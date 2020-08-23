دي تي ام: آور يتقدم ثنائية "بي ام دبليو" في لاوسيتزرينغ

بدا بأنّ السباق سيشهد هيمنة لآودي، حيث تواجد صاحب قطب الانطلاق الأوّل روبن فرينز في الصدارة في بداية السباق أمام رينيه راست ونيكو مولر.

قبل أن يتقدم راست مستعينًا بنظام "دي آر اس" ليتجاوز فرينز في اللفّة الرابعة ويقتنص الصدارة، لكنّ الأخير عاد ليستعيد زمام المبادرة عبر تكرار حركة منافسه بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل بعد ذلك بثلاث لفات.

في هذه الأثناء، أكمل عدد من السائقين وقفات الصيانة الإلزامية خلال اللفات الـ 11 الأولى، إذ خرجوا ليسجلوا لفات سريعة أسرع بحوالي ثانيتين من مجموعة الصدارة.

مع ذلك، آثر فرينز، راست ومولر عدم الاستجابة لإمكانية أن يتقدم عليهم منافسوهم من خلال التوقف مبكرًا "أندركات"، لينتظروا حتى منتصف السباق لإجراء توقفاتهم.

ومع أفضلية الإطارات التي كان من المفترض أن يتمتعوا بها، كان ثلاثي الصدارة ليتقدم على الزحام بسهولة بعد توقفهم، لكن لم يتمكن أحدهم من تجاوز جايمي غرين الذي تصدّر السباق بعد بعد وقفات الصيانة المبكرة، لكنه تراجع خلف ثنائي "بي ام دبليو" غلوك وآور اللذين توقفا في اللفّة العاشرة وتجاوزا غرين في اللفة 24، قبل أن يدخلا في معركة حامية فيما بينهما على الفوز.

لكنّ كلمة الحسم كانت من نصيب آور الذي تجاوز الألماني مع بداية اللفة الأخيرة ليقتنص فوزه الخامس في البطولة والأوّل مع "بي ام دبليو".

المركز الثالث شهد معركة أخيرة كذلك بين فرينز وغرين، كانت الغلبة فيها لفرينز الذي تجاوز غريمه عند المنعطف الأخير ليحسم آخر مراكز منصّة التتويج بفارق 0.2 ثانية.

المركز الخامس كان من نصيب مولر أمام راست بفارق 0.009 ثانية فقط، في حين حلّ جوناثان أبردين سابعًا أمام لويك دوفال.

فيما أكمل ماركو فيتمان وشيلدون فان دير ليند ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: