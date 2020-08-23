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دي تي أم / جولة لاوسيتزرينغ الثانية / تقرير السباق

دي تي ام: آور يتقدم ثنائية "بي ام دبليو" في لاوسيتزرينغ

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دي تي ام: آور يتقدم ثنائية "بي ام دبليو" في لاوسيتزرينغ

منح لوكاس آور فريقه "بي ام دبليو" الفوز الأوّل في موسم 2020 من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" ضمن مع نهاية مثيرة لجولة لاوسيتزرينغ، وذلك بعد تجاوزه زميله تيمو غلوك في اللفّة الأخيرة من السباق.

بدا بأنّ السباق سيشهد هيمنة لآودي، حيث تواجد صاحب قطب الانطلاق الأوّل روبن فرينز في الصدارة في بداية السباق أمام رينيه راست ونيكو مولر.

قبل أن يتقدم راست مستعينًا بنظام "دي آر اس" ليتجاوز فرينز في اللفّة الرابعة ويقتنص الصدارة، لكنّ الأخير عاد ليستعيد زمام المبادرة عبر تكرار حركة منافسه بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل بعد ذلك بثلاث لفات.

في هذه الأثناء، أكمل عدد من السائقين وقفات الصيانة الإلزامية خلال اللفات الـ 11 الأولى، إذ خرجوا ليسجلوا لفات سريعة أسرع بحوالي ثانيتين من مجموعة الصدارة.

مع ذلك، آثر فرينز، راست ومولر عدم الاستجابة لإمكانية أن يتقدم عليهم منافسوهم من خلال التوقف مبكرًا "أندركات"، لينتظروا حتى منتصف السباق لإجراء توقفاتهم.

ومع أفضلية الإطارات التي كان من المفترض أن يتمتعوا بها، كان ثلاثي الصدارة ليتقدم على الزحام بسهولة بعد توقفهم، لكن لم يتمكن أحدهم من تجاوز جايمي غرين الذي تصدّر السباق بعد بعد وقفات الصيانة المبكرة، لكنه تراجع خلف ثنائي "بي ام دبليو" غلوك وآور اللذين توقفا في اللفّة العاشرة وتجاوزا غرين في اللفة 24، قبل أن يدخلا في معركة حامية فيما بينهما على الفوز.

لكنّ كلمة الحسم كانت من نصيب آور الذي تجاوز الألماني مع بداية اللفة الأخيرة ليقتنص فوزه الخامس في البطولة والأوّل مع "بي ام دبليو".

المركز الثالث شهد معركة أخيرة كذلك بين فرينز وغرين، كانت الغلبة فيها لفرينز الذي تجاوز غريمه عند المنعطف الأخير ليحسم آخر مراكز منصّة التتويج بفارق 0.2 ثانية.

المركز الخامس كان من نصيب مولر أمام راست بفارق 0.009 ثانية فقط، في حين حلّ جوناثان أبردين سابعًا أمام لويك دوفال.

فيما أكمل ماركو فيتمان وشيلدون فان دير ليند ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   33 Germany رينيه راست 43 57:09.747  
2   51 Switzerland نيكو مولر 43 57:09.836 0.089
3   11 Germany ماركو فيتمان 43 57:19.314 9.567
4   4 Netherlands روبن فرينز 43 57:22.279 12.532
5   99 Germany مايك روكينفلر 43 57:23.478 13.731
6   16 Germany تيمو غلوك 43 57:30.142 20.395
7   25 Austria فيليب إنج 43 57:30.940 21.193
8   28 France لويك دوفال 43 57:35.073 25.326
9   27 South Africa جوناثان أبيردين 43 57:36.344 26.597
10   62 Austria فرديناند هابسبورغ 43 57:46.821 37.074
11   13 Switzerland فابيو شيرر 43 57:47.078 37.331
12   10 United Kingdom هاريسون نيوي 43 57:47.673 37.926
13   8 Poland روبرت كوبتسا 43 57:48.192 38.445
14   22 Austria لوكاس آور 43 57:48.882 39.135
15   31 South Africa شيلدون فان دير ليند 43 57:56.239 46.492
16   53 United Kingdom جيمي غرين 37 50:19.476 6 Laps
دي تي ام: مولر يفوز وأودي تهيمن على الجولة الافتتاحية في سبا

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السلاسل دي تي أم
الحدث جولة لاوسيتزرينغ الثانية

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