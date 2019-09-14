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دي تي أم / نوربورغرينغ / تقرير التجارب التأهيليّة

دي تي أم: راست يوسّع صدارته بتحقيق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ

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دي تي أم: راست يوسّع صدارته بتحقيق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ
14-09-2019

أحرز رينيه راست قطب الانطلاق الأول للمرة السابعة له هذا الموسم في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" في نوربورغرينغ، بينما حققت "بي أم دبليو" تحسناً مفاجئاً مع برونو سبينغلر في صف الانطلاق الأول.

لفة راست الأخيرة كانت كافية له لحسم قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و19.642 ثانية، بينما بدت "بي أم دبليو" في وضع أفضل فيما يتعلق بالمنافسة على قطب الانطلاق الأول.

توقيت سبينغر كان كافياً ليضمن له المركز الثاني أمام نيكو مولر أقرب منافسي راست على اللقب.

وتمكن مولر من التقدم إلى المركز الثالث في الدقيقة الأخيرة، إلى جانب راست الذي وسّع فارق صدارته إلى 22 نقطة مع بقاء أربعة سباقات حتى انتهاء الموسم.

مايك روكنفيللر الذي تصدّر التجارب الثانية، تأهل رابعاً أمام جوناثان أبيردين.

وكان شيلدون فان دير ليندي قد تصدر لفترة وجيزة بعد مجموعة من اللفات السريعة لكنه تراجع حتى السادس أمام تيمو غلوك.

لويك دوفال، جايمي غرين وروبن فرينز أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى على التوالي.

أما ماركو فيتمان فقد اكتفى بالمركز الـ 11. بينما تأهل بول دي ريستا بالمركز الـ 14.

نتيجة التصفيات

المركز السائق السيارة الزمن الفارق كم/س
1 Germany رينيه راست أودي 1:19.642   164.039
2 Canada برونو سبينغلر بي أم دبليو 1:19.822 0.180 163.669
3 Switzerland نيكو مولر أودي 1:19.908 0.266 163.493
4 Germany مايك روكينفلر أودي 1:19.914 0.272 163.480
5 South Africa جوناثان أبيردين أودي 1:19.943 0.301 163.421
6 South Africa شيلدون فان دير ليند بي أم دبليو 1:20.108 0.466 163.084
7 Germany تيمو غلوك بي أم دبليو 1:20.141 0.499 163.017
8 France لويك دوفال أودي 1:20.177 0.535 162.944
9 United Kingdom جيمي غرين أودي 1:20.196 0.554 162.905
10 Netherlands روبن فرينز أودي 1:20.215 0.573 162.867
11 Germany ماركو فيتمان بي أم دبليو 1:20.468 0.826 162.355
12 Brazil بيترو فيتيبالدي أودي 1:20.485 0.843 162.320
13 Austria فيليب إنج بي أم دبليو 1:20.496 0.854 162.298
14 United Kingdom بول دي ريستا أستون مارتن 1:20.502 0.860 162.286
15 Sweden جويل إريكسون بي أم دبليو 1:20.559 0.917 162.171
16 United Kingdom جايك دينيس أستون مارتن 1:20.686 1.044 161.916
17 Spain دانيال جونكاديلا أستون مارتن 1:20.750 1.108 161.788
18 Austria فرديناند هابسبورغ أستون مارتن 1:25.139 5.497 153.447
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السلاسل دي تي أم
الحدث نوربورغرينغ
قائمة السائقين برونو سبينغلر , نيكو مولر , رينيه راست

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