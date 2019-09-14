دي تي أم: راست يوسّع صدارته بتحقيق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ
أحرز رينيه راست قطب الانطلاق الأول للمرة السابعة له هذا الموسم في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" في نوربورغرينغ، بينما حققت "بي أم دبليو" تحسناً مفاجئاً مع برونو سبينغلر في صف الانطلاق الأول.
لفة راست الأخيرة كانت كافية له لحسم قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و19.642 ثانية، بينما بدت "بي أم دبليو" في وضع أفضل فيما يتعلق بالمنافسة على قطب الانطلاق الأول.
توقيت سبينغر كان كافياً ليضمن له المركز الثاني أمام نيكو مولر أقرب منافسي راست على اللقب.
وتمكن مولر من التقدم إلى المركز الثالث في الدقيقة الأخيرة، إلى جانب راست الذي وسّع فارق صدارته إلى 22 نقطة مع بقاء أربعة سباقات حتى انتهاء الموسم.
مايك روكنفيللر الذي تصدّر التجارب الثانية، تأهل رابعاً أمام جوناثان أبيردين.
وكان شيلدون فان دير ليندي قد تصدر لفترة وجيزة بعد مجموعة من اللفات السريعة لكنه تراجع حتى السادس أمام تيمو غلوك.
لويك دوفال، جايمي غرين وروبن فرينز أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى على التوالي.
أما ماركو فيتمان فقد اكتفى بالمركز الـ 11. بينما تأهل بول دي ريستا بالمركز الـ 14.
نتيجة التصفيات
|المركز
|السائق
|السيارة
|الزمن
|الفارق
|كم/س
|1
|رينيه راست
|أودي
|1:19.642
|164.039
|2
|برونو سبينغلر
|بي أم دبليو
|1:19.822
|0.180
|163.669
|3
|نيكو مولر
|أودي
|1:19.908
|0.266
|163.493
|4
|مايك روكينفلر
|أودي
|1:19.914
|0.272
|163.480
|5
|جوناثان أبيردين
|أودي
|1:19.943
|0.301
|163.421
|6
|شيلدون فان دير ليند
|بي أم دبليو
|1:20.108
|0.466
|163.084
|7
|تيمو غلوك
|بي أم دبليو
|1:20.141
|0.499
|163.017
|8
|لويك دوفال
|أودي
|1:20.177
|0.535
|162.944
|9
|جيمي غرين
|أودي
|1:20.196
|0.554
|162.905
|10
|روبن فرينز
|أودي
|1:20.215
|0.573
|162.867
|11
|ماركو فيتمان
|بي أم دبليو
|1:20.468
|0.826
|162.355
|12
|بيترو فيتيبالدي
|أودي
|1:20.485
|0.843
|162.320
|13
|فيليب إنج
|بي أم دبليو
|1:20.496
|0.854
|162.298
|14
|بول دي ريستا
|أستون مارتن
|1:20.502
|0.860
|162.286
|15
|جويل إريكسون
|بي أم دبليو
|1:20.559
|0.917
|162.171
|16
|جايك دينيس
|أستون مارتن
|1:20.686
|1.044
|161.916
|17
|دانيال جونكاديلا
|أستون مارتن
|1:20.750
|1.108
|161.788
|18
|فرديناند هابسبورغ
|أستون مارتن
|1:25.139
|5.497
|153.447
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