57:57.659 24.161
11   9 Germany مايك روكينفلر 34 58:00.614 27.116
12   11 Germany ماركو فيتمان 34 58:00.758 27.260
13   51 Switzerland نيكو مولر 34 58:01.608 28.110
14   6 Germany هوبير هاوبت 34 58:20.225 46.727
15   16 Germany تيمو غلوك 34 58:24.456 50.958

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دي تي ام: لاوسون يسجّل قطب الانطلاق الأول له وألبون سادسًا في ريد بُل رينغ

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