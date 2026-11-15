دي تي أم

دي تي إم: اختبار جديد لمرسيدس-إيه إم جي.. هل سنرى سائقة من جديد في البطولة عام 2027؟

تخوض بطلة أكاديمية الفورمولا 1 دوريان بين اختبارها الثاني بالفعل على متن سيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي 3 هذا الأسبوع.. فهل تصبح الفرنسية السائقة الثانية عشرة في تاريخ دي تي إم؟

منشور: 15-11-2026

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لم تعد هناك أي سائقة في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي إم" منذ عام 2022، رغم أن إيلين لور صنعت التاريخ في عام 1992 عندما حققت فوزها الأسطوري على حساب كيكي روزبرغ ومجموعة من أبرز السائقين الآخرين على متن سيارة مرسيدس.

لكن هذا الوضع قد يتغير في عام 2027، إذ يبدو أن هناك فرصة واقعية لتواجد سائقة مجددًا في قمرة قيادة إحدى سيارات مرسيدس-إيه إم جي خلال الموسم المقبل.

وعلم الموقع الشقيق "موتورسبورت-توتال.كوم" أن الفرنسية دوريان بين، البالغة من العمر 22 عامًا، شاركت على مدار يومي اختبار إطارات بيريللي الذي امتد ليومين في حلبة لو كاستيليه نهاية أكتوبر، على متن سيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي 3 التي يشغلها فريق وينوارد، إلى جانب وصيف بطولة دي تي إم مارو إنغل وفابيان شيلر. ويُعتقد أنها لفتت الأنظار بأزمنة جيدة خلال عودتها إلى قيادة سيارات جي تي 3.

وانضمت بين إلى برنامج مرسيدس للناشئين في عام 2024، قبل أن تحرز لقب سلسلة أكاديمية الفورمولا 1 المخصصة للسائقات في عام 2025، والتي تُقام ضمن فعاليات سباقات الفورمولا 1، ثم جرت ترقيتها لتصبح سائقة تطوير لدى فريق مرسيدس في الفورمولا 1 خلال عام 2026.

كما أنها تمتلك خبرة واسعة في سباقات جي تي، بعدما كانت سابقًا جزءًا من مشروع "آيرون دامز".

بين تختبر سيارة مرسيدس التابعة لفريق لاندغراف هذا الأسبوع

تُجرى اختبارات مثل اختبار بيريللي بصورة متكررة، إذ تكلف الشركات المصنّعة الفرق باختبار إطارات تجريبية "من دون معرفة هويتها"، وتكون هذه الاختبارات جزءًا من عملية تطوير الإطارات.

لكن اللافت هنا أن الاختبارات في اليوم الثاني أُجريت باستخدام إطارات غير مسخنة، وهي ممارسة تكاد تقتصر على بطولة دي تي إم. فهل كان الهدف هو تعويد بين مسبقًا على ظروف المنافسة في البطولة؟

Die Mercedes-Pilotin Doriane Pin holte 2025 den Titel in der F1 Academy

Foto: Mercedes-Benz Group AG

من المحتمل جدًا، إذ تعود بين هذا الأسبوع إلى قيادة سيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي 3. وعلم موقع "موتورسبورت-توتال.كوم" أن اختبارًا جديدًا لمرسيدس-إيه إم جي سيُقام يوم الخميس في حلبة هوكنهايم.

وسيتولى فريق لاندغراف، المشارك في بطولة دي تي إم، تنفيذ الاختبار، على أن تجلس سائقة خلف المقود بحضور ممثلين عن الشركة المصنّعة مرسيدس-إيه إم جي. وقد توصلت أبحاثنا إلى أن هذه السائقة هي بين مجددًا.

فرصة في دي تي إم بدلًا من كاليندر؟

لكن هل يتعلق الأمر بفرصة للحصول على مقعد في بطولة دي تي إم؟ لا يمكن استبعاد ذلك، إذ لا يزال من غير الواضح من سيشارك مع مرسيدس-إيه إم جي في البطولة خلال الموسم المقبل، وقد تبرز فرصة لشغل أحد المقاعد لدى فريق لاندغراف.

وفي حين تشير جميع المؤشرات إلى أن لوكاس آور سيواصل المشاركة مع الفريق الألماني في عام 2027، لا تزال هناك حالة من الغموض بشأن المقعد الثاني، الذي يشغله توم كاليندر منذ العامين الماضيين.

وقد يكون ظهور بين في الاختبار الأخير مؤشرًا إلى رغبة مرسيدس-إيه إم جي في إلقاء نظرة أقرب على قدراتها مجددًا، بعد اختبار لو كاستيليه، وأن السائقة أصبحت مرشحة محتملة لشغل المقعد الذي يشغله كاليندر.

نجاحات في سباقات التحمل وإشادة من بورتولوتي

من المنطقي بالنسبة إلى المسؤولين في مرسيدس وضع السائقة البالغة من العمر 22 عامًا، والمنحدرة من باريس، في بطولة دي تي إم خلال المرحلة الحالية، لأنها تحتاج إلى آفاق مستقبلية واضحة بعد تتويجها في أكاديمية الفورمولا 1.

أما الحصول على مقعد أساسي في الفورمولا 1، فيُعد حاليًا أمرًا غير واقعي، على عكس المشاركة ضمن برنامج في سباقات جي تي أو سباقات النماذج الأولية، رغم أنها تقول إنها ترى نفسها في الفورمولا 1 بعد خمس سنوات.

بدأت بين مسيرتها في سباقات الكارتينغ عام 2013، عندما كانت في التاسعة من عمرها، قبل أن تحرز لقب تحدي فيراري الأوروبي في عام 2022. كما حققت في العام نفسه فوزًا في بورتيماو ومركز الوصافة في سبا-فرانكورشان ضمن منافسات سلسلة لومان الأوروبية، إلى جانب زميلتيها في فريق "آيرون دامز" ميشيل غاتينغ وسارة بوفي، على متن سيارة فيراري جي تي إي.

وفي عام 2023، احتلت المركز الثالث في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للتحمل على حلبة سيبرينغ، على متن سيارة النموذج الأولي إل إم بي 2 التابعة لفريق بريما، إلى جانب زميليها في الفريق ميركو بورتولوتي ودانييل كفيات. وفي ذلك الوقت، أشاد بورتولوتي بنضجها وسرعتها.

فهل يلتقي الاثنان مجددًا في بطولة دي تي إم خلال عام 2027؟

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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