دي تي أم: راست يوسّع صدارته بتحقيق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ

لفة راست الأخيرة كانت كافية له لحسم قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و19.642 ثانية، بينما بدت "بي أم دبليو" في وضع أفضل فيما يتعلق بالمنافسة على قطب الانطلاق الأول.

توقيت سبينغر كان كافياً ليضمن له المركز الثاني أمام نيكو مولر أقرب منافسي راست على اللقب.

وتمكن مولر من التقدم إلى المركز الثالث في الدقيقة الأخيرة، إلى جانب راست الذي وسّع فارق صدارته إلى 22 نقطة مع بقاء أربعة سباقات حتى انتهاء الموسم.

مايك روكنفيللر الذي تصدّر التجارب الثانية، تأهل رابعاً أمام جوناثان أبيردين.

وكان شيلدون فان دير ليندي قد تصدر لفترة وجيزة بعد مجموعة من اللفات السريعة لكنه تراجع حتى السادس أمام تيمو غلوك.

لويك دوفال، جايمي غرين وروبن فرينز أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى على التوالي.

أما ماركو فيتمان فقد اكتفى بالمركز الـ 11. بينما تأهل بول دي ريستا بالمركز الـ 14.

نتيجة التصفيات