دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم

منطلقًا من المركز الثاني، لم يهدر آور وقتًا قبل أن يتجاوز فان دير ليند سائق آودي إلى الصدارة من الجهة الداخلية.

وبمجرد أن تواجد في الصدارة، لم يكن من الممكن ملاحقة آور الذي ابتعد في الأمام وتصدّر جميع اللفات خارج دورة التوقفات ليحقق الفوز السابه بمسيرته في "دي تي ام" والثاني له هذا الموسم.

وما سهّل من مهمة النمساوي نحو الفوز كان المعركة التي اشتعلت بين المتنافسين على اللقب فان دير ليند ولاوسون على المركز الثاني في اللفات الافتتاحية، حيث تعيّن على الجنوب افريقي الدفاع بعدائية عن مركزه مع 25 كلغ إضافية على سيارته جرّاء العقوبة.

وتمكن لاوسون من تجاوز فان دير ليند بالتوجّه إلى المنعطف السابع الأيمن في اللفة الافتتاحية، قبل أن بيستعيد سائق آودي مركزه في المنعطف التالي.

ووصل احتدام المعركة بينهما إلى حد الاحتكاك ببعضهما البعض عند المنعطف السادس، قبل أن يتكرر ذلك تحت الكبح عند المنعطف الثامن مع اصطدام فان دير ليند بالقسم الخلفي من سيارة فيراري التي يقودها لاوسون.

وقد تلقّى فان دير ليند عقوبة 5 ثوان إثر ذلك، ليخسر على الفور معركته على المركز الثاني.

ولم يتمكن لاوسون من تهديد صدارة آور على الإطلاق، ليكتفي بالمركز الثاني الذي سمح له بانتزاع صدارة الترتيب بفارق 14 نقطة قُبيل الجولة الختامية من الموسم في نوريسرينغ الأسبوع المُقبل.

وتعززت آمال لاوسون بتحقيق اللقب عندما واجه فان دير ليند المزيد من المشاكل لاحقًا، ليُكمل السباق بالمركز العاشر.

المركز الثالث في السباق كان من نصيب ماكسيمليان غوتز أمام زميل آور بالفريق فيليب إليس الذي تجاوز دانيال جانكاديللا في اللفة الأخيرة إلى المركز الرابع.

أليكس ألبون حلّ سادسًا أمام مايكل دانست، بينما أكمل أرجون مايني، فينسنت أبريل وفان دير ليند ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: