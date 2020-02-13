دي تي أم: تأكيد مشاركة كوبتسا لموسم 2020 مع فريق "آرت بي أم دبليو"

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أولاً عن احتمال مشاركة البولندي في "دي تي أم" شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد شهر من اختباره سيارة "بي أم دبليو أم4" في خيريز.

وباتت الصفقة الآن رسمية، حيث سيصبح كوبتسا سابع سائقي "بي أم دبليو" إلى جانب سائقي العلامة البافارية الستة.

وكما كان متوقعاً فإن صفقة انتقال كوبتسا تمّت رعايتها من قبل "بي.كيه.أن أورلين" راعيه الشخصي، كما نال موافقة فريق ألفا روميو للفورمولا واحد والذي يشغل معه منصب السائق الاحتياطي الرسمي.

حيث قال البولندي: "’دي تي أم’ تبدو مناسبة لي منذ وقت طويل، كما أن تجارب خيريز تركتني أرغب بالمزيد".

وأكمل: "أنا أتطلع حقاً لبدء هذا الفصل الجديد في حياتي المهنية. أعتقد أن ’دي تي أم’ إحدى أقوى البطولات على هذا الكوكب".

واستكمل: "من الواضح أنني أود اكتساب الخبرة، لكننا سنعمل بشكل كبير لضمان التحسن المتواصل. لا أكاد أطيق صبراً للمنافسة".

ورفعت مشاركة كوبتسا عدد سيارات البطولة إلى 15، لكنها ما زالت أقل من سيارات الموسم الماضي التي بلغت 18 سيارة.

يشار إلى أن البولندي سيشارك في تجارب ما قبل الموسم في مونزا قبل انطلاق الموسم من بوابة زولدر شهر أبريل المقبل.